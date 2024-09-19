明明對方很有問題，為什麼是我要改？心理諮商只會要人自我檢討嗎？

究竟什麼是關係中的惡性循環？

無論是上課還是諮商，太多人第一次來找我時很容易陷入一種情境是，大量地描述對方在關係當中的問題行為，就像我前面有篇文章【別讓焦慮發作成為你親密關係的致命傷！】中提到的，Cathy的男友個性反覆無常，是的，這樣的性格在關係中確實是令人痛苦的行為，但我們要如何解決這個痛苦，就要思考自己在關係中的期待。

大部分的人會問：「老師，我男友這樣反覆真的好討厭，我到底該怎麼跟他相處？」但也有人會抱持另一種期待是，會希望我跟他們說，他們男友這樣的行為是很糟糕的、很錯誤的，如此一來，他們就能拿著我說的這些話，回去跟男友說：「你看，連心理師都說你這樣的行為是不對的，你應該要改！」

但事實上，這在無論是學習的情境還是治療的情境，它都不可能會發生，而且這只會更高度的引發對方的防衛反應，對方也會覺得：「明明你自己的問題也一大堆，為什麼你的心理師都沒有看到，反而回來糾正我，你這個心理治療有什麼用？」

所以在學習及治療的情境下，我們必須搞清楚著力點是什麼。

首先，我們必須搞清楚在關係中的惡性循環，也就是彼此相互觸發最讓人不喜歡的行為。

以Cathy的例子來看，男友反覆無常的行為會觸發Cathy的焦慮，這是男友的部分；那Cathy呢？

她說一開始與男友在一起時，男友不會這樣反覆無常，所以如果對方讓你不喜歡的行為並不是一開始就有的，我們就必須看到在關係長期下的變化，是不是你曾經做了什麼或說了什麼，讓對方開始出現那些你不喜歡的行為。

如果你一直看不到這件事，最後這段關係就會變成千錯萬錯都是別人的錯，自然沒有什麼好談的。

而大部分的人來找我，都是很希望看懂自己，而且至少要能掌握好自己的部分，所以男友什麼時候會出現反覆無常的狀態，並且在這個脈絡之前女友做了哪些事情，這就會是我抽絲剝繭去跟女方談的角度。

所以我在跟Cathy談的時候請她回想，在陪完男友打球到隔天男友暴怒，中間有沒有她遺漏掉的細節。這時她才想起來，她在隔天一早因為需要跟男友確認事情，所以打了非常多通電話給他。

再繼續問下去，也找出一個關鍵是，Cathy偶爾會需要打很多通電話給男友，因為她控制不住，而這個控制不住正是觸發她男友對這段關係憤怒的行為。

那究竟是什麼導致Cathy如此焦慮呢？這就是我跟她要去探討的背後深層的心理因素，不外乎她突然覺得擔心某些事情，或是她一定要得到對方的安撫才會覺得沒事，但這對對方而言就會是一件壓力山大的事。

因此，在了解惡性循環之後，我們就要去試著打破這個惡性循環，因為在課程或治療情境，我們沒有辦法去期待沒有來的那一個人先打破惡性循環，而我們可以做的是回到自己的身上，覺察自己的行為、看懂自己的焦慮，這也是改變這個惡性循環的第一步。

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