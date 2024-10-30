自我價值感低落、緊握完美主義…你也「蛙化」了自己嗎？2方式讓內耗先止血

作者：柯若竹（諮商心理師）

你一定也讀過《青蛙王子》吧！在故事裡，被施法的青蛙直到魔咒破除，才恢復人形成為風采翩翩的王子。當虛構童話代入現實生活，身處快速又競爭的社會中，你是否也曾自覺像隻青蛙踩在泥濘中，跳不高又掙不脫處境，感覺等不到存在價值和潛能發揮的一日，反覆深受社會標準和他人期望苦苦困擾呢？

自我貶抑的魔咒為何有效？

日本前陣子的流行語「蛙化」，原本指女性對心儀對象起初心懷好感，卻因某些缺點瞬間冷掉的現象。事實上，蛙化牽涉到許多心理反應，例如：理想與現實的落差、自我價值感低落，以及緊握完美主義等等。這個生動的辭同時讓我聯想到，我們對待自己何嘗不是如此？望著同學懂玩樂又會考試、羨慕同事加薪升遷、看別人炒股買房，對照回自己一秒洩氣，化成呱呱叫的青蛙……

社會比較理論提醒我們：人類天生就愛比來比去（畢竟「贏」的感覺太好了）。然而一拿出比較的量尺，我們要不然習於使用社會標準（獎項、收入、工作成就或好人緣），要不然就是將視線焦點鎖定在自身不足之處。這種抬頭仰望的習慣，讓我們非常容易低估自我價值，又對既有優勢視而不見。

內耗的精神痛苦與情緒漩渦

一旦打從心底相信「己不如人」，自我懷疑讓我們恥於展露真實的自我，而自我貶抑則會造成心理上持續的痛苦。倘若懷抱著對自己的美好想像，卻怎樣都搆不到期望時，自我認知會面臨調適上的困難，令生活中原本的興緻盎然及美好風景黯淡失色，有的人會害怕再次經歷挫敗感，而難以打起精神面對挑戰，甚至可能會出現嚴厲的內在批評這類心理上的自我傷害。此時就算身旁朋友給予愛的鼓勵，內建的「自體蛙化」依然讓人難以脫離負面自我形象的束縛，也無法認同自己的努力和潛力。

你用什麼樣的眼光看自己？

「你眼中的自己，是隻青蛙嗎？」

每天照著鏡子時，你想來不曾冒出這句話，卻未必沒有這樣的念頭。在故事中，公主一開始對青蛙感到厭惡，其實如果把公主解讀成外部評價，其實就不難發現，那些負向的感受，未必來自周遭，也可能源於內心恐懼不安的投射。青蛙形象正說明了這兩極矛盾：一方面渴望被認可，糾結於被低估和忽視，潛在的價值不被看見；另一方面因自卑而忍不住隱身，在孤獨、自厭的心靈泥沼中浮沉。

如果你也在這樣的狀況中。這裡有兩種簡單方式，幫助你的內耗先止血：

◎有意識且選擇性地接收訊息：

社會比較常常如同扭曲的哈哈鏡，FB或IG等社交媒體上那些光鮮亮麗的貼文，往往未必顯現出一個人的生活全貌。當我們看不見那些陰暗角落，僅僅是與他人比較，自己的生活往往顯得好貧乏好無足輕重——但請記得：別讓這樣的念頭反覆啃蝕我們的心。

◎定義屬於你自己的個人標準：

雖然是老話一句，但值得不厭其煩的提：你的人生是屬於你的，無論成功或幸福，都是「你」在經歷與感受。每個人都有自己的道路，快慢進退，都試著跟自己對比就好。還有，記得多多給予自己公平、合理的回饋，才不會輕易地油箱耗竭，拋錨在半路上。

我們需要有個安全空間，好好探索情緒與想法，容納那些認知落差的痛苦。但我也想偷偷告訴害怕自己是隻青蛙的你：青蛙形象也象徵內心的衝突和對變化的渴望喔！尋找自我價值的路，一旦走上了不容易，然而自我改變和成長過程就像「王子先變青蛙，再變回王子」，需要經歷不同階段。這些探索，讓我們有機會擦亮鏡子，以新視角看見自己。

祝福你，找到並照見自己金光閃閃的模樣。

（本文經《看見心理諮商中心》授權，原文出處「你也「蛙化」了自己嗎？」，未經同意禁止轉載。）