當孩子說要跟朋友出遊就會生氣？ 周慕姿：問問自己「真正的恐懼是什麼」

Key Point如果，你是缺愛的「父母們」

問問自己：我真正的恐懼是什麼，改變你的情緒模式

很多時候，促使我們行動的，並非我們的思考，而是我們的不安全感。

這些不安全感一湧上來，很容易就讓我們感覺到恐懼、害怕，因此會讓我們習慣性地希望控制一些事情。

如果，你已經發現，這些不安全感有可能會影響、控制你的抉擇、生活，影響你跟孩子與他人的關係時，我想邀請你，練習以下的步驟：

找出會讓你「有劇烈情緒」的事情，並寫下來

什麼事情很容易引發你的情緒？是當你的孩子不按照你的方式去做？或是當他拒絕你，或是沒有猜到你的需求？當他有自己的想法或生活，卻不讓你參與的時候……

找出在你們互動中，那些總是會引發你的情緒的事件：那些會讓你哀傷、焦慮，甚至勃然大怒的事件。

然後，試著寫下來。

問問自己：為什麼我會因而這麼生氣／難過／焦慮

寫下這些事件後，請試著沒有批判、評價地問問自己：「為什麼我會為了這件事情如此生氣，我最在乎的到底是什麼？」試著去意識：自己表現的情緒背後，是不是還有一個「真正的、被隱藏的情緒」，也就是你的「原級情緒」在裡面。

例如，每次當孩子說要跟朋友出門時，你總是會因而生氣。請你寫下事件，試著問問自己：「我為什麼這麼生氣？孩子大了，有自己的交友圈，似乎也是件正常的事情，我並不是個這麼不講理的人，但我就是覺得生氣，為什麼？」

當你試著這樣問自己時，或許你會發現：自己生氣的情緒背後，似乎是有點感覺到自己被孩子丟下了，好像你比孩子的朋友「不重要」一樣。這個「我不重要」的感覺，讓你覺得受傷，所以你出現了生氣的情緒，掩飾、保護了你的受傷。

一開始進行這個「自我覺察」的工作，並不容易。

有的時候，因為你的「保護罩」太堅固了，可能會使得你很難碰觸到自己真正的情緒。建議在剛開始進行這個步驟時，如果發現真的有些困難，可以找身邊的人討論，也可以尋求心理師的協助，幫助你慢慢撥開自己的保護罩。

改變因應的方式

當你覺察到自己真正的情緒時，面對同樣的事件再發生，你的「習慣」，可能會讓你習慣用來保護自己的「次級情緒」，例如生氣，如反射動作般地出現，再次影響、傷害你與親密他人之間的關係。因此，我想要建議你這麼做：

■ 意識到自己面對這類事情的「習慣性反射動作」是什麼。 ■ 遇到這類事件前，先深呼吸，讓自己「停一下」，不要馬上反應。

當你遇到這類事件，練習「停一下」或「深呼吸」，讓自己不再馬上用「反射動作」的「反應式情緒」因應。

這代表你的大腦有機會可以判斷與思考，而你之前對自己的覺察，就有機會跑進你的腦袋，成為你的判斷資訊之一。如此，你就有機會選擇其他的方式，去因應這類的事件。

圖為《親密關係中的隱蔽人格：遠離「操縱、暴力、虐待、自戀」的魅惑與傷害》書封，寶瓶文化提供

例如，當你知道，每次遇到孩子與朋友出去，你都會生氣，而這生氣的背後，其實是你很擔心你對孩子而言「不重要」。下次遇到這件事，你深呼吸、停一下，可能就會讓你想到：「孩子大了，有自己的生活圈是正常的」，這就有可能讓你不會又用「生氣的態度」，面對孩子出門的這件事。

當你開始有這樣的改變，你發現面對同樣的事情，你有機會做出不一樣的選擇時，這也會讓你對自己感覺好一些，自然，你的「習慣性反射動作」，就減少了一次被練習的機會，它們也就更有機會不再如此固著，而是你可以有意識地選擇「它」出現與否；當然，也更有機會改善你與孩子的關係。

（本文出自《關係黑洞：「不安全感」如何宰制我們的人生，如何突圍？（2024暢銷經典版）》，寶瓶文化出版，未經同意禁止轉載。）