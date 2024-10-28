齊廷洹遭辱離場 台下聽眾何辜…郭葉珍曝加國留學經歷：完全感同身受

日前寫了一篇「帶著情緒硬著頭皮上場，這樣真的好嗎？」，文中談到一則熱搜新聞：齊廷洹在前往演講途中，見到閃現又回收的誤傳訊息說他靠爸（也就是齊柏林導演），他心情波動很大，選擇沒有把演講講完而離場。我認為心情波動影響演講品質，講者痛苦，聽眾也痛苦，因此支持他的選擇。

對於這個事件，另外一種聲音是：聽眾何辜，為什麼要讓他們白跑一趟。這點是真的，我完全感同身受。

我兩個孩子還在幼兒園階段時，我帶著他們到加拿大讀書，那個心情是破釜沉舟，認真對待。也因為抱持著這樣的心情，如果老師讓我覺得他不認真對待，我會很生氣。

我的學校McGill University是在Montreal的市中心。我則是自己住在距離學校將近兩小時交通時間的Dollard-des-Ormeaux。而我的同學則是不乏來自得搭好幾小時的車才能到達的Ottawa, Quebec City。

有一天，零下二十度，我千里迢迢，十分艱辛的抵達學校，卻看到教室門口貼了一張公告。上面寫著：老師的狗生病了，今天不上課。

我當場氣急攻心，以為遠道而來的同學會和我一樣同仇敵愾，轉頭跟他們抱怨說：「狗生病了就不來上課，把我們這些花了那麼多時間和交通費的學生放哪裡？」

我的同學們用一種驚訝的眼神看我，彷彿我說了什麼殘忍的話。我覺得他們好奇怪。他們也覺得我好奇怪。

後來我自己養狗了，有一天我兒子打電話給我說，獸醫說狗狗已經臨終了，要我趕快回家。當時我正在上課，馬上哭出來，邊哭邊跟學生說，對不起，我不能繼續上課了，我的狗狗快走了。我的學生聽了趕緊護送我離開教室，怕我邊哭邊開車危險，還提議要護送我回去和狗狗告別。

一直到那時候，我才知道為什麼當時我的同學們會用一種驚訝的眼神看我。可能他們養過狗，或是家裡有狗。他們知道家裡的狗生病是什麼滋味。而當時我還沒有養過狗，不了解狗就像家人一樣，所以才說出那樣殘忍的話。

回到齊廷洹的事件。我完全能夠了解認為「你生氣關聽眾什麼事？該做的事就得盡責好好完成」的人是抱著怎樣的心情。我曾經也是這樣。

然而隨著生命經歷增加，感同身受的能力也增加了，知道脆弱像是什麼樣子，所以我變了。現在的我，即使對我造成不方便或失望，我仍然想要溫柔對待受傷與脆弱的人。

但我也不會覺得抱持著別的意見的人是錯的。畢竟不同的生命經驗會有不同的觀點。時候到了，或許就會有不同的看法。

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