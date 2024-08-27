被孩子惹惱時 問問自己「這是誰的感覺？」 4步驟緩和惡劣情緒

被孩子惹惱時，問問自己：「這是誰的感覺？」

每天早上送孩子出門上學，都是一場混戰。

某天早上，眼看一切順利，就要成功把女兒帶出門了。正等著女兒穿上襪子時，她突然盯著門上被磁鐵吸著的照片，開始一張一張地拿下來。

我見她慢條斯理地整理那些照片，想用她的方式重新擺放上去。我心裡有些不耐，頻頻催促著：「快點放回去，穿好襪子和鞋子，我們要出門了！」

女兒很專注，彷彿沒聽見，繼續她手裡的動作。我一股火上來，準備再加點力道催促時，腦中瞬間閃過一個念頭：「她還是個孩子！」

他還只是個孩子

我想到，她還只是個幼兒園階段的孩子，會被身旁事物吸引而分心是很正常的，有時候沒辦法照著大人的要求走，也是正常的。

越年幼的孩子，自我控制能力越不足，越難以抵擋外界的刺激或誘惑。而學齡前的幼童正處在對什麼都感到好奇的階段，遇到感興趣的事物，注意力瞬間黏著在那上面，也是很正常的。

還記得，女兒剛進入幼兒園小班就讀時，我盤算著，反正學校離家近，比較空閒時，就帶著孩子散步上學去。我想像著父女倆牽手散步的畫面，多麼愜意。

想像很美好，現實卻很殘酷。

女兒才走出家門，就開始被周遭的事物吸引。先是看到路邊一朵花，蹲下來欣賞了半晌。碰到一隻狗在汪汪叫，女兒就釘在那裡看著牠。轉角遇到便利商店，女兒又吵著進去逛逛。過一會兒又說腿痠，蹲在路邊不想走了。

我開始後悔，路程再短、時間再多，也禁不起這姑娘這樣瞎耗。第二天，我便改成用車子送她上學。

為自己的情緒感受負責

正因為她還是個孩子，所以我願意去理解，她不是故意不合作，更不是故意要唱反調。這麼想時，會使我變身噴火龍爸爸的風險大幅降低。

不過，女兒慢吞吞地邊欣賞、邊整理門上的照片，八風吹不動，始終出不了門，我仍然感到惱怒。當下，我做了幾次綿長的深呼吸，在內心問問自己：「我的感覺是什麼？」我感到焦慮、煩躁和生氣。看到女兒拖拖拉拉，而我的口頭催促無效，引發這些情緒感受。

我又問自己：「焦慮、煩躁、生氣，是誰的感覺？」

是我自己的。所以，我得自己去安頓，為自己的情緒負責。我又深呼吸一次，試著貼近與感受那些感覺，陪伴一下自己的焦慮、煩躁、生氣。慢慢地，我感到心情平復了，我再問自己：「我可以怎麼做？」

因為平靜下來，解決問題的選項變多了

我決定蹲下來，好奇地看看，孩子是怎麼擺放照片的？我允許孩子擁有一段時間，把她手邊想做的事完成。我說：「爸爸一起幫妳，好嗎？」我和女兒一起把照片一一重新貼回門上。接著，我又順手把襪子交給她，等她穿好後，順利出門。

這一切，都是在很短的時間內發生的。你若問我，當下有沒有想吼孩子的念頭？我承認，有。而我以前也曾經吼過，當時看到孩子驚恐的表情，我既難過又自責。後來，當我開始拉高音量時，會立刻覺察並提醒自己踩住煞車、控制情緒。

現在，我更能自我覺察，在情緒冒出的瞬間，先安頓自己、搞定自己。當我情緒穩定時，我會更知道如何與孩子互動，不傷和氣地完成我們都該做的事情。

不斷觀察與嘗試，磨合出與孩子互動的最佳方式

你可能會問我：「你怎麼知道給孩子一段時間，然後和她一起貼回照片，會是有效的？」老實說，我也不知道。但因為內心平靜了，我的腦袋裡開始浮現各種可能的做法，包括，轉移她的注意力、告訴她放學回來再做、和她分析利弊，或者，給她有限的選擇等。

如果我的內心不安定，怒氣沖沖之下，往往只剩下一個選項，那就是怒罵孩子，用恐嚇威逼的方式讓孩子乖乖就範。

最後我決定，給孩子一段時間去完成她手上的任務。那是因為，雖然很想趕快把孩子送出門，但其實也沒那麼急。二來，強迫中斷孩子手上的事情，有可能招來更大的抗拒，反而更浪費時間，並造成親子對立。

然而，每個孩子都不同，每次出門的情境也都不一樣，同樣的方法不可能適用在每一個孩子身上。你得透過平常對孩子的觀察，不斷出招與孩子磨合，必能逐漸找出彼此都能接受的方式。如果當時趕時間，我當然不會讓女兒把照片貼完，而是堅定地要她先暫停手中的事，穿好鞋襪，趕緊出門。而在女兒放學回家後，我再回過頭來和她討論早上的情況，先關心她的感受，再與她協商出彼此都能接受的方案，或者做出彼此都能接受的約定。

一旦親子雙方有了默契，自然能夠互相配合，往後帶孩子出門上學，就會越來越順利，發火咆哮的可能性也越來越少，這是我的親身體會。

堅持正向教養，從覺察自身情緒開始

很多人說正向教養很難，確實不容易！難就難在大人無法在第一時間覺察與安頓自己的情緒，而在被孩子惹惱時，用更強的力道控制孩子，用打罵恐嚇讓孩子就範，要求孩子乖乖聽話來讓自己的感覺好一些。

如此，我們便沒有為自己的情緒負責。而孩子除了聽話之外，感受到更多的是恐懼，卻又不知道如何處理與安頓自己的情緒。慢慢長大後，遇到不順遂的事便高分貝咆哮怒罵，把大人那一套情緒展現的方式複製到自己身上，這可不是我們樂見的！

為愛練習

孩子拖拖拉拉、不願意配合，要不生氣很難？你可曾想過，當你感到生氣時，這份「生氣」的感受，是誰的呢？是你的，不是孩子的！

既然是自己的，就要自我負責。如何在惡劣情緒來襲時，對自己的情緒負責呢？你可以這麼做：

1. 做幾次綿長的深呼吸，問問自己：「現在，我的感覺是什麼？」也許是焦躁、憤怒、委屈、擔憂或無助……試著回答看看。 2. 問問自己：「是什麼讓我有這些情緒感受呢？」這個問題能幫助你找到誘發情緒的來源。也許是孩子的脫序，也許是隊友不給力，也許是自己身體不舒服。 3. 問問自己：「這份不舒服的感覺，是誰的？」答案很清楚，即使誘發情緒的來源是他人，情緒感受卻是自己的。然後，告訴自己：「我的感覺，是我自己的，我願意自我負責。」 4. 再做幾次深呼吸，試著靠近與感受那些不舒服的情緒，逐漸讓自己平靜下來後，再問問自己：「面對當前的困境，我可以怎麼做？」當一個人的情緒穩定時，就能發現，我們其實擁有很多選擇。

（本文出自《用愛軟化尖刺，用心讀懂孩子：有寬容，也有堅持的彈性教養練習》，圓神出版社出版，未經同意禁止轉載。）