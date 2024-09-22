心理師如何排解個案帶來的負面情緒？他運用這5招 教你培養健康心理好習慣

在心理治療工作中我常有來談話的夥伴問我「心理師，你常常聽到這些負面的心情，你都不會受影響嗎？你是怎麼排解的啊？還是你都已經無感了？」。

不得不說心理師是一個心理健康高風險的工作，我常常需要進入來談者的世界中感知，又在切換回自己的身上進行專業評估，再運用第三者的視角觀察治療關係的進展是否順暢，因此我自己也時常需要檢視自己的心理健康。

我自己時常檢視自己的心理狀態，這邊我分享一位正向心理學家Jennifer Gerlach提出的心理健康好習慣，同時結合我自己的經驗，希望讓大家都能夠藉此擁有良好的心理健康生活。

一、反思與覺察

生活在現代的快步調節奏中，很多時候我們都會有些心情/情緒浮現，但可能因為要忙別的事情而無法好好經驗與消化，對此我自己常會在有些心情浮現時將它隨手記錄下來，等待空檔時好好的品味與消化，可以透過冥想、寫作、畫畫、唱歌、看影片等方式，覺察這些心情形成的脈絡，以及再次接觸它、理解它與消化它。

二、好奇新事物

好奇心是心理健康良好的一個指標，當我們感到安全時，我們會想要探索、學習與適應環境，對此在生活中建立一個安全的時間空間讓我們好好的探索與好奇，可以幫助自己的心情保持彈性與可塑性。可以對於自己的興趣看看最近新的消息，或是來一天嘗試不同的生活形式都是可以的。

三、要活就要動

人類在演化的過程中「動」真的很重要，從我們遠古因應情緒的方式就是透過大量的活動來代謝情緒，而現在因為科技的計步，許多過去要動的情況被便捷給取代了，對此，我們要時常保持「動」的習慣。這個習慣可以每天有30分鐘的散步，也可以是養成合適的運動習慣，透過動，來消化與代謝累積在身上的情緒。

四、保持聯繫

很多時候我們需要和不同時期的朋友聯繫，以及相關的親友聯絡，透過聯絡彼此讓彼此知道彼此都在，可以的話也可以試著將最近生活的好事和煩惱分享，藉此來增加自己對事物的多元看法。

五、慈悲感恩心

慈悲就是我們擁有利他的想法，這部分能創造我們有善意的眼光與行動，而感恩的心更能創造我們對他人抱持正向的態度，在腦神經的研究中，抱持感恩也能活化腦神經的運作與創新，藉此給我們幸福與歸屬感。

感謝您閱讀到這裡，也感謝您自己撥時間認識了「新的知識」，上面的五點是我自己運用起來很有收穫的方式，若也剛好適合您就真的太好了，若不合適也別擔心喔，因為心情的健康相當多元，也期待您能找到合適自己保持心理健康的方法，祝福您。

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