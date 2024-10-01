50歲後的減法人生學：不該再被欲望追著跑 緣分合則來、不合則去

欲望愈多，煩惱愈多

人生在世總是有各種欲望。除了生存必要的食欲、睡眠欲之外，還有很多與生存沒有直接關聯的欲望。為了滿足這些欲望，我們會發揮超乎常人的力量，或者是拉踩他人、傷害他人。無謂的欲望愈多，會活得愈辛苦，但多數當事人不會意識到問題，仍盲目追求眼前的欲望。

僧侶之所以修行，就是為了要去除無窮無盡的欲望，即便如此，要超脫一切還是非常困難。正因為如此，修行是要持續一輩子的事。

對於一般人而言，也不可能屏除所有欲望，也不需要做到這個地步。只要還在社會上走跳，一定會萌生欲望，為了滿足欲望，就會有努力的動力。聰明地與欲望和平相處，便可使其成為提升自我的工具。

例如，在公司會有把工作做好的欲望，這是因為希望能有好的績效，所以會更努力。一旦考績好，薪水會變高，而想要薪水變高是為了給家人更好的生活。只要是在社會上工作，便很難擺脫這種欲望。

生了孩子就會想要搬到大一點的房子，最好還是自己買的；等到新居落成，開始也想要買新車；一年想帶全家出遊一次、生日想買禮物給家人，當然還想讓孩子上大學，欲望愈來愈多。

面對無窮無盡的欲望，能夠全部如願的人寥寥無幾，大多數的人都是處於無法滿足的狀態。

蓋了自己的房子很開心，但是還貸款時很吃力，因此沒有閒錢去家庭旅遊。工作考績沒有比預期中來得好，因此與晉升無緣。當自己離想像中的規劃愈來愈遠時，面對無數個無法如願的欲望，只能茫然的保持現狀。這樣的狀況，只能說是欲望招致的不幸。

五十歲過後，請整理自己的欲望清單，把長久以來的欲望都列出來。四十歲之後狀況會改變，應該會有很多已經不是必要的欲望。

例如，一年一次家庭旅遊的欲望，在孩子們獨立之後就不需要了，也不用開大車。飲食方面，相較於高級餐廳的套餐，還不如太太的手做料理比較健康。西裝穿現有的那幾套即可，領帶不需要再買新品來替換，鞋子只要好好保養，也還可以繼續穿。

將目前為止的欲望列出來，就會了解到有多少沒有用的部分。的確，年輕時或許很需要，但是不代表五十歲過後也會需要。延續欲望等同於延續痛苦，什麼都喜歡、什麼都想要只會更辛苦，不需要的東西就大膽捨棄。

在物質氾濫中生活，總有一天會無法喘息，而無法滿足的欲望，有一天也會讓你窒息。

人到中年，不該再被欲望追著跑

在公司和工作上也是同理可證。以往只會追求自己的績效，想要在工作上有好表現、想要晉升，這是很多上班族的欲望。到四十歲為止還無妨，可以為了滿足欲望拚命努力，但是到了五十歲之後，對待欲望的模式已有改變。

焦點會從想要有成果、追求高績效，轉移到年輕一輩身上。不再只想著自己，所以力求表現，而是盡力想把部屬和後輩帶起來；不是為了自己的考績好而高興，而是為部屬有好成績感到喜悅。不是為了自己和公司，而是為了肩負未來時代的人材盡心力。這才是五十歲該有的姿態。

當你出現這種心態時，就會變成大家需要的人。俗諺云：「慈悲不是為了他人。」意思並不是「不要為了他人而有慈悲心」，而是「你對某人慈悲，就會形成善循環，回到自己身上」，也就是所謂的「利人利己」。

公司也一樣。你為部屬或後輩盡心力，結果並不是只有部屬好而已，這份謝意必然會回到自己身上，讓你感受到被需要、被感謝的喜悅。當你將目光轉向這種喜悅，那以往的欲望也就相形失色了。

現在就把你有的欲望寫下來吧！你一定會發現，有八成已經不需要了。在發現到這一點的時候，新的人生也將展開。

當你轉變成上述情形時，表示已卸下名為「欲望」的心靈包袱。

不強求緣分，合則來、不合則去

我們活在世上，因緣而生。親子緣、家族緣、夫妻緣、學校緣、地區緣、工作緣等，實際上在生活中也不斷結緣。

在所有的緣分中，對於長年在公司上班的人，因工作結緣應該占大多數。請試著想想身邊的人際關係，你的至交、朋友、夥伴是不是幾乎都是透過工作的關係結緣？身處的場域不同，也決定了不一樣的因緣，這也是理所當然。

那麼就來聊聊透過工作結下的因緣吧！結緣的契機恐怕都是來自於利弊得失的衡量，像是和這個人來往對公司有利、和這個人建立人際關係能提高自己的身價。或是即便沒那麼喜歡對方，也會因為有利可圖而無法斬斷緣分，強忍著維持關係。說起來有點傷感，但這就是身為社會人士的無奈。

就把五十歲當成一個契機，慢慢地開始整理緣分。不要再去尋求過多的新因緣，而是只跟想交往的人結交。不要勉強維繫人際關係，也不再以利弊來判斷，跟自己喜歡的人結緣就好。光是這樣想，心情就會輕鬆許多。

話雖如此，也不是要大家任意切斷緣分，不需要大肆宣告「我不想再跟你往來」，就交給時間慢慢淡化即可。

因緣非常不可思議，抱持著「我想要結緣」的念頭，自然就會有所連結。當我們有著「我想要珍惜跟這個人的緣分」的心思時，對方通常也會如此。相反的，感受到「我不想跟那個人來往」的信號時，自然也會遠離。這就是所謂的心領神會。

即使沒有付諸語言或行動，會持續的緣分仍會持續，會切斷的就會自然離去，順應自然的走向就好。

順其自然，不再強求緣分

年少時因為好惡分明，無法順應這種走向，總是因為利弊得失作祟。由於違逆了自然的走向，人際關係也徒增壓力煩惱。一言以蔽之就是勉強而為。五十歲之後，就停止這種勉強吧！逝者不追，來者不拒，因為已經到了可以用隨喜態度去結緣的年紀。

好不容易來到可以自由結緣的年齡，結緣時，要考量未來的人生也很重要，不要只著眼於工作的因緣，請把心力也放在私人的因緣上。

圖為《50歲後，隨心所欲的生活：捨棄、放手、不強求，這一次，你要為自己而活！》書封。聯經出版公司提供

像是脫離職場，多去同好會之類的場合，或是參加地區性義工、社團活動等也不錯。先找好退休後還能長期往來的朋友，這一點也很重要。

因工作所結下的緣分，也會隨著工作結束而畫下句點。雖然跟部屬或後輩說「退休之後別忘了找我喝一杯」，但是這種約定通常沒什麼下文。與其掛念這種不會兌現的承諾，還不如去結交讓自己舒心的緣分。

五十歲開始，差不多是「盤點緣分」的時期了。

※本文為聯經出版公司出版的《50歲後，隨心所欲的生活：捨棄、放手、不強求，這一次，你要為自己而活！》，未經同意請勿轉載。