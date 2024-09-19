什麼是情感需求？心理師談安全感的三大組成：可及性、回應性、投入性

我想大部分的情感需求都會回到「安全感」。讓人有安全感的，基本上就是組成你們情感需求的東西。

安全感有幾個組成元素：第一點，可及性，也就是我找不找得到你。

若是我找不到對方也就不會存在安全感，而當我們在關係很親密時會很自然的說出這些東西，除非對方覺得有一種要被吞沒的感覺，而這樣的情況就會有所不同了。

第二點，回應性，也就是他有沒有回應我想要聽到的東西？當我感覺地震很可怕或是跟同事之間相處不和，他會不會回應你、會怎麼回應你？而什麼樣的回應會讓你有安全感？這就會是屬於你的情感需求。

不是每一個人都能夠立刻就懂你所期待的情感需求是什麼，因為大家都是在這感情路上彼此學習所以你也要學會讓別人知道你的需要。若是你已經說出需求但他卻不願意回應，那就要知道他並沒有要為你學習、調整，也不具備同理心，這時候就要能夠預測這段關係未來的走向。

第三點，投入性，他有沒有投入在這段關係中？他有沒有用心、有沒有在乎？

這三個元素是大部分的人在關係當中能夠產生安全感的，也是大部分人的情感需求。

感情是雙向的，所以也要回來問自己你需要這些情感需求時你有沒有給予對方。若是自己給不了，那就要讓自己修煉成為一個有能力給予對方這些東西的人，這樣才會有一段平衡的關係。

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