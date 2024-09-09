想取消或延期諮商都會被拒絕…如何判斷心理師究竟是為個案好 還是想賺錢？

近期聽了很多「心理師就是想賺我錢」的論調，我希望能盡可能客觀的提出我的觀察，希望幫助對心理諮商專業有質疑的當事人，也希望在猶疑中的你，可以更有方向的選擇適合自己的心理師。

一、當你覺得心理或財務有負擔，想要請假、暫停或降低頻率

專業心理師：與你討論這些負擔後，是否有任何的心理動力，包含對心理師的情緒，或對諮商關係的疑慮，或者甚至，直接討論諮商關係在當事人生活中的必要性，何以原本固定安排的諮商預算，成為負擔，都可能是關係質變的訊號，因此有經驗者就著手處理諮商關係。

但也可能就是很單純的，當事人覺得當初要處理的困擾已經不存在，又沒有特別需要再處理其他主訴，想把心理諮商當成每個月固定的心靈保養，有人幫忙梳理看顧自己的狀態，這樣的延長見面，也很值得肯定當事人的進展。

當然，有些情況是真的在評估上，當事人還有不穩定的狀態，並不適合做此決定時，心理師會評估可能諮商逐漸觸及更深層主題而帶來當事人的「抗拒」，也是一種當事人無法覺察的防衛系統，因此揭開防衛，去支持當事人的脆弱與擔心就會是重要工作，但若當事人依舊探討完還沒準備好往深入走，也尊重當事人選擇停在讓他感覺安全舒適的範圍中。

想賺錢心理師：可能會斬釘截鐵地認為「你沒辦法」「你不應該」「你在逃避，就像你逃避跟媽媽的問題一樣」，或者直接告訴你，「我空間都預約好了，不能隨意取消」，這類型心理師更看重自身損失，就會透過當事人來降低自身財務焦慮，或需要案主來穩定自我價值。

這類心理師，即使當事人討論了跟心理師工作中覺得被拒絕或不舒服的感覺，往往不會直接回應當事人，而是導向「你對我的感覺就是你對父親/母親的感覺」或「這就是你的課題」，而真正在逃避關係議題的可能正是心理師本人，並沒有回到關係當下去理解跟調整互動方式。

然而重要的是，你若是當事人，請練習提出你感覺到被否定與被指責，甚至感覺被利用，讓心理師可以真正意識到自身的問題，若心理師無法接受，展現負面情緒，那就該是離開的時候，因為你不需要付費讓心理師從你身上學習，或汲取養分，這對彼此都是一趟深刻人際歷程的學習。

有些案主有權威的議題，對心理師會難以拒絕，或唯命是從，因此他們最重要的成長是有能力在關係中提出不同的想法，並且被接納且肯定。因此不允許案主請假或取消，並且會主動加約，忽視案主的需求，也重複案主難以拒絕權威的主訴議題。

看顧對金錢的慾望，以及更應該專注在深化自身專業，讓自己透過專業影響力來吸引更多人，是專業心理師該有的素養。

二、當你希望心理師為你做更多事、花更多時間

有些案主很黏，期待心理師像媽媽一樣照顧她、呵護她，不斷回應他的需求，但失去界限的心理師卻以此來賺錢。最常見的是以下幾種情形：

(1)允許案主私下傳訊息。 (2)案主希望一次談超過兩小時。 (3)一週超過兩次臨時加約。

有些特定學派會有一週超過兩次的諮商安排，但這也會在一開始諮商進行時，就已經達成共識的諮商架構，諮商之間的間隔功能性，在於幫助案主長出自我調節能力，在生活中每件情緒起伏，能知道來源，能可以調整，越來越穩定的情緒，帶出越來越喜歡跟肯定的自我狀態。

想賺錢又太過回應案主需求的諮商師，勢必也有難以忍受讓人失望的課題，進而失去專業界限，導致這類型的諮商關係，成為當事人理想化的人際關係，在諮商中沒有將心理師給予的支持內化，而是在有求必應裡強化當事人的依賴，或鼓勵當事人依賴，這樣的諮商師本身也需要透過諮商幫助自己建立界限，以及具備健康人我關係。

專業心理師在遇到當事人這三種情境的期待時，會與案主討論與澄清諮商關係，我們也有經歷過，當事人希望「心理師陪他去看醫生」、「當天諮商完隔天希望再預約」、「是不是我要花錢才能跟你說話」，心理師會讓當事人知道這些期待不適切的原因，期待心理師在日常也能像朋友一樣互動，或當諮商師無法成為他渴望的理想母親，心理師會跟當事人討論如何處理失望、挫敗與難過，而不是有求必應卻違反諮商倫理。

本文出自愛心理「【諮商指南】我想取消或延期心理師都會拒絕我，我要怎麼判斷是為我好，還是心理師想賺錢？」，未經同意禁止轉載。