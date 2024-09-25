「情緒勞動」造成心累、能量耗損？適時安排屬於你的「安息日」

所有耗損身心能量的事，都會降低我們妙語如珠、耐心回應的可能性，其中「情緒勞動」（Emotional Labor）造成的能量耗損亦不容小覷。

曾經聽過一句話：「江湖不是打打殺殺，江湖是人情世故。」身處紅塵，有太多人情要顧及，情緒不免被刺激挑動。為了在群體裡安身立命，跟大家和諧相處，避免一言不合就拔刀砍對方，我們會有意識（或不經意）調整肢體動作、表情和遣詞用語，比方克制想翻白眼的衝動，把「你是白痴嗎？」即時改成「你一定很累吧？」，這些舉措都會帶來情緒勞動。我有不少學員在公司是管理階層，他們告訴我（語氣充滿無奈），為了在部屬面前當個「情緒穩定」的好長官，當員工犯下離譜的錯誤，還得先努力壓抑自己的怒氣，才敢約對方談話。有些學員已經為人父母，提起自己的孩子個性被動懶散，也是選擇隱忍，擔心太直接表達不滿會影響親子關係。

個性愈敏感體貼、愈在意外界眼光的人，情緒勞動愈辛苦。大家常說「心累」，有很大部分也是這些原因所造成的吧？

不知道你在社群平臺上的「朋友」有多少？一九九○年代初期，演化心理學家羅賓．鄧巴教授（Robin Dumbar）曾研究一個人能夠維繫的人際關係數量，約莫是一百五十人，很親密的朋友有五個左右。沃爾夫勒姆研究公司（Wolfram Research）執行長史蒂芬．沃爾夫勒姆（Stephen Wolfram）在研究一百萬個臉書帳號之後發現，網友們的「好友人數」通常介於一百五十到兩百五十人之間，在網路上關注和互動的人就更多了，遠遠超出以上數字。臉書的資料科學家貝克史壯（Lars Backstrom）在二○一○年的訪談則提到，臉書用戶平均擁有一百三十位好友，每個好友又會有一百三十個好友，若你是臉書的重度用戶，那麼在網路上的共同好友數量更為驚人。連我的外甥剛入社會不久，臉書和IG上的朋友加起來都超過七百人。由此可知，網路發展為人類的情緒勞動又添加了一大把柴火。

情緒勞動並非專屬於客廳被孩子弄亂的家長，也不限於服務業或醫護警消人員，像我的工作性質需要大量與人互動，從接案前期的溝通討論、引導（潛在）客戶具體說明合作需求、回應學員及陌生網友，還有親自面對幾十位學員到數千名觀眾授課演說，必須快速適應不同環境，情緒勞動也很大，所以休息對我非常重要。為了持盈保泰，我學會婉謝一些社交邀約，適時抽離網路，好好沉澱身心，等休息夠了，就可以如同北美洲的土撥鼠再度從洞穴探出頭，告訴大家春天要來了。

安排你的「安息日」

直到去年我才知道，世界上竟然有「國際懶惰日」（International Lazy Day）這麼妙的節日（很高興與你分享，是八月十號），於是我跟幾位朋友「隔空」展開以下對話。

我：「什麼？竟然有這個節日！那怎麼可以辜負它？我要立刻來耍個白爛。」 前節目來賓A：「好險我早就知道了，特地選今天排休，我正在花蓮放空。」 前同事B：「你為什麼不早講？我今天超勤勞的，吃虧了。」 （過了兩小時……） 我：「我竟然想不起來要怎麼偷懶！剛訂完下個月要去臺中教課的高鐵票、課後小旅行的住宿、回完四封工作信件、弄完兩份演講簡報，我怎麼會那麼勤奮？」

丟出懊惱的表情符號之後，下一秒又去銀行辦事了。

猶太教有個重要傳統，叫做「安息日」（Shabbat），從週五日落到週六日落這段期間，大家必須暫停工作，好好休息。我想，猶太教徒一定很反對「彈性補班」這個主意。

古老的西藏文化則有個「圓圈日」，據說是在自己的周圍畫出一個圓圈（也就是設一個範圍），在這個「圓圈」裡可以放心沉澱和思考。我們當然不用真的畫一個圈圈，待在裡面，但無論是安息日或圓圈日（你可以自行取一個喜歡的名稱），最好選一個盡量安靜、方便專注獨處的空間，保持靜默，如此才能聽到內在的智慧之音。

我很早就成為自由工作者，不必跟老闆商量哪天放假，反而常忘記工作和休息的界線。經過摸索調整，現在每個月我會選擇一天關掉家中網路，不看電視、不開手機、不調鬧鐘，睡到自然醒。起床後，隨意律動身體，做些簡單的家務，例如掃地拖地，洗衣晾衣，把食材拿出來切切剁剁，分裝放到冰箱，並料理當週餐食。每逢安息日，我會延長靜心和睡眠時間，運用水晶礦石、精油薰香淨化居家環境，調理身心淤塞的能量。如果天氣不錯，很想出門走走，就聽從內在的聲音，換身簡單衣裳，穿上輕便舒適的鞋，選擇到有綠意的地方散散步，曬曬太陽。

關於「安息日」的飲食策略，我採取比較容易做到的「輕斷食」（請視個人情況作安排），中午十二點以前吃完東西，以湯水茶飲為主，搭配一些蔬果。跳過晚餐，早點上床睡覺，隔天中午再恢復進食。如此就可以輕鬆做到連續二十四小時斷食，不需要調動意志力去跟飢餓的欲望對抗。

過完安息日，整個人彷彿窗戶被刷洗過一般，思緒特別清晰，對事物的反應不再那麼急躁，聽別人說話更有耐心，也少有發言的衝動，眼前的世界特別明亮。初期會有點不習慣（尤其整天不上網，也不能滑手機），現在我非常期待安息日的到來。

幾乎所有人都曾在高壓又疲累的時刻，對親友伴侶說出過於嚴厲的話。忙碌焦躁讓人很難有餘裕把話說得溫柔周全，就連FBI探員跟犯人進行長時間的談判斡旋時，也會安排幾個人輪流上場，以免太累說錯話或錯判情勢。面對壓力極大的公開演說或令人疲憊的對話之後，一定要好好休息，允許自己享受不擔心生產效能的閒暇時間，讓身心修復流失的能量和受損細胞；也給大腦空間，讓它往內發掘對你重要、但平常太忙而未察覺的洞見心聲。

圖為《說話者的修練之路：探索表達背後的身心奧祕，用真誠的溝通連結彼此》書封，究竟出版社提供

曾撰寫如何過簡單富足生活的美國作家莎拉．班．布瑞斯納（Sarah Ban Breathnach）提到安息日的用意在於「虔誠，休息，充電，恢復精神，消遣娛樂，領悟啟示，心懷感激」，最重要的不是地點，而是這一天要如何度過，使靈魂沉澱下來。

認真過生活的我們，值得花時間好好照顧自己。你想選哪一天作為「安息日」呢？你會怎麼安排這一天？閉上眼睛感受內心的聲音，然後從浮現的第一個念頭試試看吧！

（本文出自《說話者的修練之路：探索表達背後的身心奧祕，用真誠的溝通連結彼此》，究竟出版社出版，未經同意禁止轉載。）