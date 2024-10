丈夫像個大男孩、缺乏生活自理能力讓妳心好累？5原則助擺脫身心困境

作者:楊漢章(擁抱心理博愛館所長 諮商心理師)

鮑勃是個26歲的男性,成長在雙親陷入憂鬱且沒有功能的家庭中。他的父母常沉迷在酒精裡面,沒有辦法教育他和妹妹。他的父母並不是嚴苛殘酷的人,只是無法用有意義的方式幫助他學習計畫、組織和規劃他的生活。​當他認識雷娜的時候,他在當地的電器行做銷售員。這份工作是他那一年所換的第三份工作。因為遲到和表現不佳而失去上一份工作。他被雷娜吸引是因為她擁有他所缺乏的特質,例如:她負責任,而且有不錯的收入。而雷娜也因為鮑勃的幽默和好相處以及他的藝術特質所吸引。她相信她所說的,工作運氣不好,他有著對未來的計畫和願景。

雷娜認為鮑伯是個好人,這一點是沒錯,但是她沒有意識到,當他們結婚,他在經營一份成人的生活是缺乏足夠的能力的。雷娜需要每天早上叫他起床,避免他遲到。她也對於他把大部分收入都花在音樂和吃飯上感到震驚。

雷娜為了避免被鮑勃影響家庭財務狀況,而決定接管他的收入和帳單。鮑勃對這樣的安排沒有意見,甚至覺得很好,因為他知道他需要別人幫忙他管理生活,甚至他願意讓別人接管他的生活。

當雷娜懷孕,他不確定他們是否能養得起孩子。但是對方沒有表現出擔心,他也不用擔心。雷娜錯誤假設成為父母的責任會讓鮑勃長大。

這樣的故事熟悉嗎?是否在生活中曾聽聞過類似的故事?上述故事摘要自Coleman著作。他是位心理治療師,他的工作中聽到許多女性當事人抱怨先生很懶惰,歸納出幾種懶惰先生的類型,其中一種類型是像男孩一樣的先生(boy-husband),而太太方最主要的感覺是:多一個「孩子」要照顧。

要破解這種關係組合的關鍵是「責任感」,尤其是你是否容易陷入過度負責的狀態?

⏺︎比起付出(giving),我比較難接受(receving)。 ⏺︎我對花在擔心配偶的時間感覺到負擔。 ⏺︎我的先生時常抱怨我太干涉他的生活,但是如果我不這樣做,會一團混亂。 ⏺︎我總是覺得精疲力竭,因為我經常過度使命必達。 ⏺︎如果身邊親近的人處在掙扎狀態,我會覺得罪惡感。 ⏺︎如果我可以幫助身邊親近的人,即使要犧牲自己,我也會去幫忙。 ⏺︎我不知道怎麼放鬆和享樂。

若你的先生給你的感覺像是多一個大孩子要照顧,你為此感覺負荷,可以參考作者Coleman的建議:

原則一:盡力讓自己少為他負責任

覺察你的責任感來源,並且處理不被這些感受糾纏。提醒自己:「允許自然結果發生在你伴侶的生活裡(allow natural consequces to occur in your partner's life)」。

原則二:了解你過度負責的原因

原則三:使用非評價的語言讓你的伴侶知道你的改變

例如可以這麼說:我想過我們的勞務分工的狀況,而且想要做些改變。在孩子出生前幫忙你組織規劃生活是沒關係的,因為當時有比較多時間。但是,我現在真的覺得快累死了,我想要找到方法可以降低我的壓力負荷。所以我想要跟你討論,你可以負擔一些你自己可以做而且不需要我幫忙的事情。你有什麼想法?

原則四:誠實地評估你自己是否喜歡伴侶依賴你,或是從伴侶的依賴中獲益

原則五:不要期待立即改變

當你釐清並修通了過度負責的議題,就較不會被對方的無能所勾動,因為你清楚地知道那是對方的責任,因此或許在罪惡感、愧疚或生氣的負向情緒上會得到緩解,行為上較不會使用貶低、嘲諷或是嫌棄的溝通方式,而能更清明地看到關係本身是否符合你的期待與需求,並做出對自己最好的決定。

※ 提醒您:禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

(本文經《擁抱心理心理諮商所》授權,原文出處「當你有個男孩丈夫(boy-husband)」,未經同意禁止轉載。)