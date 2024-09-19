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什麼是「天賦」？如何探索？敏感的她撕下情緒化標籤 朝助人者生涯邁進

愛心理／ 陳映嬅（諮商心理師）
示意圖／Ingimage
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在一堂自我探索的工作坊中，有位夥伴臉上佈滿憂心的問：「老師，我不知道我的優勢是什麼，但我時常被說一堆缺點，會不會我其實沒有優勢？」、「大家都說我很善良，可是人家都說人善被人欺，這還算是優勢嗎？」

在華人的社會文化中，強調謙卑、自省。於是，我們在很少讚美、鼓勵的環境下長大，漸漸的我們很難看到自己的好或優勢，卻很容易看到自己不好或劣勢。即使是好的特質與優勢，往往又被貼上了小心、還可以更好、需要謙虛一點的提醒。沈浸在這樣的氛圍長久下來，很難相信自己擁有什麼天賦。最終，天賦成為一個理想的詞彙，讓人嚮往卻不知發掘與運用。

親愛的，想到「天賦」，你會想到什麼呢？天生的能力？不用學習就可以超越他人？

對學生來說，找到自己的天賦，可以找到合適的系所、未來的方向；對家長而言，早點幫助自己的孩子找到天賦，可以讓孩子少走很多冤枉路；對職涯迷惘的人來說，探索天賦似乎能為此刻迷惘的自己，看到另外一個希望的道路「天賦」，像是一種魔力，好像找到了，成功的道路就近在咫尺。

那我們如何探索自己的天賦呢？

小美被母親形容是一個情緒化的青少年，從母親的視角下，小美的情緒大起大落，有時候連母親都不知道說錯了什麼，小美就躲在棉被裡哭了許多，母親不知如何是好，於是求助於專業協助。

在小美的世界裡，因為家人的回饋，他很努力的想要控制自己的情緒，卻發現越控制越糟，小美的無助助長了對自己的失望與厭惡。幾次談話下來，小美漸漸理解了自己的情緒，也發現對情緒的敏感讓他能更容易貼近新朋友，更快的拉近朋友間的距離，也能提供適切的幫助給需要的人。

這項發現對小美以及小美的母親而言，無疑是一項生命的瑰寶，小美因此決定未來往助人者的生涯邁進，也從助人的過程中感受到前所未有的意義感。

其實，天賦就潛藏在那些不經意的生活中。 當我們開始透過不同的眼光慢慢的探索，在生活裡會有不一樣的發現，看見另一個隱藏版的自己，透過天賦的發掘與運用，擦亮原本就屬於自己的寶石。

在這個過程中，相信每個人都是自己的專家與教練，只是還沒領會過如何探索自我。

本文出自愛心理「別讓「天賦」只是個詞彙！是時候探索你自己的優勢了」，未經同意禁止轉載。

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