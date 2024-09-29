待在辦公桌埋頭苦幹不會有成果！試著計算自己的「時薪」 騰出「偷懶的時間」

Ｘ低效人士：總是在辦公桌前工作 〇高效人士：看起來像是在偷懶，卻取得了成果

待在辦公桌不會有成果

你是不是認為，工作就應該坐在辦公桌呢？事實上，工作成果的關鍵在於現場和實際情況。所謂的現場或實際狀況，以行銷領域來說就是指目標客層的所在位置或賣場，以製造商領域來說就是指生產線。

我在菲利普莫里斯國際這間外資企業工作的時候，某位行銷經理常常溜出公司。我很疑惑，他待在公司的時間很少，到底什麼時候在工作？儘管如此，他所製作的行銷計劃和廣告活動仍然非常細緻，成功地讓負責的品牌快速成長。

以我的角度來看，剛開始並不清楚那位前輩在公司外面做了什麼，所以覺得他都在偷懶。我直接問對方，才知道他會去零售店或流行的商店，了解時下的潮流動向。以這些光看數據無法得知得一手資訊，思考出一套可以取得成果的計劃。

從聽到這件事後，我也努力地在零售店裡確認市場動向，或者在贊助的賽車活動中觀察觀眾。我變得重視現場的第一手資訊，能夠以有趣的方式取得想要的成果。

如果一間公司裡，有待在電腦前工作卻成果不顯著的人，也有不常在公司但確實能交出好成績的人，那後者當然會獲得更好的評價。

試著計算自己的「時薪」

你有計算過自己的「時薪」嗎？以一個年收入500萬日圓的人為例，時薪約為2000日圓。這個數字通常是單純以「薪資勞動時間」來計算。

然而，這個數字並未反映實際情況。因為這些計算方法都沒有包含梳妝打扮等準備時間、往返公司和住家的通勤時間等，我認為這些時間也應該一併納入計算。而且，納入公司為員工支付的各種保險費用，也是一種計算方式。

圖為《為什麼他看起來那麼閒，進度卻總是能超前？：第一本「偷懶聖經」，顛覆職場傳統思維，把你的人生變長一倍！》書封，平安文化提供

還有，我們必須注意「時薪會根據工作性質而有所不同」。本章介紹的「價業」應該比「作業」擁有更高的時薪才對。具體而言，企劃、與客戶的洽談等，能夠帶來成果的「價業」，應該設定較高的時薪，而諸如費用核算和辦公郵件處理等動手就好的「作業」則應該設定較低的時薪。以參考值來說，價業的時薪應該設定為作業的三倍以上，這裡的關鍵是更清楚地意識到應該達到的成果並加以換算。

當你開始意識到時薪時，就會更加敏感地意識到「時間效益」，也就是工作時間與成果之間的比例。請務必親自動手計算自己的時薪。應該會大幅改變你對時間和成果的想法。

（本文出自《為什麼他看起來那麼閒，進度卻總是能超前？：第一本「偷懶聖經」，顛覆職場傳統思維，把你的人生變長一倍！》，平安文化出版，未經同意禁止轉載。）