太在意他人看法、擔心不被看見？他用彩色筆把情緒畫出來再撕掉 象徵衝破枷鎖找回力量

A是個容易自責、鑽牛角尖、小心翼翼的人，他很在乎別人的看法，在工作中常常緊張到胃痛、頭痛…必須把自己縮得好小好小才覺得安全，可是內在又常常因為不被看見而非常委屈。

他提到每週例行開會前等待的經驗，在支持與引導下，他順著自己的情緒畫出來。從一開始會議帶給他的焦慮，慢慢變成是憤怒。邊畫的過程，他從「身體感」真正意識到原來自己大部分的生活都是壓抑的、都在配合別人…

眼看他幾乎把整張圖都上滿了彩度鮮明的顏色，在快沒有空隙時，他問了我：「我可以撕掉它嗎？」帶著等我允許的眼神看著我。

我說：「可以。我也會一起參與這個過程以及協助收拾。」

我感受到他用手撕掉、揉著自己的紙的力道張力，那一瞬間，我感受到眼前這個人其實好有力量！我跟他說：「你知道嗎？你是到目前為止在這裡第一個主動跟我提出想撕掉自己的畫的個案。」他笑了。

我感覺他很有自己的想法跟創意，只是過去一直被蓋住了。可以想像這樣的人從小在被不斷否定、壓抑自己的環境下長大，對他來說有多麼辛苦。很高興這個過程似乎讓現在的他為過去的自己衝破某個無形的框架。

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