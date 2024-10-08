半伴依戀／戀愛談久了該不該結婚？從狩獵、農耕到工業時代婚姻制度的演變 談麵包與愛情

作者：張顯蓓（一肩伴侶心理諮商所 伴侶心理師）

「都說婚姻是避風港，人人都想避風，誰當港？」

「單身的人都想找個伴，一起渡過風風雨雨，但，找到後你會發現大部分的風雨，都是另外一半帶來的！」

「在婚姻裡，沒有什麼問題是睜一隻眼閉一隻眼解決不了的，有的話，那就閉兩隻。」

關於婚姻的地獄梗，我讀著、讀著就笑中有淚，想起許多在婚前、婚後掙扎的朋友與個案們的故事。這一年，我收到許多演講邀請，主題都在談論「工作與家庭的平衡」。許多現場經驗讓我發現：大家已經明白不可能遵循上一代的婚姻價值觀來維繫家庭關係，卻又想得到傳統婚姻中的紅利，產生許多矛盾感。例如：女性想全職育兒，卻發現失去收入影響著夫妻的權力關係；男性試圖投入家務，卻發現成長過程缺乏訓練，所以怎麼做、就怎麼被嫌，乾脆回到有ATM的功能就好。如同近年許多探討婚姻的戲劇劇情，戲劇雖仍有過於浪漫的部分，但寫實描繪出婚姻生活中的生存焦慮、權力、創傷、家族系統、溝通困難，會如何血淋淋地衝擊原本的親密感。以致於原本相愛的伴侶，彼此相殺。

這使我覺察到：我們終於來到一個可以討論婚姻制度的價值的時代了。

愛與錢，是婚姻關係中的核心議題。上一篇（半伴依戀／觀賞電影「可憐的東西」 閱讀女性身體的性愉悅…自慰可以是一場法國大餐）只是單純談到「性的自我照顧」，若將性愛生活置入婚姻制度中，又相對複雜許多。「可憐的東西」這部電影中，對經濟能力、社經地位、婚姻制度有著許多隱喻，在此篇就不多描述電影內容。待各位打開對婚姻制度的彈性空間後，或許會對電影有更豐富的見解。

我們先一起來看看人類生存模式與婚姻制度的演變。

傳統婚姻制度的來源

在採集狩獵時代，社交能力強的女性是社群核心，採取群婚制度，男男女女共同撫育子嗣，比較類似母系社會，同社群的男女都是性伴侶。《春秋公羊傳》說：「古者聖人皆無父，母感天而生」。並非說女性受天神眷顧而懷孕，而是說古代沒有婚姻制度，女性有多個性伴侶，無需確認誰是孩子的父親。當時的男性也不介意哪些孩子是我的血脈，大家共享狩獵而來的獵物。女性彼此連結，彼此照顧，迎接每一個新生命。

但，當「農耕文明」開始於東西方日漸形成，「犁」的發明，使肌肉量較多的男性較易生存，母系社會也逐漸被父系社會取代。因此，人類發展出婚姻制度，本質上就是一套財產制度，使得女性成為男性的專屬財產。「一夫多妻」、「重男輕女」的觀念由此而生。對男性而言，確認「孩子是自己的」、「生男丁」才能確保農莊的延續。

此時的婚姻制度，真的如同奴隸制度。婚禮，其實就是一個男人向其他男人宣告：「這個女人是我的財產！」，而女性成了婚姻制度中的家務奴隸，以及生育工具。無關乎愛不愛，我們熟悉的婚姻制度其實起源於莊園制度下的生存模式。此時的聯姻也大多數由家族父母決定，女性幾乎沒有選擇的空間。

傳統婚姻制度的衝擊

然而，工業時代之後，生存不再繼續仰賴大量的肌肉，女性自食其力的機會也就越來越多，女權逐漸崛起。但，整個婚姻制度的思維並沒有進步，人們還是想用過去那套價值，來維繫婚姻關係。於是，人們創造許多愛情童話故事，包裝婚姻制度，以愛情為手段，讓結婚這件事成為許多人心中的嚮往。也因此，開始出現許多為真愛而反抗父母安排婚嫁的愛情故事。自由戀愛，成為婚姻關係的主軸。

