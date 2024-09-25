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精神分析的治療式介入：挑戰、面質、初步詮釋 相關語句一次看懂

心靈工坊／ 文／安東尼・貝特曼、傑瑞米・霍姆斯、伊莉莎白・艾利森
示意圖／Ingimage
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治療式介入：「初步詮釋」

聆聽雖然是任何治療式會談的關鍵因素，但分析師通常不會太靜默或太被動。他的介入會從許多探問開始，特別是開放式的問題（「告訴我一些關於你家裡的狀況」），然後漸漸導入澄清（「你剛剛說，你的父母在你十一歲的時候分開來了，可否請你告訴我，當時你的情緒反應如何？」）。訪談者要詢問一些生動的細節，而不是模糊的籠統詞句（例如，患者：「我媽媽只是一個普通的媽媽」；分析師：「你可以說一些例子，讓我們可以更清楚地了解您的感受？」），並關注這種模糊性可能會有的防衛面向。

有時候，分析師可能會透過挑戰、面質和／或初步詮釋來探測患者被分析的潛能，這些是建基在心理動力學假設的系列介入方式，目的在於讓患者得以用不同的方式思考自己。這種介入的語調和時機很重要，且只有在合宜的治療關係建立後，才能嘗試使用。若太早使用，對患者可能沒有太大的幫助（只會輕輕飄過，影響不大）；若使用不當，會引起患者的防衛反應而減弱治療關係；若太強調理性的內涵，則會失去引發患者情緒反應的機會。若要產生影響，介入應該是簡短而易懂的：

‧「你今天遲到，會不會因為你還在掙扎，不知道該不該來？」（面質）

‧「你父母分開的時候，你的年齡和你女兒現在一樣大，這會不會跟你當前的憂鬱有關？」

‧「我在猜，你如此憂鬱，卻不生氣，這個情況類似當年你媽媽突然有了一個小寶寶，而你不再是媽媽唯一的寵愛時的情緒反應？」（詮釋）

‧「也許你認為我就像你的繼父一樣，既冷漠又疏遠，一點都不關心你，只顧著挑你的毛病。」（詮釋移情）

做這些介入時，分析師要留心自己的語句不要太果斷，好讓患者有空間反對、修正及細說，或是用這些介入做為進一步闡述的跳板——亦即馬蘭（Malan, 1979）所謂的「跳蛙式遊戲」（leapfrogging）。

選擇、抉擇與合約

在訪談中期，分析師依據患者對介入的反應，尋找跟正向結果相關的三個關鍵「歷程」特徵：（一）跟治療師建立良好關係或治療關係的能力；（二）透過詮釋工作的能力；以及（三）在訪談過程中的情緒反應能力——允許自己呈現害怕、傷心或生氣等情緒。

在訪談結束時，分析師會就訪談內容做摘要，並跟患者一起反省整個訪談過程，然後做出一些結論：「時間快到了，我想我們可以用幾分鐘的時間來看看，我們下一步要怎麼進行。」；「你覺得我們這樣的合作關係對你有幫助嗎？」；「這是你所期待的嗎？」。當精神分析是心理治療的唯一方式時，結論會比較單純些——治療或不治療。但當今精神分析只是諸多心理治療的選項之一，且只有少數被評估者最終會選擇一週五次的分析。1980年代英國評估訪談的元老，寇爾塔特（Coltart, 1987）說，接受他諮詢的患者當中，只有5％會接受純粹的分析。許多分析師認為，好的治療應該是提供患者多樣治療選擇，跟患者一同討論不同治療法的優缺點。然後，分析師才清楚地表示，考量患者的個人和經濟資源，以及現實狀況的可行性，此刻對患者來說最好的選擇是什麼。當訪談分析師決定接受這個患者時，他必須在這個時候跟患者一起討論一些比較實際的問題：費用、一週見幾次、對於分析期限的一些可能想法、假期的安排等等。

圖為《當代精神分析導論：理論與實務（第二版）》書封。心靈工坊提供
圖為《當代精神分析導論：理論與實務（第二版）》書封。心靈工坊提供

一般而言，在訪談評估後留一些時間讓患者反省一下是不錯的作法：雙方也可以決定先不立刻做決定；患者可能需要一些時間好好想一想，或是可能需要先和家人討論其決定；或者分析師和患者可能會決定需要再次會面以進行更長時間的評估，或是進行「試驗式治療」（trial of therapy）（Peterson, 2012）。如果訪談員自己不是患者將來的治療師，則需要幫忙尋問仍然有空缺的治療師同事。

※本文為心靈工坊出版的《當代精神分析導論：理論與實務（第二版）》，未經同意請勿轉載。

分析師 心靈工坊 精神分析 聆聽

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開始階段一個很重要的任務是，了解患者為什麼在這個時候尋求幫助（Malan, 1979）。雖然患者可能在第一次訪談時避重就輕地忽略以上問題，而開始談他的童年創傷經驗，但分析師一定要確定不能遺漏這個問題。

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每一位訪談分析師都有自己獨特的訪談風格和開始的策略，但不管哪一種風格，訪談分析師都將調整自己的方式，以幫助每位患者進入分析訪談的氛圍裡。我們認為，分析師接見一位新患者時，「躺椅外」（off the couch）的一般專業禮貌是很重要的，包括自我介紹和清楚地告訴患者自己的姓名。

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精神分析的初次訪談評估很重要，不僅因為它為患者和分析師提供了一個關鍵的抉擇時刻，且因為在初次會談氛圍中（不管是和諧或不和諧），錯誤的起頭，以及初次見面所浮現的主題，會在未來的治療關係中找到其蛛絲馬跡。

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