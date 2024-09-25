從潛意識角度看精神分析：分析師和患者見面的那一刻 甚至見面前就開始

介紹和預備期

由潛意識角度來看，其實精神分析是在分析師和患者見面的那一刻，甚至之前就開始了（Thomä & Kächele, 1987）。

案例：冒牌貨 當分析師第一次到等候室去接患者時，注意到患者臉上呈現瞬間驚訝和猶豫的表情。訪談中，這位年輕人表現得極度敏感和警覺，且好像從嚴格的繼父那兒承受了許多痛苦。他陳述他如何常常想到並理想化久未謀面的父親。當治療師提到患者在等候室的樣子時，患者說，他一直預期自己會見到一位矮胖、留著落腮鬍、禿頭、帶有外國腔的人，所以當他見到治療師時，有一剎那覺得這個來見他的人是個冒牌貨（imposter）。此時，他們得以將移情中的質疑，以及患者覺得「被強加上」（imposed upon）一個拒絕他的繼父，並渴望一位「真正」屬於他的父親，做一個有助益的連結。

每一位訪談分析師都有自己獨特的訪談風格和開始的策略，但不管哪一種風格，訪談分析師都將調整自己的方式，以幫助每位患者進入分析訪談的氛圍裡。我們認為，分析師接見一位新患者時，「躺椅外」（off the couch）的一般專業禮貌是很重要的，包括自我介紹和清楚地告訴患者自己的姓名。這甚至包含禮貌地回應患者一些顯然瑣碎的問題（通常是有意義的）。這些問題可能被在等候區和診療室之間的焦慮所引發；在此同時，訪談員還應將所觀察到的現象放在心中，並且，如果覺得恰當的話，在訪談中提出來討論（Coltart, 1993）。

不過另一些分析師則認為，訪談員應該盡量保持中立或靜默，藉此將患者的焦慮提升到最高點，以此幫助訪談員評估患者最可能的困擾主題；這些主題在比較傳統的友善「床邊氛圍」（bedside manner）中，可能會失漏掉（Milton, 1997）。這種方法的有效性將取決於患者心理困擾的程度。功能運作偏向邊緣型的患者對於中性面孔可能會感到非常焦慮，這種人為的超中性（ultra-neutrality）會加速患者的不穩定，使評估變得艱難或不可行。一般來說，初次會談剛開始以催化的方式進行較安全，然後訪談者再逐漸轉為靜默。有些分析式評估會需要不只一次會談，比較冒險的訪談方法有時在第二次會談中可能會有用，以此激發對潛意識素材的關注，從而讓患者體驗分析治療的樣子。

案例：停車困難 例如，若有位患者一坐下來就開始埋怨找個停車位有多麼困難。此時，訪談員可以有四種反應：（一）同意患者所言，相信這附近的停車真的變得愈來愈困難（支持及有禮的介入）；（二）詮釋患者對於是否有足夠的治療空間讓他「停泊」其困難的焦慮（讓患者體驗日常談話中的潛意識意義）；（三）推測關於手足競爭以及患者是否是一位好競爭的人（一個詮釋性的建議，目的在於產生想像、創意，或是一種俏皮的回應）；或是（四）什麼都不說，以避免被誘惑進入跟患者一起埋怨道路的擁擠狀況，而忽略了評估患者的內在世界（這可能是最令人不安的介入方式！）。

開始階段

圖為《當代精神分析導論：理論與實務（第二版）》書封。心靈工坊提供

梅寧哲（Menninger, 1958）認為，患者含蓄地提出一個尋求幫助的問題，而且可能處在相當程度的焦慮中，因此，仰賴分析師的回應來啟動第一次的會談，直到分析開始進行時，才將主動權交給患者。一般而言，分析師在評估訪談時，應採取比較主動和鼓勵的態度，在治療階段則不需要。儘管如此，仍然應該保持平衡，亦即要足夠溫暖，讓患者能夠減輕負擔，同時又不過分親切，以不失去增強移情所必需的模糊性。

訪談開始時，可以詢問患者，前來訪談的路上或在等候室時，他在想些什麼。這樣的詢問從一開始就暗示分析師對患者的內在世界感興趣，並許可患者在一個被接納的氛圍中表達其焦慮。接下來就不再需要太強勢的導引；分析師需要的是「有彈性的訪談技巧」（Balint & Balint, 1971），並全面性地蒐集各方面的資料，避免偏好某些面向。

※本文為心靈工坊出版的《當代精神分析導論：理論與實務（第二版）》，未經同意請勿轉載。