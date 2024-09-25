從靜坐到行禪…資深媒體人：高壓工作環境下 正念走路讓喋喋不休大腦安靜下來

走路吧！如歌的行板

音樂術語裡的「行板」（Andante，語出義大利文），是指中慢板的速度，節奏每分鐘七十六到一百零八拍，如行走般，帶著悠閒優雅的情緒。

大部分時間，我並沒有那麼悠閒優雅，日常節奏比較像是音樂裡的「快板」，尤其從事媒體工作的那些年，每天除了主持節目、播報新聞、偶爾幫廣告配音，還要後製剪輯節目、邀約來賓、準備訪談資料和寫稿。我也主持活動，類型從記者會、座談論壇到頒獎典禮都有。後來社群媒體興起，我有幸跟上風潮，不定期會在網路發文分享工作心得和生活見聞。而以上這些，只是日常事務的其中一部分。

曾經我非常享受（也很習慣）這樣的生活狀態，小小的錄音室「川流不息」，學者專家、名人明星、藝文創作者、表演工作者和各領域的幕後推手，慷慨與我分享他們的人生故事和智慧結晶。新鮮快速的知識資訊滿足我旺盛的求知欲，工作衍生的社交活動也十分熱絡頻繁。眼前的人事物及腦內風景不停變換，使我的思緒往往比身體走得更快更遠。這些年成為職業講師，擁有另一種型態的豐富精彩，但也同樣勞心勞力。

身為「斜槓」且居於「前線」的自由工作者，收穫多不勝數，付出的代價則是經常處在壓力中，就算人不舒服，也必須呈現出專業的樣子，日子久了，身心難免失衡。為了安頓情緒、保持活力，我試過不少方法（吃美食、連續追劇八小時），然後發現走路時，喋喋不休的大腦會安靜下來，心情變好，思緒比較清晰，於是我開始把握任何能走路的機會，生活旋律從此多了一些舒緩的行板。

可能有人會說：「靜坐不是更好嗎？」所言甚是。從日本「經營之神」松下幸之助到「金鋼狼」休．傑克曼，諸多成功人士讚揚靜坐的好處。覺察身心感受和意識的聚散消融，體悟萬物生命的變動無常，是內觀靜心的重要奧義，也是迷人之處。在我修習的正念課程裡，正念靜心（Mindful Meditation）是非常重要的基礎練習，嘗試過（任何流派）靜坐的人，都曾在這項古老的修練中獲益匪淺。

靜坐看似簡單，堅持下去並不容易。記得剛接觸靜坐，前輩們溫柔鼓勵大家不必拘泥時間長短，每次三分鐘、五分鐘都可以（我們沒有要比賽「靜坐馬拉松」）；實在沒空，一分鐘也很好。根據我的「實坐」經驗，每次二十分鐘以上，通常有更深刻的收穫（有研究則說至少三十分鐘）。當然也可能靜坐了一小時，只獲得腰痠背痛和腿麻這些不太舒服的身體感受，或憶起某位前任冷漠的話語：「我就是不愛你了。」這些都是當下真實的體驗。

每個人都有自己獨特的靜坐心得，前輩們對於「每天靜坐時間最好固定」這個建議倒是有志一同，看你喜歡天光微亮的清晨五點半，還是入睡前的晚上十點，最重要的是持之以恆。

靜坐真的很好，我的生活和住處還是有靜坐的「一席之地」，但比起乖乖坐在蒲團上，我在走路的時候往往能得到更深刻的平靜、喜悅和洞見。每次到自己設定的靜坐時間，我常常想偷懶（佛祖原諒我），升起抗拒躁動的心情。好不容易坐下來，身體又忍不住想動來動去。儘管這些反應實屬正常，值得玩味的是，隨時隨地我都樂意邁開腳步，完全不用跟意志力搏鬥。

圖為《說話者的修練之路：探索表達背後的身心奧祕，用真誠的溝通連結彼此》書封，究竟出版社提供

為什麼那麼喜歡走路？一行禪師也被問過類似的問題：「你為什麼要練習行禪（Walking Meditation）？」他的回答很直接：「因為我喜歡啊！」我喜歡這個答案。喜歡不需要理由，毋須剖心以明志，不過我很樂意多說一些走路的好處，還有它對口語表達又有什麼樣的幫助？期待有朝一日你也能體會此等絕妙意趣。

（本文出自《說話者的修練之路：探索表達背後的身心奧祕，用真誠的溝通連結彼此》，究竟出版社出版，未經同意禁止轉載。）