時至今日，愛情童話故事的謊言，才漸漸泡沫化。許多人發現：所謂的「愛情」，也不見得能撐過柴米油鹽的考驗。我們開始質疑「以愛情為主題」的婚姻制度，在認知失調下，我看到現代的年輕人開出越來越不可思議的條件，感受到大家實質上是不再信任婚姻制度能創造出多少幸福。（許多男性仍期待女性是專屬自己的美麗財產，上得了廳堂、下得了廚房，溫良賢淑又崇拜自己；也有不少女性仍崇拜強者，希望高富帥老公提供金錢、食物、居所，既能解決所有問題、又願意臣服自己。）

實際的情況是：許多婚姻裡，男性的社經地位比女性弱勢，男性難以支配女性，卻又期待得到莊園婚姻制度中的紅利。反過來也是如此，有些女性期待婚後放心給老公養，卻發現老公自顧不暇、情商又低，自己得承擔開銷。在處理家務上，女性又常比男性付出更多情緒勞力，這不禁讓女性大嘆：「我結婚幹嘛？」

所以，現代的我們，在婚姻關係中該何去何從？

隨著社會的逐漸進步，生存模式越來越多元，人們開始慢慢了解到：不管什麼性別，完全沒有「性別優越」這回事，我們每個人都需要為自己的生存與獨立負起責任。只是女性的確肩負較大的生育成本，這會是整個家庭與社會的共同責任。

當我們理解婚姻中的現實層面，便能在婚前好好預備與協議。

婚前預備，並非預備把自己塞入傳統婚姻價值觀的框架中，反而是在婚前好好覺察我們到底想要什麼樣的長期伴侶關係？我們想要經營什麼樣的承諾關係？

首先，我們需要放下性別角色在婚姻中根深蒂固的不合理期待。先釐清彼此心目中的家庭樣貌，無關對錯，而是基於我們內在的渴望，並討論溝通「如何滿足我們二人內在渴望」的生活。通常，我會邀請雙方都説說「期待中的典型的一天」、「感受愛與被愛的途徑（包括性生活）」…等等的討論。

第二個必談的是：財務規劃與界線。如果還無法好好談錢的伴侶，也許還沒有預備好要一起度過人生。這部分還包括雙方職涯規劃的討論，相當考驗我們自我負責的能耐，也考驗伴侶對對方職涯的理解與支持程度。我們如何理財，其實影響著伴侶之間的信任感。

再來，就需要談談我們對生兒育女的期待，這也是家庭藍圖的一部份。同時，也需要核對：我們對於養育孩子是否有不切實際的想像。孩子的出生，帶來家務、財務、身心勞動的增加，以及家庭管理、教養觀的協調，相當考驗伴侶彼此的信任的關係與分工合作的默契。

最後，需要談談我們的姻親關係。原生家庭既是資源，也是枷鎖。我們如何合作，因應彼此的家族期待？以及，我們如何處理自己與原生家庭的關係？很常成為伴侶關係的衝突原因。原生家庭是如何影響我們這個人，在這裡就不贅述，只是當我們長大後就需要練習看懂這些影響，並負起疏理的責任。如此，才更能與伴侶攜手面對彼此家族中的關係界線。

我非常樂見在現今的婚姻制度中，有越來越多彈性空間可以討論。幫助我們有機會能好好成為自己，同時也造就彼此。至於到底要不要婚？我想，最重要的事，還是要先好好覺察自己對婚姻關係的嚮往是什麼？以及自己對婚姻與角色有什麼樣的框架？也許是外在系統而來的，也或許是自己框住了自己。如果想要調整，可以怎麼做？

我們都是自己的主人，我們的心總會清楚知道自己想要什麼樣的人生體驗。知道了，那麼就去創造！祝褔各位閱讀者：運用智慧與資源，創造自己想要的幸福關係。

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