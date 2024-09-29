成為職場高效工作者關鍵：思考產出成果 優先處理「較花時間的工作」

Ｘ低效人士：先做「容易完成的工作」 〇高效人士：先做「需要花時間的工作」

從整體架構回推

安排工作時，首先需要考慮「需要產出什麼＝成果」，然後從目標逆向推算該做些什麼。

在烹飪時，我們考慮的是「要透過哪些步驟才能在餐桌上擺出佳餚，讓大家都能品嘗美味料理」。如果要做湯、牛排和沙拉，就應該先從湯這種需要花時間燉煮入味的料理開始準備。在燉煮的同時，做甜煮胡蘿蔔、沙拉，準備好了之後，就可以開始煎牛排……按照這個順序準備。重點是「從整體架構回推」、「找出最花時間的工作」。

工作也是一樣的道理。如果是製作網站，就不應該從首頁、公司簡介、產品介紹等部分開始製作，而是應該從整體架構反推：「希望顧客如何使用網站？想要得到什麼樣的回應？」

圖為《為什麼他看起來那麼閒，進度卻總是能超前？：第一本「偷懶聖經」，顛覆職場傳統思維，把你的人生變長一倍！》書封，平安文化提供

假如拍攝影片最花時間，那麼在準備期間，會需要把工作委託給相關人士、開會、修飾文章……了解全貌後思考具體計畫讓整個流程更快速進行。

雖然緊急的工作也很重要，但我們不應該盲目地處理眼前的工作，而是應該從整體架構來反推，尤其擬訂計畫的時候就要優先處理較花時間的工作。

（本文出自《為什麼他看起來那麼閒，進度卻總是能超前？：第一本「偷懶聖經」，顛覆職場傳統思維，把你的人生變長一倍！》，平安文化出版，未經同意禁止轉載。）