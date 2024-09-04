總是害怕犯錯、認為自己不夠好？建立情緒界限 把父母的課題還回去

Key Point如果，你是受傷的「孩子們」

相信自己夠好

如果，你曾經在成長經驗中，面對著許多否定與期待；也為了追求「好孩子」的認同，因而遍體鱗傷，甚至失去感覺；那麼，請開始練習跟自己說：「現在的我，就是夠好的」。

當你看到這句話，或許會擔心：「可是，我不夠好啊～我怎麼知道自己夠好？而且，這樣難道不會對自己太好嗎？以後我都不進步了，怎麼辦？」

我想請你感受：當你被挑剔、被否定的時候，你是否喜歡這種感覺？而你，為什麼需要用你不喜歡父母對待自己的方式，來對待自己呢？

如果你已經意識到，你不喜歡被這樣對待；那麼，請你不要用同樣的方式來傷害自己。

請疼惜這樣的自己。練習跟一直以來都很努力，努力滿足他人需求的自己說：「你真的一直很努力，我相信你夠好。」

練習肯定這樣的自己吧！

重視並表達自己的感受

在成長的經驗中，可能你因為表達自己的情緒，擁有感受而被責罰、受傷，因此你害怕表達自己的感受，害怕自己會因而被責罵、被認為是軟弱糟糕的。

但是，擁有感受的你，代表著你有感受這個世界的能力；這些感受，幫助我們適應環境，也幫助我們，對自己、對世界有更深的認識；有了感受，我們才能理解：自己活在這個世界是有意義的；而，我們也才有能力，去理解他人的感受。

因此，練習重視、表達自己的感受吧！請練習相信，這個世界並不是只有你的父母；而當你能夠對他人、對父母表達自己的感受時，別人才有機會更理解你，而你也才有機會，能夠建立更深、更親密的關係。

於是，我們才不會覺得：身在這個世界裡，我感覺到十分的寂寞、孤獨，不被理解……當我們練習對他人表達感受，雖然有可能不被理解，但也有被理解的可能，而那些被理解的瞬間，正是我們人生中最珍貴的寶物。

「活著，被在乎、被理解、被接納，原來，是這麼好的事情。」

我們也才有機會感受到這一點。

練習「信任自己」，不要怕犯錯

當我們在成長的過程，時常被否定、被挑剔時，我們很難對自己產生信心，甚至會過度「完美主義」，害怕犯錯，覺得「犯錯的自己，是糟糕的」；因此，我們可能會在許多的抉擇上，猶豫不決、難以做決定，也難以為自己的決定負責。

請練習「信任你自己」。

那些否定的聲音，是過往父母給予你的；是你不喜歡，卻又根深柢固、「內化」的聲音。

既然這些聲音不是你的，你也不喜歡，請你將這些聲音「還給你的父母」。

練習問問自己：「我真的不能犯錯嗎？犯錯或失敗，又會怎樣？」

或許你會發現：那些內心的恐懼與害怕，其實是無形而模糊的；真的犯錯或失敗了，你必然會在其中學到經驗，而，經驗能成為下次挑戰的墊腳石。

當你能夠「成為自己的夥伴」，對自己有這樣的信心時；你將會不這麼害怕「做決定」：因為你知道，這個決定，是你可以負責的；就算失敗了，你也會學到一些經驗，成為你日後成功的資源。

而你，也才能不再被那些「模糊的恐懼」與「習慣性的否定語言」綑綁，開始做出你自己的人生選擇。

這正是我們「長大成人」的證明。

建立情緒界限

面對父母的情緒時，或許你總是充滿罪惡感，或是很容易被他們的情緒所影響。請記得提醒自己：「他的情緒，是他的責任，不是我的。」

這樣的思考，並非冷血無情；而是，當對方的情緒不是你的責任時，你才有能力與力氣，試著去理解對方的感受。

如同前面提到小文的離家，媽媽因為很在乎小文，因此會覺得落寞而難過，有時可能也會因而埋怨小文兩句。如果小文一直抱著罪惡感，覺得媽媽這樣「都是因為自己」，那麼小文就會很容易感覺到煩躁、焦慮。

這時，請試著告訴自己：「我的離家，媽媽的確因為這件事情而落寞，但這個情緒調適的責任，是在媽媽，而不是我要負責的。」

這並不代表我們自私的不管他人的情緒；而是，面對同一件事情，每一個人產生的因應情緒都是不同的。自我需要去負責自己產生情緒的因應與調適策略，而這並非他人能夠承擔的責任。

但是，當這是我們的「重要他人」時，我們願意去接納、理解他們的情緒。

如果小文能夠放下自己對媽媽情緒的責任，或許小文就有力氣、能試著瞭解：「我對媽媽是很重要的，所以我的離家，當然會讓媽媽覺得失望。這的確是媽媽需要調適的感受，所以這不是我的錯；但是，我可以多瞭解媽媽一點，也試著表達讓她知道，她並沒有失去我。」

當我們抱著罪惡感或責任感，是很難做到這種「真正情感的理解與表達」。因為光面對我們內心罪惡感，甚至羞愧感的啃噬，我們就已經左支右絀、不知所措了；因此，我們只能用煩躁、生氣等方式來「保護」自己，不讓自己感覺更糟，覺得自己不好。

圖為《關係黑洞：「不安全感」如何宰制我們的人生，如何突圍？（2024暢銷經典版）》書封，寶瓶文化提供

如此，我們怎麼還能有力氣去理解別人，甚至有勇氣，將自己最珍貴，卻也最脆弱的情緒表達出來呢？

這正是關係中最重要，也最美好的部分，只是，它時常藏在我們的防衛之後，沒有被我們最重要的人知道。

這真的非常可惜。

試著將情緒責任還給對方，練習純粹的理解對方，表達自己；這並不容易，但卻是身為一個人，所能擁有的最美好時刻之一。

也是，身為人，在關係中，才能擁有的幸福。

（本文出自《關係黑洞：「不安全感」如何宰制我們的人生，如何突圍？（2024暢銷經典版）》，寶瓶文化出版，未經同意禁止轉載。）