快訊

山陀兒升級中颱 暴風圈擴大

爸爸失智，媽媽形同沒有伴！該如何為失智家人做照護決定？

MLB／大谷翔平雙安逼近三冠王 59盜→58盜還漏踩壘包

聽新聞
0:00 / 0:00

想轉職成功？對新工作的積極度會影響成果 「2關鍵」決定能否提升職涯高度

平安文化／ 文．理央周
示意圖／Ingimage
示意圖／Ingimage

Ｘ低效人士：以消極的態度看待轉職

〇高效人士：以職涯目標來看待工作

只有自己能找到職涯上的正確解答

轉職只是手段，而非目標。

我自己曾經換過10次工作，總共在11家公司工作過。除了第一家公司之外，我在接下来的10家公司都是做行銷的工作，只有換過1次「職業」，所以算是「轉職」1次，「轉社（雖然沒有這種說法）」10次。

這10場比賽的戰績是4勝2敗4平手。雖然用戰績這個時有點奇怪，不過我分別定義為「勝利＝能夠享受，並且取得了公司和個人設定的成果」、「失敗＝無法享受，也無法取得成果」、「平局＝缺少其中一個元素」。

現在回想起來，我當初之所以轉到能夠取得成果的公司是「因為想做那份工作」；反之，我轉到做不出成果的公司則是「因為不喜歡現在的工作想跳槽」。不同的地方在於態度是否積極。

雖然沒必要忍受討厭的工作，不過這種時候應該將目光投向未來。重要的是思考數年後「想要成為的樣子」。職涯的正確答案，不是來自專業的職涯顧問或朋友，而是要靠自己去尋找。

圖為《為什麼他看起來那麼閒，進度卻總是能超前？：第一本「偷懶聖經」，顛覆職場傳統思維，把你的人生變長一倍！》書封，平安文化提供
圖為《為什麼他看起來那麼閒，進度卻總是能超前？：第一本「偷懶聖經」，顛覆職場傳統思維，把你的人生變長一倍！》書封，平安文化提供

許多人誤以為「提升職涯高度＝轉職」，但其實提升技能、公司內部人事調動、MBA留學、創業和兼職也是提升職涯高度很好的方法。思考「為了什麼而工作？想成為什麼樣的人？」並且做好現在能做的事情，這就是在提升職涯高度了。

（本文出自《為什麼他看起來那麼閒，進度卻總是能超前？：第一本「偷懶聖經」，顛覆職場傳統思維，把你的人生變長一倍！》，平安文化出版，未經同意禁止轉載。）

相關新聞

想轉職成功？對新工作的積極度會影響成果 「2關鍵」決定能否提升職涯高度

轉職只是手段，而非目標。我自己曾經換過10次工作，總共在11家公司工作過。除了第一家公司之外，我在接下来的10家公司都是做行銷的工作，只有換過1次「職業」，所以算是「轉職」1次，「轉社（雖然沒有這種說法）」10次。

成為職場高效工作者關鍵：思考產出成果 優先處理「較花時間的工作」

安排工作時，首先需要考慮「需要產出什麼＝成果」，然後從目標逆向推算該做些什麼。

待在辦公桌埋頭苦幹不會有成果！試著計算自己的「時薪」 騰出「偷懶的時間」

你是不是認為，工作就應該坐在辦公桌呢？事實上，工作成果的關鍵在於現場和實際情況。所謂的現場或實際狀況，以行銷領域來說就是指目標客層的所在位置或賣場，以製造商領域來說就是指生產線。

精神分析的治療式介入：挑戰、面質、初步詮釋 相關語句一次看懂

聆聽雖然是任何治療式會談的關鍵因素，但分析師通常不會太靜默或太被動。他的介入會從許多探問開始，特別是開放式的問題（「告訴我一些關於你家裡的狀況」），然後漸漸導入澄清（「你剛剛說，你的父母在你十一歲的時候分開來了，可否請你告訴我，當時你的情緒反應如何？」）。訪談者要詢問一些生動的細節，而不是模糊的籠統詞句（例如，患者：「我媽媽只是一個普通的媽媽」；分析師：「你可以說一些例子，讓我們可以更清楚地了解您的感受？」），並關注這種模糊性可能會有的防衛面向。

精神分析初始任務：了解患者為什麼在「這個時候」尋求幫助 評估其改變動機

開始階段一個很重要的任務是，了解患者為什麼在這個時候尋求幫助（Malan, 1979）。雖然患者可能在第一次訪談時避重就輕地忽略以上問題，而開始談他的童年創傷經驗，但分析師一定要確定不能遺漏這個問題。

從潛意識角度看精神分析：分析師和患者見面的那一刻 甚至見面前就開始

每一位訪談分析師都有自己獨特的訪談風格和開始的策略，但不管哪一種風格，訪談分析師都將調整自己的方式，以幫助每位患者進入分析訪談的氛圍裡。我們認為，分析師接見一位新患者時，「躺椅外」（off the couch）的一般專業禮貌是很重要的，包括自我介紹和清楚地告訴患者自己的姓名。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。