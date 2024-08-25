討厭一個人需要告訴對方嗎？作家：要！因為多數人無法完全將情緒從⼯作中抽離

有一次我準備去參加一檔綜藝的錄製，在嘉賓名單裡看到了一個我⾮常討厭的人，我跟主辦方說：「不好意思，你可能需要做一個決定了，找我還是找他。因為我很討厭他，沒辦法跟他溝通。」主辦方的⼯作人員沒弄懂我的意思，說：「這有什麼難的，你不理他，忽略他就好了。」問題的關鍵恰恰在於無法忽略。

相信絕大部分人都一樣，沒辦法做到完全將情緒從⼯作中抽離。我很尊重這個綜藝團隊的努力，所以我希望如果接下這份⼯作，我可以盡全力做好。如果有一個我很討厭的人在這個節目裡，我就很難保證自己的狀態了，因為這個時候，我的情緒占了上風。我們在溝通中經常會碰到這樣的情況，如果有個人過來對你說：「你如果控制不了自己的情緒，就說明你還不夠成熟。」那麼我會認為這個人根本就不懂得溝通。在溝通中，情緒是需要被保護的，而不是被操控的。

還是這件事情，假如我們在重要性上做一個排序，我覺得我的感受是更為重要的，我會去保護我的情緒。換個⾓度，我會選擇和主辦方說：「你們一定要告訴他我討厭他，如果他選擇參加，很可能會面對我的疾風驟⾬，要做好準備。」對我而言，公平⾮常重要，如果這個嘉賓不知道我內心的真實感受，來錄節目時面對我的情緒，我會覺得對他⾮常不公平。如果資訊是對等的，他依然願意，我們再談怎麼辦。我知道這個事例聽起來似乎很任性，但是我⾮常希望可以透過這個故事聊一聊溝通中的邊界。談起溝通，我們一般總會想著去「連」，連結人與人，連結情感與情感，也連結結果和原因。好的溝通者不僅會「連」，還要會「斷」，會切割，會分離，由此確⽴自己溝通體系中的邊界。

⾄於邊界的意義，我們就拿表達對一個人的厭惡來舉例。

第一，在確⽴溝通對象與自己的關係時，「討厭」是一種極端狀態。它和「不喜歡」「不熟」「不想」是完全不同的。「討厭」是你根本不想在這個人⾝上花哪怕一丁點的時間，所以讓他知道你討厭他，也就設⽴了一個清晰的邊界，你們的世界才會主觀地分離開來。人與人之間的邊界是一種主觀的選擇，極端狀況下的清晰度越⾼，效率越⾼，浪費的時間也就越少。

第⼆，這句「我討厭你！」不僅是說給對方聽的，同樣是說給彼此之間能夠產生交集的朋友聽的，因為我不想讓別人覺得我們是朋友。假如表達模糊，共同好友的飯局把我們約在一起，狀況會更尷尬。只有確⽴了界限，朋友才會盡量把我們分開。對更大的範圍而言，圈⼦與圈⼦之間的交集總會涉及更多不同的參與者，你⾃⾝的邊界越清晰，參與者就越能做出準確的判斷，不讓彼此難堪。

第三，我們明確表達對一個人的厭惡，同樣也是一次態度的宣言。作為成年人，我們不會無緣無故地討厭一個人，討厭背後隱含的邏輯是對他所持有的全部或者某一點的價值觀、人生觀和世界觀的不接受或不認同。與這個人設⽴邊界的同時，我們也是在為自己的價值系統設⽴紅線和坐標。道不同，不相為謀。

我還有一點私心—如此拚命地⼯作，提升自己，就是為了創造一個更⾃由的環境。如果我這麼努力地⼯作，還需要跟我討厭的人待在一起，無端消耗我的情緒和精力，豈不是太失敗了？當然，可以讓我真正跟對方說「我討厭你」的人也就那麼幾個。

之前我在⼩紅書上發了一篇⽂章，內容是關於我的一個態度：不借錢。⽂章一發出去，馬上就看到了⾮常⾮常多的留言。有說我太殘酷的，有說我沒人情味的，也有說起自己曾經在艱難時從朋友那裡借到了錢並得以東⼭再起的……我必須承認，在借錢這件事上，每個人都會有不同的想法，而我的主張是設⽴一個清晰的原則給自己，根據這個原則，所有的意外情況都可以更加具體地去分析和處理。

圖為《把自己當回事：放大你的優勢、聽懂別人的訴求，做個擅長溝通的人》書封，圓神出版社提供

針對大家的疑問，我的回覆是：如果朋友、親戚少了這筆錢就沒辦法度過難關，而我又恰好具備這個能力，我會選擇送而不是借。如果朋友向我借錢只是為了買一份保險或者買一個包，我絕對不借。為什麼你自己的額外需求要讓別人來買單？如此一來，⾝邊的朋友都會知道我的態度，所以我也就不太會有這方面的困擾。如果真的有因為我不借錢就疏遠了的朋友，我想我們大概也會因為別的事情在途中⾛散。

底線不是一條⿊漆漆的死線，它的作⽤是給我們提供一套完整的⾏為方式準則。而邊界意識也給了我們在溝通過程中可以說「不」的勇氣。

（本文出自《把自己當回事：放大你的優勢、聽懂別人的訴求，做個擅長溝通的人》，圓神出版社出版，未經同意禁止轉載。）