想轉職成功？對新工作的積極度會影響成果 「2關鍵」決定能否提升職涯高度

Ｘ低效人士：以消極的態度看待轉職 〇高效人士：以職涯目標來看待工作

只有自己能找到職涯上的正確解答

轉職只是手段，而非目標。

我自己曾經換過10次工作，總共在11家公司工作過。除了第一家公司之外，我在接下来的10家公司都是做行銷的工作，只有換過1次「職業」，所以算是「轉職」1次，「轉社（雖然沒有這種說法）」10次。

這10場比賽的戰績是4勝2敗4平手。雖然用戰績這個時有點奇怪，不過我分別定義為「勝利＝能夠享受，並且取得了公司和個人設定的成果」、「失敗＝無法享受，也無法取得成果」、「平局＝缺少其中一個元素」。

現在回想起來，我當初之所以轉到能夠取得成果的公司是「因為想做那份工作」；反之，我轉到做不出成果的公司則是「因為不喜歡現在的工作想跳槽」。不同的地方在於態度是否積極。

雖然沒必要忍受討厭的工作，不過這種時候應該將目光投向未來。重要的是思考數年後「想要成為的樣子」。職涯的正確答案，不是來自專業的職涯顧問或朋友，而是要靠自己去尋找。

圖為《為什麼他看起來那麼閒，進度卻總是能超前？：第一本「偷懶聖經」，顛覆職場傳統思維，把你的人生變長一倍！》書封，平安文化提供

許多人誤以為「提升職涯高度＝轉職」，但其實提升技能、公司內部人事調動、MBA留學、創業和兼職也是提升職涯高度很好的方法。思考「為了什麼而工作？想成為什麼樣的人？」並且做好現在能做的事情，這就是在提升職涯高度了。

（本文出自《為什麼他看起來那麼閒，進度卻總是能超前？：第一本「偷懶聖經」，顛覆職場傳統思維，把你的人生變長一倍！》，平安文化出版，未經同意禁止轉載。）