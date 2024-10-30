道理我都懂…創傷卻不斷被觸發 為什麼要「放下」這麼難？

作者：陳宛婷（諮商心理師）

日常看似平靜的生活，有時卻會被不經意的訊息、畫面或舉動而觸發情緒。

「FB上看到好多人買車買房了，我到底還在幹嘛呢？」

「為什麼過了這麼久，想到這件事情還是會難過呢？」

就算看了很多的激勵書籍、文章，或是與前輩、朋友、專業人員都聊過，學到了如何從不同的理論或眼光，來理解眼前所遇到的困難。

「我知道不該拿別人的好來跟自己比較。」

「我知道每一個人的步調都不同。」

一開始似乎很有道理而稍微平靜心情，但我們總以為，知道了這些事情之後，當下就能夠改變，且未來遇到類似情境時，情緒也會神奇般的消失，讓我不再生氣、不再害怕或是難過。

然而更多時候是：「我明明都知道了，但我卻仍然感覺很糟。」

我們「知道」再多，創傷仍然有可能再度被觸發。

當生活中出現了觸發不安的訊號，且脫離身心安適的情況下（像是情緒被激發而憤怒、焦慮，或是疲憊到悲傷、難過或無助），若僅拿出過去所學的知識或大道理，來說服或是合理化自己所遭遇到的困頓，結果就像是喝到毒雞湯的感覺，沒有幫上忙，還難過到想吐。內心反而覺得自己好沒有用、好糟糕。怎麼知道了這麼多，卻仍然重蹈覆徹，又或是根本沒有什麼改變，也會對於學習與改變感到無力而想放棄。

療癒的過程不只是理智與大腦上的工作，還有更多重新養育自己的過程。

此時，我們其實需要的是，幫助自己辨別此時此刻需要的資源與協助是什麼。在困頓與情緒籠罩的情況下，我們需要有更多不同類型的資源來調節，像是生理、環境、心理能量等評估哪些是可以安頓自己感受的。

除了在大腦的「思考」外，偶爾要停下來幫助自己慢慢「感受」。

「我是否餓了？是否累了？是否在現在處於很不安的環境中？」

若能吃好、睡飽，並幫助自己待在安心與舒適的情境中，身體與情緒亦可更加穩定，腦袋會有更加清晰的思考，同時也更能幫助自己做適切與公平的評估。

雞湯與大道理並沒有錯，錯誤的是不當的時機點（蜜糖就變成毒藥了🥺），在足夠的安適狀態下，知識的學習確實能提供方向，成為更好的自己。但創傷療癒並非僅靠理智上的工作，同時需還要更多不同的照顧資源，加上平時不斷的覺察與練習。當創傷再度被觸發，自己面臨苦難與辛苦時，多些照顧與安撫，幫助自己能夠回到身心安適的情境下。

自我照顧需要耐心、時間與自我同理。歡迎你可以尋找合適心理師，協助自己辨識創傷的觸發點、探詢合適的照顧與調節資源。

（本文經《看見心理諮商中心》授權，原文出處「我明明都知道，但卻仍感覺很難受」，未經同意禁止轉載。）