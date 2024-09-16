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半伴依戀／新婚後的第一個過年 在婆家或娘家過？

聯合新聞網／ 一肩伴侶
過年，一年之中很重要的團圓日子之一，當結婚後的第一個過年，你是哪裡度過的？ 示意圖／Ingimage
過年，一年之中很重要的團圓日子之一，當結婚後的第一個過年，你是哪裡度過的？ 示意圖／Ingimage

作者：陳雅婷（一肩伴侶心理諮商所 伴侶心理師

在【我的婆婆怎麼那麼可愛】戲劇中，有一段婆婆唱出的歌曲：

做人的媳婦著知道理

晚晚去睏著早早起

起來洗頭抹粉點胭脂

入大廳擦桌椅

踏入灶腳洗碗筷

踏入繡房繡針絲

有看這部戲的媳婦們，此時內心可能已經翻了無數次的白眼吧！

現在社會不再像幾十年前農業時代，日出而作日落而息，兩代的觀念與差異逐漸擴大，舊時觀念若未能即時更新，家庭劇裡的爭執便會一幕幕上演。

過年，一年之中很重要的團圓日子之一，當結婚後的第一個過年，你是哪裡度過的？就像大部分的家庭，新婚第一年在婆家過年，抑或是留在娘家陪伴父母呢？還記得如何決定過年的去處，是順其自然嗎？還是夫妻共同討論過。

傳統觀念中，已婚女兒不宜在娘家過年，會帶給婆家與娘家不好的運勢。當傳統價值觀牴觸自己內心想陪伴父母的期望，該如何面對「過年」這件大事？尤其是過年有著許多繁文縟節，清潔、祭祀、餐食…，家庭中的習俗又該如何因應，身為新婚夫妻的你／妳，是否想過這件事？

接觸越來越多的伴侶後發現，沒有一種標準模式，曾看過在除夕夜跑兩個家庭的，也見過輪流過年（婆家一年、娘家一年），聽過選擇到國外度假，也有夫妻各自回原生家庭…。現今環境不再只有一種可能，年輕一輩的想法不完全遵照傳統禮俗，重要的是「夫妻雙方能表達各自的想法立場，溝通並找出雙方接受的決定，最終分別向父母說明」。

會談室裡，曾見過女性淚眼汪汪訴說著內心的不捨與難過，第一次不在家陪父母過年、第一次在陌生環境過年、第一次覺得過年好累…，說著羨慕某些新女性的創舉，能除夕回娘家、出國、不用回婆家…。當夫妻各自從原生家庭走向婚姻家庭時，過年不再像單身時的輕易選擇，除了考量自身需求，也須了解伴侶需要。

過年，只是生活中的刺激因素，你／妳是否認真覺察過自己內心對家人團圓、過節的想法，配合著世俗傳統，還是勇於表達自己？你可能是獨生子女而不捨年邁父母，也可能與家庭關係淡薄而不在意節慶，生活中不喜歡委屈卻可能在過年時配合順從的戲。

婚後的第一個過年，是更加了解雙方家庭的時刻，許多平日觀察不到的相處模式、價值觀，都能在過年時有新的體會，也許你會發現你擁有新潮的父母、也可能發現父母的僵化、甚至未察覺的家庭規條，這些都可能成為夫妻間衝突的火苗，在心中埋下未爆彈。

夫妻溝通的重要性

1. 隨時表達自己的感受想法，並懂得傾聽伴侶的感受，試著在對話中建立親密且信任的相處模式。

2. 哪過節不重要，重要的是夫妻能否表達自己，不僅是順從或配合，而是在夫妻對話中共同決定，透過談話感受到伴侶的重視與尊重。

3. 夫妻來自不同的家庭，形塑出獨立的兩個個體，各自的成長經驗透露出對家或節慶的不同期待，夫妻間的差異逐漸浮出檯面，因此夫妻溝通的重點在於了解與認識伴侶，逐步認識那個你願意相守一生，卻又不太熟悉的另一半。

4. 過年也是呈現婆媳、妯娌、翁婿等關係的時機，以第三者的角度融入伴侶原生家庭，往往需要伴侶的協助與引導，能否在父母與伴侶間做好溝通橋樑，是影響關係的重要原因。

5. 找到適合夫妻的相處方式，共同面對生活中的點滴，伴侶的原家可能讓你陌生，甚至無法接受對方觀念，請透過雙方談話去找到與伴侶家人相處的模式。

在傳統與新穎的碰撞下，沒有家庭的標準模式，媳婦沒有一定要做甚麼，公婆、岳父母也沒有必須如何，所有的相處都基於「尊重」與「愛屋及烏」的前提，提醒所有的新人們，婚後第一次過年也是考驗著雙方溝通能力，請試著覺察自己的價值觀，並傾聽伴侶的觀點，一起找出屬於你們的答案。

（本文經《一肩伴侶心理諮商所》授權，未經同意禁止轉載。）

原生家庭 娘家 婆家 媳婦

一肩伴侶心理諮商所

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