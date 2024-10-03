老婆要離婚、孩子拒學、老是遇到渣男…人生卡關時 究竟該找心理師或命理師？

「心理師，怎麼讓我老婆不要跟我離婚啊？」

「心理師，我女兒怎麼又不去學校了？」

「心理師，為什麼我老是遇到渣男？」

透過心理師的視角說明之後，大多數的來訪者都可以漸漸地看見自己能掌握跟無法控制的範圍，進而找到適當的因應之道。

但有時也會聽到這樣的回應：「你講的我都知道啊，但是事情就是沒有改變，你可以給我具體一點的建議嗎？」

如果跟來訪者的關係還不錯的話，我偶爾會開玩笑地說：「這個問題找命理師可能會比找心理師更能幫到你喔！」

最近，我看了Joeman的靈能競賽節目《靈能的挑戰》之後，更覺得這是一個有趣且值得深入探討的現象！節目內容不是我想討論的重點，而是這個節目讓我想到，當人們在遇到人生困境時，你會選擇心理師或命理師呢？

我整理了一些觀點，希望跟大家一起分享：

➡️ 選擇心理師的原因跟優劣

1.科學的專業背景

心理師接受過相關的專業訓練，以心理學理論和實證研究來進行評估、治療與後續處遇。這些專業背景會讓人們選擇心理師時，獲得較有保障或一定基礎的協助。

⭕️ 優點：心理師能提供基於心理學理論或科學證據的處遇方案，並透過一定時間的諮商幫助人們達到穩定的心理狀態。

✖️ 缺點：由於諮商介入通常需要相對長的時間，且是一種逐步解決問題的過程，對於想要快速得到解答或建議的人來說，這種方式可能會過於緩慢或抽象。

2.問題的深層剖析

心理師的工作著重於探索問題背後的心理模式、心理創傷和行為樣態。這種深度整理較適合希望能全面了解自身困境根源的人。

⭕️ 優點：能夠幫助來訪者發現問題的深層根源，並提供一個治本的方式來處理心理困擾。

✖️ 缺點：對一些人來說，深入的自我剖析可能會過於強烈，特別是那些不喜歡面對自身弱點或創傷的人。

3.情感支持與關懷

心理師強調在諮商過程中提供情感支持，幫助來訪者因應情緒和痛苦。這種關懷和理解可以讓來訪者感受到溫暖與接納，尤其在面對情緒低落或人際衝突等困境時。

⭕️ 優點：心理師建立的安全治療環境可以幫助來訪者放鬆，逐步面對自己的困擾，獲得內心的成長。

✖️ 缺點：對於那些想要立即得到具體建議或行動指南的人，可能會因此而感到不耐煩或煩躁。

➡️ 選擇命理師的原因跟優劣

1.尋求快速的答案與建議

命理師通常提供快速且具體的建議。許多人尋求命理師的原因是，想得到快速的解答，特別是涉及決策或選擇的問題（例如事業、學業、婚姻或感情等）時。命理學基於星座、八字、占卜等方法，通常能給予明確的指引。

⭕️ 優點：能快速給出清晰的方向或建議，讓來訪者立即採取行動，減少決策時的不確定感。

✖️ 缺點：命理的建議不一定有科學依據，可能會引導個人進入一種宿命論的思維，過於依賴外在指示，而忽略內在的成長或深度思考。

2.提供安慰與精神支持

許多人在面對無法控制的困境時，選擇命理師是為了尋找一種精神上的安慰與心靈寄託。命理師的解讀能讓人覺得困境有著某種“天命”或“安排”，提供了一種情緒上的釋放。

⭕️ 優點：命理師的解釋能讓人短期內感受到安慰與安定，尤其對於那些對未來感到不安的人來說，命理解讀能帶來心靈的平靜。

✖️ 缺點：過度依賴命理可能會降低個人的主體性與主動性，讓人忽略自己的能力、資源與解決問題的能力。

3.文化與傳統影響

在我們的文化裡，命理占卜有著悠久的傳統，命理學常常被視為決策的一種重要輔助工具（其實，我也會找老師算流年）。因此，很多人在生活中遇到困難時，會選擇依賴這些傳統智慧，特別是在重大人生轉折點（如結婚、搬遷、事業變動）時。

⭕️ 優點：命理師能基於文化與傳統給出適合來訪者背景的建議，這對於那些信奉這類傳統的人來說，更容易產生信任感。

✖️ 缺點：相同的，命理師的建議可能受到文化偏見或社會期待的影響，忽視了個人問題的多元原因。

那你該找心理師還是命理師呢？

我認為在遭遇人生困境時，要選擇心理師或是命理師，可以根據問題性質與個人需求來決定：

1.情感或心理困擾

如果你面臨的是持續的情緒低落、焦慮、壓力或人際關係問題，並且希望深入了解問題的根源和長期解決方案，找心理師可能是較適合的選擇。

心理師能提供系統化的支持，幫助你從根本上改善心理健康。

2.尋求短期安慰或具體決策

如果你在短期內面臨某個重要決定（如職業轉換、感情問題），而你只需要一個快速的指引或希望獲得一點精神上的安慰，或許命理師會更符合你的需求。

3.自我成長與持續支持

如果你想要長期的成長與自我探索，心理師的陪伴會幫助你逐漸建立更健康更穩定的心理狀態；而命理師可能更適合那些希望在某些特定時刻尋找方向的人。

（本文出自蘇琮祺諮商心理師臉書粉專《也許，你該找的是命理師？！》，未經同意禁止轉載）