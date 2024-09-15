以《鬼滅之刃》比喻諮商內在歷程…為了愛 所以踏上殺鬼道路

許多來談者中，我發現他們通常都有很棒的能力或成就。這些成就的背後，可能來自於不容易的成長環境與背景，而過去在他們成長經驗中學習到的是：凡事只能靠自己。但是，生命中若發生突然的重大事件，就像壓垮駱駝的最後一根稻草，讓人瞬間覺得難以承受。因為過去的習慣，人們會希望再用一樣的方式苦撐，通常是到最後實在無法撐下去了，才會決定踏進來。

當你決定要踏進諮商室的那一刻起，其實就開始踏上了一條面對自己的英雄之旅。為什麼呢？因為就我的觀察，這旅程中，你可能會經驗到三個不同階段的勇氣試煉（這三階段也有可能同時發生或是順序不同）：

一、諮商前，跨出第一步總是最難的。但是也是因為能動起來，才有後續的改變得以發生。這一步是因為我在內在承認：「我是有限制的、現在的我需要協助，也允許自己可以被協助。」這對一些人一直靠自己努力走過來的人來說，確實不習慣、也不容易。因為或許他們得像是再次把自己交出去，我能否選擇再次信任？我好怕受傷…

二、諮商中，一次次誠實面對自己，願意放下過去的勇氣。

這一階段，會面對內在經驗的浮現，可能有一些被遺忘已久的記憶感受會浮現上來。我很喜歡鬼滅之刃的動畫，也常會用它來比喻：「因為帶著對自己或是家人的愛和使命，所以踏上了殺內心的鬼（創傷）的道路。」每一次面對自己其實都需要很大的勇氣，可是當你成功戰勝了自己的心魔，你也贏回了一部分你的力量。

三、當原本帶來的議題有改善之後，這時有些人想要馬上證明自己的慣性又會死灰復燃，這時就在考驗我們這次是否願意做出不一樣的選擇、持續支持自己，以及是否相信自己值得？並把在晤談中學習到的帶回到生活中實踐，願意在枯燥重複看似平淡平凡的生活中發現寶藏。

有時候，其實沒有甚麼偉大的道理，也沒有甚麼境界要去追求。就只是存在在平凡日常生活的行住坐臥間，我們做出甚麼選擇。這時你可能會經歷舊的自己瓦解，而新的自己還沒成形的模糊階段，能夠一次次在生活中將學到的實踐出來，也很需要意願跟耐心，以及對自己的慈悲心。

我們的每個起心動念和行動就像小水滴，聚集起來，變成涓涓細流。當我們願意移動調整一點點，甚至會影響我們後續的生涯與生活走向。

總結上述，當你決定要踏進諮商室的那一刻，其實就是考驗著我們的意願。我們是否願意把自己視為是重要的？願意給自己機會投資自己？即使在晤談的過程中，可能相同或是不同的內在感受不斷浮現上來，我們是否有那個耐心跟意願不斷回來陪伴自己？能夠完整走完三個階段的人其實不多，也不代表每個人都必須走完才是好的，因為每個人的人生階段與選擇本來就不同。但是，有走過的人一定能理解我在說什麼，也可以從內在體會生命改變的喜悅。

有時候，人生很難。但是幸好在這條路上，我們其實不孤單。或許成長的過程中的確沒有太多資源，但是現在已經不同，只是我們沒有選擇看見它們。而生活中有時候發生的一些事情，或許都是在提醒我們：有一個自己需要被照顧。只是這次你是否願意允許自己做出不一樣的選擇呢？

本文出自看見心理「面對自己的勇氣三階段：談諮商內在歷程」，未經同意禁止轉載。