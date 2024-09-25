精神分析初始任務：了解患者為什麼在「這個時候」尋求幫助 評估其改變動機

患者呈現的問題及導致患者尋求幫助的原因

開始階段一個很重要的任務是，了解患者為什麼在這個時候尋求幫助（Malan, 1979）。雖然患者可能在第一次訪談時避重就輕地忽略以上問題，而開始談他的童年創傷經驗，但分析師一定要確定不能遺漏這個問題。由下文得知，對於患者當前問題的動力理解，是形成心理動力概念化架構仰賴的三腳之一。訪談時，我們可以用下面這個問話拉開序幕：「我從你的醫師那兒聽到一些關於你的訊息，但是我更想從你這兒了解為什麼在這個時候你想來尋求幫助？」如果患者的困擾已經存在了好幾年，通常也是如此，則澄清以下問題很重要：「那麼，為什麼現在來尋求幫忙？」例如，有位先生跟分析師說，他的太太已經下了最後通牒，如果他不來接受協助的話，她就要離開他。這個原因必須在一開始就浮現，以便分析師正確地評估患者想要改變的動機。

訪談規畫

分析師在訪談的最後，希望能蒐集到患者當前狀況的主要特徵：患者現在的生活狀況、家庭背景、詳細發展史，包括性心理史、早期記憶、重大失落及創傷（包括有關性暴力的具體狀況）、夢、主要興趣、性向和價值，以及壓力和支持的來源。精神疾病面向，包括住院史、精神藥物的使用、自殺意圖、物質濫用，以及「心智狀態」特徵，如憂鬱、強迫症和其他精神疾病等。這些資訊需要從有醫學背景的心理治療師的訪談評估中獲得，如果分析師本身沒有醫學或是精神科的認證，那麼就得從轉介者處取得以上資料。我們了解，我們可能無法在第一次自然流動的訪談評估中涵蓋如此詳盡的清單；溫尼考特（Winnicott, 1965）將精神分析描述為一種「延展式的歷史紀錄」，許多詳細的歷史會在治療開始後漸漸浮現。如果基於對患者精神疾病程度的懷疑，訪談者不確定患者是否適合分析治療，則需要進行第二回訪談評估。正如我們將看到的，一個徹底的評估是值得的，它可以預測未來治療中可能會發生的困難。

圖為《當代精神分析導論：理論與實務（第二版）》書封。心靈工坊提供

以訪談評估做為心理動力的「測試」

初次訪談評估的主要目的在於刺激患者的潛意識。治療設置以及分析師本人及其風格自然地會引發患者的焦慮，因此治療師若能在提供支持和保持距離之間取得平衡，則能引發患者的潛意識反應。訪談分析師也許會想了解患者的幻想生活，而直接詢問患者小時最早的記憶、入睡前都想些什麼、會做什麼樣的白日夢，以及有哪些不為人知的抱負（「你真正希望發生什麼事？」），當然也要包括夢的內容（「你在睡眠中都在想什麼？」）。其主要目的在於營造一個探索內在深處的焦慮和幻想的氛圍，同時評估患者對於分析師努力催化的「聯想式的自由」（associative freedom）會有怎麼樣的反應（Spence, Dahl, & Jones, 1993）。

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※本文為心靈工坊出版的《當代精神分析導論：理論與實務（第二版）》，未經同意請勿轉載。