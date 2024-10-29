房間亂糟糟懶得整理？很可能你的潛意識在跟父母作對

為什麼？為什麼？正是那些「惱人的問題」保護了你

是什麼導致了你的問題？ 為什麼我總是這麼沒用？ 為什麼這個問題沒有解決？ 為什麼我老是不斷遇到類似的人際關係糾紛？ 為什麼我每次都無法和伴侶好好走下去？ 為什麼工作和金錢總是會卡關？ 明明付出相應的努力，為什麼還是沒辦法有好的進展？

為什麼、為什麼、為什麼……？如果我說答案是「為了保護你喔」，你會怎麼想？

「什麼意思？我這麼煩惱又痛苦，你卻說那是為了保護我？到底是怎麼回事？」你或許會忍不住想生氣。但毫無疑問的，這是事實。潛意識為了保護你，進而引發了許多問題，或讓事情進展不順。

我們的心為了保護自己，會在「潛意識」這塊領域裡卯足全力拚命到你難以想像的地步。宛如保護我們的身體、避免外界異物入侵的白血球。潛意識用盡全力運作，想保衛你的心。這些為了保護你而開始活動的成員們，就像是你的「內心防衛隊」。

在臨床上，有時我會透過心理諮商來找出個案的內心防衛隊，而且我常覺得，這群「內心防衛隊」就像雖然笨拙，但很努力想保護個案的「溫柔騎士」。因此在《遇見內心的騎士》這本書中，就讓我們親暱地稱這支內心防衛隊為「騎士」吧。

人人心中都有一支內心防衛隊

騎士大多是潛意識的一部分。各位可以把潛意識理解為「自己還無法意識到或察覺」的部分。而無論有沒有辦法意識到，也不管是怎樣的人，每個人都有一支內心防衛隊（騎士），目的就在於保護自己。

你心裡必然有騎士的存在。這支內心防衛隊無時無刻不在拚命想保護你。這與你的意願無關，他們就是隨時準備為你挺身而出。

由於這項活動發生在自己無法察覺的「潛意識」，所以我們必須練習去意識它，才有辦法發現（方法會在《遇見內心的騎士》第3章進行說明）。

內心防衛隊的目標只有一個。那就是「別讓你再受更多傷害」。

不過這些騎士們非常笨拙，明明非常想保護你，卻往往不小心做出極端的行為。那些行為有時會變成問題，出現在日常生活中。換句話說，騎士一邊帶著「這麼做對你有好處」的想法，一邊太努力地想保護你的心，結果反而弄巧成拙。

換言之，那些發生在人際關係、個性、工作、金錢、愛情、家人、伴侶關係……的糾葛，其實都源自於明明很笨拙卻仍拚盡全力的騎士。許多人面臨的各種問題，絕大多數都是由於騎士守護內心的功能──「防衛反應」所引起的。尤其是以相同模式反覆發生的問題，或是煩惱很久的問題，絕大多數都與內心的防衛反應有很強的關連。

「無法整理」背後的理由 當思緒變得清晰，不安反而更強烈

把房間整理乾淨之後，腦袋也會變得清爽對吧？一旦知道什麼東西放在哪裡，心情也會跟著舒暢起來。藉由整理，能讓思緒變得更清晰，人生也更順遂……大家應該都看過這種類型的居家收納書。更重要的是，「必須打掃」「要趕快整理」「非做不可」的煩躁感也會全部消失。

然而打掃乾淨後，平常壓抑的不安或焦躁才會隨之湧現的人，其實不在少數。對工作、健康、對人際關係⋯⋯的不安，會隨著逐漸清晰的思緒，變得更容易感受到。也就是說，亂七八糟的房間會讓思緒和心情都處於混亂的狀態，並帶來「多虧這種混亂的狀態，我可以不用感覺到不安和焦躁」的好處。

覺得待在沒那麼整齊的房間裡比較安心的人，非常有可能是利用待在雜亂的環境，來掩蓋焦慮這種令人不快的情緒。房間亂糟糟的，確實會讓人覺得煩悶；可是感受到不安或焦躁更不舒服，所以才透過凌亂的房間來壓制更討厭的情緒或感覺。聰明的騎士會覺得，與其被不安籠罩，不如藉由「不整理房間」故意讓你感受到輕微的混亂，這都是因為他想保護你。

「無法整理」背後的理由 覺得自由被剝奪了

各位可能仍然無法理解我在說什麼，所以這裡再舉一個例子。

在了解無法整理或不想整理的個案所擁有的親子關係後，往往會發現：這些個案的父母其中一方（或雙方）對整潔的要求很高，在成長過程中經常被罵「還不趕快去整理」的人不在少數。此外，他們與父母之間多半存在許多隔閡，隱忍了很多事。

整理→在父母的支配下乖乖聽話→自己的感受與心情被扭曲→自己的想法不被理解。

許多個案會產生這樣的聯想。即使個案現在已經另外組成自己的家庭，父母也不和自己同住，或者父母已經去世，仍然會有這種感覺。

只要他們還對父母懷有強烈的不滿，就會自動和潛意識產生連結：整理＝屈從於父母，並讓人生的自由被剝奪。

個案不想接受這件事，於是內心產生反彈。換句話說，出於對父母的反抗及敵意，讓他們下意識抗拒整理。

雖然理智上很清楚，把房間整理得乾淨清爽會比較舒服；可是一旦動手整理，那種彷彿被父母控制的感覺又會（在自己無法察覺的潛意識領域中）湧現。所以騎士會阻止你動手，讓你覺得「與其要感受到那種不快，不如別整理」。

圖為《遇見內心的騎士：所有煩惱都是「另一個我」所引發，只有我能拯救我自己》書封，究竟出版社提供

沒錯，不要整理反而比較好。為了不讓你想起親子關係裡的傷痕，為了不刺激你，為了避免你觸碰到被父母支配的悲傷或憤怒，騎士會引導你，刻意使你沒辦法整理。不整理，成了讓你不至於回憶傷痛，保護你免於受傷的手段。

因此，即使是那些無論從哪個方面來看都覺得早點解決比較好的問題（例如無法整理房間），當我們深入內心時，就會意識到一項事實，那就是「最好不要解決這些問題」。這是騎士在內心運作所導致的結果。他們藉由故意不讓你解決問題，來達到保護你的目的。

（本文出自《遇見內心的騎士：所有煩惱都是「另一個我」所引發，只有我能拯救我自己》，究竟出版社出版，未經同意禁止轉載。）