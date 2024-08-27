經常想太多、常被人說玻璃心？如何跟「高敏感」的自己好好相處？

你經常「想太多」嗎？你常被人說太敏感、太脆弱、玻璃心嗎？

有沒有一些時候，為了旁人眼裡微不足道的小事，就讓你深受打擊？被主管指出小缺失，就覺得自己是個沒有能力的人；男友隨口一句褲子顏色有點怪，你馬上質疑自己的品味、擔心他會不會不喜歡自己。或是容易被別人的情緒影響。閨密失戀了，彷彿你也對這個傷痛感同身受，胸口沉甸甸的，甚至跟他一起落淚。

有些人的感官能力特別敏銳，室友換了洗髮精、樓上傳來的腳步聲、同事從外頭抽完煙回到辦公室，你無法控制的注意到來自周遭的聲音和氣味，就算是其他人覺得還好的聲音，對你來說可能都是一種干擾。

你不喜歡待在人太多的環境；面對過量的資訊會讓你感到焦慮；看到他人的表情行為就能感受到對方的情緒狀態；擅長看透事物的真相；容易感動，也容易傷心；花很多時間思考，也比較喜歡與人進行深度交流。

你是這樣的人嗎？如果是的話，或許你正在責備自己。為什麼總是想太多？為什麼動不動就在疑神疑鬼？自己的忍耐能力這麼差？別人都可以呀，為什麼自己就是不行？真的好沒用。

但這並不是你的錯。

認識你的高敏感

根據研究統計，每五個人之中，就有一個人具備高敏感特質。

高敏感指的是「對內在、外在的刺激極度敏感，容易被情緒淹沒的一群人」，就像身上裝著過於敏銳的雷達，偵測到任何一點微弱的信號就會發出聲響。

你是高敏感人群的一員嗎？

根據過往研究結果，女性比男性更容易在高敏感測試上得到高分。有些人會把高敏感和內向混為一談，但具有高敏感傾向的人只是比較敏感，不一定是內向，也跟情緒化不一樣。

如果你是高敏感者，接下來我們將談談怎麼跟高敏感的自己好好相處。

如果你不屬於高敏感人群，也可以學習一下如何與生活中遇到的高敏感者相處，畢竟根據統計，你身邊可是有高達20%的高敏感人群呢！

向內相處－跟敏感的自己好好相處

知道自己屬於高敏感人群，你可能會先鬆一口氣，原來自己並不孤單，世界上還有好大一群人有著類似的困擾。

如何跟敏感的自己好好相處呢？可以練習以下三個步驟：理解高敏感、找到優勢、放過自己。

第一步、理解你身上的高敏感特質

高敏感的特質有很多，每個人容易受到刺激的部份都不太一樣。例如有些人對味道特別敏感，也有人很難忍受噪音；有些人很容易受到身邊的人情緒影響，就算主管發怒的對象不是自己，也會倍感壓力；有的人對音樂、對藝術、對美的體會特別強。

寫日記是成本最低的自我療癒方法。建議你從現在開始，將那些引發你特別強烈感受的「敏感事件」記錄下來。

先搞清楚自己對哪些人事物特別敏感，在生活中盡量避開這些「敏感事件」，不要讓自己受到太大的刺激，或是在面對「敏感事件」時保持高度覺察，一發現自己快承受不住了，就要適時的離開現場、暫停接觸。

慢慢的，你會對自己的敏感雷達有所掌握，知道該如何避開會讓你情緒失控的地雷，對生活的掌控感就會逐步提升。

第二步、找到高敏感帶來的優勢

你可能不喜歡自己太敏感、太容易受影響，但過度敏感不一定只會帶來壞處，也會開啟新的可能性。

請你根據第一步列出的「敏感事件」，試著去思考，這些容易刺激自己的事件可以歸納為哪些高敏感特質？這些高敏感特質又能給生活帶來什麼優勢呢？

例如容易被氣味或聲音干擾，屬於五感特別敏銳，這類人更能體會生活細節之美、可以察覺事物的變化；如果你容易受到他人情緒影響，必然具有強大的察言觀色能力，擅長讀懂他人的需求、細心體貼，能跟人建立深層的關係。

高敏感特質都是一體兩面的，請練習用另一個角度觀察，這些特質給你帶來什麼好處呢？我們又可以如何運用這些敏感的天賦？

欣賞自己的與眾不同。當你懂得用中性、不帶批評的眼光，重新認識高敏感特質帶來的正向與負向影響，就能更好的運用高敏感帶來的優勢，並且減少對自己的負向影響。

第三步、放過自己

高敏感者從孩童時期就能覺察父母長輩的期待，自然也能敏銳的感受到大人偶爾流露出的失望感。

因為害怕他人失望，使得你總想努力迎合別人對自己的期待，長大後也很容易把他人的需求放在自己之前，覺得他人之所以不幸、事情之所以出錯，都是自己害的。因此高敏感者的自我評價偏低，常伴隨有低自尊的狀況。

你必須要學習，放過自己。高敏感的人具有強大的同理能力、很能夠替人著想，只是同理的對象通常不是自己。現在我想請你，將關注的焦點放在自己身上。

請用紙筆寫下腦袋裡那些你覺得「應該」做到的事。例如英語應該說的更流利、身材應該再纖細一點、年紀到了就應該結婚生子、有了孩子就應該放下想打扮想跟閨密出去下午茶的心思。

看看這些「應該」，哪些是自己發自內心真正想要的？哪些來自他人不請自來的期待？請把「受到他人影響所以覺得應該做到的事」圈選起來。接著，調整你對這些「應該」的重視順序，優先關注在自己重視的事情上。

至於他人期待你應該做到的事，請一件一件評估，真正屬於自己的責任有多少？做不到的話，會發生什麼災難化的結果嗎？

沒有快速瘦回一年前的身材，對現在的你真的這麼重要嗎？還是受了螢幕上那些女明星的影響？

不是所有事情都要做到面面俱到，也不是所有責任都在你身上。

放過自己，把你的同理能力多用在關愛自己。你的自我概念就會漸漸改變，接納高敏感的自己、體驗真正的安心。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

（本文出自盧美妏心理師《想太多、玻璃心：如何跟敏感的自己好好相處？》，未經同意禁止轉載）