婚姻不順遂、健康出問題…覺得自己「好可憐」？3項練習擺脫受害者情節

練習1 生命眷顧著我,希望我獲得幸福。

Life loves me and wants me to be happy.

我們生來便是生命的美好與愛的體現。生命正等著你敞開心扉接受它,感受自己配得上它為你蘊藏的美好。生命渴望你擁有最美好的一切,也希望你擁有平和的心境、內在的喜樂、自信、豐沛的自我價值感,以及自愛。你值得時刻感到自在,並在與人相處時感到遊刃有餘。宇宙的智慧與洞見隨時為你所用,你始終被愛支持著。

請相信內在的力量時刻守護著你。

我們處於個人與全球都正歷經巨大變革的時代。我相信,所有生活在此際的我們都是自願來到這,自願成為這場變革中的一分子。我們將共同促成改變,將舊有的生活方式,轉化為充滿更多愛與和平的模式。曾經,我們習慣於「向外」尋求救贖,如今,我們正在學習向內探求,去找到那份力量─我們正是自己一直苦苦尋覓的力量,我們掌握著自己的人生。

我們是強大且富有創造力的存在。每個念頭、每句話語,都形塑著我們的未來。當我們獲得啟發,並有意識地關注自己的一舉一動,就能開始改變自己的生活。

我們要為生活中的每段體驗負責,無論是最好或最糟的,都是由我們的思想和言語創造的。重要的是,必須明白:我們擁有思想和言語的力量。當我們改變想法和言語,經歷也會隨之改變。

無論來自何處、童年過得多艱辛,你都可以在今天做出積極的改變。

當你開始有意識地掌控自己的思想和言語,便擁有了能創造夢想生活的工具,這正是這本日誌的目的。除了肯定句,書中還有許多引導問題,希望你能花時間悉心完成每項練習。沒有時間限制、不須急於求成,最重要的是確保自己擁有最豐富的收穫。書中也收錄了幾段靜心引導詞,你可以把它們錄下來,就能閉上眼睛充分感受這些文字。最後,我鼓勵你在這段旅程中發揮創意,讓頭腦和心靈共同投入,為你帶來最真實的結果。

生命是為了你存在,你只須提出請求。

告訴生命你想要什麼,然後允許美好的事物發生。完成日誌中的練習後,我相信你能領悟這項真理,明白自己蘊藏著多麼強大的力量。

練習2 賦能就是 教自己如何展翅高飛……我知道我擁有強健的羽翼!

Empowerment is teaching myself to fly. . .and I know my wings are strong!

首先,我想請你寫下對目前生活的感受。哪些方面很順利,又有哪些地方需要改善?你真正想要的是什麼?

_____________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________

接著,請試著思考「力量」的概念:你認為自己在生活中擁有力量嗎?你認為誰或哪些事物在世上擁有力量?是否有讓你感覺特別充滿力量的時刻?那種感覺自在嗎?你成長的家庭或文化是否強調個人力量?請將答案記錄下來。

_____________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________

很多人在成長過程中不認為自己有主動權,反而被教導要盡可能縮小自我和表現溫順。例如,在許多文化中,女性都被期望要將自己的力量交給男性。

記得,曾有位女性告訴我她缺乏自信,因為她就是被這樣養大的。花費多年時間,她才意識到正是這種根深柢固的制約困住了她。尤其,她將問題歸咎於丈夫和姻親。即使後來與丈夫離異,她仍將生活中的許多不順遂怪罪於前夫。她花了十年時間重新調整自己的行為模式,並取回自己的力量。她才明白,責任不在丈夫或姻親,而是她不敢為自己發聲、為自己挺身而出,他們只是反映出自己內心的無力感罷了。

如果上述故事引起了你的共鳴,請了解:是時候做出改變了。

不需要將力量拱手讓給任何人,你也不需要遵守他人對於對錯的定義。

記住,只要不交出自己的力量,任何人都無法掌控你。

沒有人、地方或事物能掌控我,我是自由的。

No person, place, or thing has any power over me. I am free.

練習3 此刻,我要取回我的力量。

This is the moment I take my power back!

只要生活不幸福或不順遂,我們便很容易責怪他人,認為都是他們的錯。你是否也將生活中的處境歸咎於某人?請將你的想法寫在下方。

_____________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________

要明白,責怪的話語無法帶來自由,反將持續置人於困境、問題與挫折之中。

力量,來自於對自己的人生負責。

我明白「為自己的人生負責」聽起來很可怕,但無論你是否接受,都必須這麼做。怪罪他人等同於放棄自身力量,承擔責任則賦予自己改變生活的力量。扮演受害者是將力量讓給外界、讓自己變得無助,而擔起責任,將讓你不再浪費時間責怪外在的一切。我想特別說明的是,有人會將這個概念與「罪惡感」連在一起,認為自己應該為某方面的失敗感到內疚,以證明自己「知道錯了」,但這不是我想表達的「負責」。

當我們將挑戰視為思考如何改變生活的契機,便能掌握自己的力量。例如,遭遇嚴重健康問題時,有人仍能從病痛中找到值得感恩的事,認為這是能以不同方式體驗生活的機會;有人則到處訴說「我是受害者,我好可憐哪」。然而,這樣一來便很難真正地處理問題,更別提將問題視為增強自身力量的契機了。

負責,就是對情境做出回應的能力。

我們永遠都有選擇的權力。這不表示要否認生活中正在發生的種種,僅意味我們將意識到現況是自己造成的。藉由負起責任,我們將開啟改變的力量。請問問自己:「在這種情況下,我能做些什麼?」我們必須明白,我們一直擁有足夠的力量,可以隨時選擇以不同的方式做出回應。

處境也許不會改變,但我們永遠擁有改變的力量。

回到之前的練習,你能如何將責怪的情緒轉化為負責任的心態?如何重新掌握自己的力量?

_____________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________

