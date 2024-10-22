「鼓起勇氣冒險，對自己的選擇負責」 袁艾菲：人生的答案是行動出來的

當你發現問題的時候，就已經在解決的路上，信任時間，順流生活，你會發現「愛自己」是轉換成身體每日實踐的語言，持續行動，解答會在不經意間到來。

這集的迷人配方是搭配525好動女子線上專題播出，今年的525節，邀請你一起把「愛自己」，轉換成身體每日實踐的語言。以愛回饋身心、以動實踐所愛。

本集迷人配方的每個美好片刻 —— Ｏ 選擇親密關係的對象，也是選擇你所相信的價值觀 Ｏ 實踐斷捨離的過程中，讓我更清楚重要的人事物 Ｏ 三秒行動定律：一秒懷疑、兩秒確定、三秒行動 Ｏ 暫時無解真的沒關係，繼續認真生活就會找到答案 Ｏ 遊戲化的人生體驗，為日常創造源源不絕的樂趣 Ｏ 好動女子！當身體動起來後，靈感會主動找上門 Ｏ 身心靈三個面向都很重要，保持尊重並時刻對話

在近幾年以演員、社群上和伴侶互動的「學姊」身份廣受歡迎，其實更早之前，袁艾菲早以主持人的身份為大眾熟知，提到主持，艾菲笑談這其實不是她最想要與最擅長做的事，形容起以前主持尾牙就是「痛苦萬分」四個字，長年下來，和經驗一起漸長的，是內在那股痛苦的聲音，我是誰，我在做什麼，我為什麼在這裡？

當痛苦大到不能忽視，是斷捨離的時機

當這股聲音愈來愈大，艾菲主動和經紀人討論，決定暫緩主持工作，在收到邀約時拒絕，「我原本以為我會很痛苦，這個月收入很少怎麼辦」，事實是，關了一扇窗，更適合自己的就有空間進入。

依心決定接下自己更喜歡，更適合的工作，反而讓當時艾菲整體工作狀態更好與自在。

「你不在中途做一些方向的轉變，你好像就是會得到同一個結果。」──袁艾菲

轉變的過程中，其實一定會有不安全感冒出頭，或懷疑自己的聲音出現，「鼓起勇氣去做另一個冒險，你也要對自己的選擇負責任，它有可能是好的結果跟不好的結果。」

做好決定，產生行動，投入當下，全然負責，是一個人能為自己做的最勇敢的事之一。

身體有話要說，你聽見了嗎？

相較主持，當時更想要轉往戲劇走，艾菲上了一堂改變她與身體關係的表演課。課程中有個練習是這樣的，想像你是一個新演員，想要獲得很好的角色，前方就是康莊大道，請你跨過去。

「當下我發現，我一步都前進不了，我跨不過去」，那跨不出的一步是提醒「我的身體不再願意配合我的頭腦，是因為我好像給我自己的身體壓力太大。」

眼淚潰堤，像止不住的雨，清理堆疊已久的塵埃，看見身體捎來訊息，嘿，你已經壓力大很久囉，請頭腦暫時關機，聽聽身體的話好不好。

「愛自己是在身心靈的三個部分，起心動念是愛自己，然後尊重自己。」──袁艾菲

以這個經驗為起點，艾菲開始與身體建立新的默契，更時常覺察身體感受，尊重它，餐後散步，睡前冥想，都是你可以拉近與身體關係的一小步。

當你發現問題的時候，就已經在解決的路上

轉換到戲劇新領域，總會遇到挫折，艾菲的面對之道也好有行動感。遇到問題，她會寫下來，與身邊的人聊天討論，還沒有解答很正常，此時此刻因為A卡關，經歷後續BCDE後，你會發現，誒，E就是當初A的解方，多奇妙，信任時間，總之它會出現的。

「當你開始發現問題的時候，這個問題就已經在解決的路上。」是艾菲近期很喜歡的一句話。

問題不是問題，是一切已經開始變好的徵兆，用這樣輕透的眼光看待挫折與挑戰，你會發現慢慢來，比較快。

整個訪問的過程，我從艾菲身上感受到一股動能，她是進行式的，覺察問題，寫下來，與人聊，無解是暫時的，愛自己是一輩子的。

Loving Action，只要先行動了，已經比什麼都勇敢。