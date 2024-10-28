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齊廷洹被酸「靠爸」當場走人…郭葉珍：帶著情緒硬著頭皮上場 這樣真的好嗎？

聯合新聞網／ 文．郭葉珍（北教大副教授、親職教育專家）
已故導演齊柏林的兒子齊廷洹。聯合報系資料照片
已故導演齊柏林的兒子齊廷洹。聯合報系資料照片

這兩天火紅的金鐘獎，讓我想起幾十年前發生的一件事。當時是像金鐘獎這樣全國的大場合，眾星雲集。有一位女星被提名最佳女主角，宣布得獎人不是她之後，她硬著頭皮上去唱完原本已經安排好的歌唱演出，唱的是那首她沒有得獎的作品的主題曲。

悲傷難過之下，她的聲音走音、抖到不行。隨著電視轉播，全國都聽到了。電視機前的人還能走避，現場的人走不了，硬是聽到完。

就因為曾經有過這樣的過往，知道情緒會影響一個人的表現，因此，日前看到齊廷洹在前往演講途中，見到閃現又回收的誤傳訊息說他靠爸（也就是齊柏林導演），他心情波動很大，選擇沒有把演講講完而離場，我反倒覺得他這樣做比較合適。

帶著憤怒，悲傷的心情，他講不好，聽的人也被困在那邊走不了，感到莫名其妙，對齊先生和主辦方有了惡評，傷害會更大。因此我一點都沒有覺得他應該硬著頭皮撐完全場。

換了我，當我覺得我自己狀態不好，我也會做同樣的選擇。這是照顧自己，也照顧別人。至於別人說如果是他，他就會如何如何，應該是他還沒有真正被戳到過軟肋，未來時間到了，他就會懂了。畢竟我也是因為有過這樣的體驗，才懂得別人「應該」如何並非理所當然。

（本文出自「郭葉珍」臉書，未經同意禁止轉載）

金鐘獎 齊廷洹 齊柏林

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日前寫了一篇「帶著情緒硬著頭皮上場，這樣真的好嗎？」，文中談到一則熱搜新聞：齊廷洹在前往演講途中，見到閃現又回收的誤傳訊息說他靠爸（也就是齊柏林導演），他心情波動很大，選擇沒有把演講講完而離場。我認為心情波動影響演講品質，講者痛苦，聽眾也痛苦，因此支持他的選擇。

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