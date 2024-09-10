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不想繼續諮商…一定要心理師覺得個案狀態變好了 才可以結束嗎？

愛心理／ 吳姵瑩（諮商心理師）
心理諮商示意圖，非文中當事人。圖／Ingimage
心理諮商示意圖，非文中當事人。圖／Ingimage

在Threads上面看到有人詢問，下面有人回應「當事人自己決定」，有人回應「要結束還要花錢」，那麼在心理諮商的專業裡，究竟如何看待諮商結束這件事，又該如何思考，以及未來要進入諮商，要有哪些準備？

我的建議是：

即使不回去談，也可以透過行政端讓心理師知道你不回去的原因，之所以會希望當事人回去談完再做決定，是因為諮商有些評估，通常不一定會在過程中全部跟當事人討論，因為顧及到當事人的接受程度，跟是否在那個階段可以消化吸收，所以每一個評估的探討，都有專業性。很有可能心理師已經評估到你被創傷影響很深，但前期的工作在建立你現在生活的穩定度，以強化自我的穩定度，因此還不到時間揭開你的傷口療癒，而最後一次的討論，也是在幫你統整過去幾次的歷程，和心理發展狀態，以及未來可以繼續與下一位心理師工作的地方，真正來說，會幫你省錢省時間，不用全部重新全來。

另一方面，無法跟心理師當面討論決定結束諮商，這也在呈現當事人的人際模式，諮商關係本就是人際關係的一種形式，同時也是在專業架構的情境下，幫助你去練習你在日常生活中無法安心表達自己的困境，什麼都不說的中止跟消失，通常是難以把想要拒絕他人的訊息直接表達，或擔心衝突與害怕讓人失望，但專業的心理師基本上要能接受當事人想要離開或終止療程，也要理解案主對自己的不滿，在關係互動當下回應不滿，其實對彼此都是重要的人際歷程學習，而不是讓諮商關係繼續成為日常關係模式的延伸，那會非常可惜。

如果是覺得諮商沒有效能，也可以直接跟心理師說，請他進行轉介，因為諮商確實有適配性的問題，也確實有些心理師的能力，就還是達不到你的要求，去表達你的需求，讓心理師更好的服務你，也讓機構更知道可以怎麼協助你，更是雙贏的局面。

可是，如果是因為經濟的問題，那該怎麼辦？

我建議先讓自己準備好一筆預算，再進入諮商。

如果你選定某位心理師，你清楚他的價位，請先幫自己準備12次的預算，然後在第一次的時候，就直接告訴心理師你只有12次，請心理師跟你一起在這個次數跟時間頻率的架構下工作，也跟心理師討論你最希望處理的問題，有經驗的心理師，通常可以很快評估這個狀況可能需要多少次談話，並且可以處理到什麼程度，而就實務上來說，每個當事人的自我覺察程度，也會影響諮商的進展，所以對自己非常迷惘的情況，這12次光是要釐清週遭人對你的影響，就要花很多時間，再來才可能逐步建構你對自己的認識，到逐漸相信跟喜歡自己，這些都是一步步的歷程。

如果你的預算只有一次，我會勸你不要浪費錢，將錢拿去吃頓法式料理或高檔SPA，都是不錯的選擇，而不是來了一次卻沒什麼改變後，質疑心理諮商的專業。

因為你所認知的問題，跟到最後真正搞清楚問題，到建立你的自信與力量去處理問題，是逐步澄清與建構的，而改變也會在這份彼此安全信任的氛圍下逐漸發生，最後你會感謝自己為調整內在跟有勇氣和意願跨出這一步感到驕傲，因為完整經歷完，你將有機會看到嶄新的世界。

本文出自愛心理「【諮商指南】不想繼續心理諮商，但心理師希望我回去討論顧慮後再決定，一定要心理師覺得我好了才可以結束嗎？」，未經同意禁止轉載。

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