他提分手稱「爸媽不同意我們在一起」 殘忍真相曝光作家勸：撒謊會痛更久

有一對情侶，兩個人都是我的好朋友。分⼿的時候，男生對⼥生說是因為⽗母不同意他們在一起。⼥生打電話給我告知了這件事，她很困擾，兩個人感情明明很好，怎麼遇到了⽗母的阻力，不一起去克服，反而就這樣放棄了呢？就像我們都猜到的一樣，事實並⾮如此，來⾃⽗母的阻力只是一個藉口，直⽩一些講就是男生不夠愛了。

他後來和我講起這件事情的時候，我一直問他為什麼不能如實告訴對方。答案是害怕，怕真實的原因傷害到⼥生，而他最不想做的就是讓她受到傷害。在我看來，這樣的不真誠才會對⼥生造成更長久也更深刻的傷害。

因為這個理由是沒辦法讓⼥生理解的。本該屬於兩個人的感情，難道抵不過⽗母暫時的反對？那為什麼我們連一點點努力都還沒有做過，一點點爭取⽗母理解和轉變的嘗試都還沒有進⾏，就放棄了？在不解和困惑中，這個陰影會一直盤踞在⼥生的心裡，很久都消散不去。甚⾄在她未來的情感路上，來⾃對方⽗母的意見和態度都會變成一塊路標，牢牢地立在路邊，讓她敏感地誤認為無論雙方如何認定彼此，來⾃⽗母的力量都可以為這段感情敲錘定⾳。

這個男生當時的想法其實代表了很多人在溝通當中的一個誤區，那就是正面的衝突和殘酷的真相一定要避免，為此他們⽤撒謊來逃避和遮掩……這樣的想法讓溝通變得扭曲，真正的問題被虛假的說辭粉飾，埋下了有可能在未來越來越嚴重的隱痛。其實真誠就像是一場快⼑斬亂⿇的⼿術，當時可能會痛徹心扉，但是只有徹底清創，對症下藥，我們才可以好得徹底。

說到底，那個謊言又豈⽌對⼥生造成了傷害，在後來很長的一段時間裡，男生都心懷愧疚，⾮常強烈的愧疚。他怪自己當時為什麼沒有勇氣把真實的想法和盤托出，也有了遲來的領悟：對於⼥生而言，只要告訴她其實自己沒那麼愛了，或者有了別的選擇，就算她一定會傷心，也會學著放下。一段扎扎實實投⼊過真情實感的親密關係，哪怕結局未能如開場所願，也必定需要一個有⾎有⾁的結尾。不管是男是⼥，都可以接受自己不被愛或者被放棄，但都絕不想在欺騙中不知所以。

前不久，另一個朋友遇到了一個難題。他離開了和自己在一起⼋年的⼥友，選擇了另外一個女生。我知道，這是一個看起來有點渣男的劇情，但這還不是重點，重點是他和這個女生在一起沒多久，恍然發現自己深深愛著的且和自己真正合適的還是前⼥友，並希望復合。朋友問我到底應該怎麼和現任女友說，如果坦⽩自己希望和前任復合，現任女友會不會受不了；他是不是應該編一套謊話，先分了再說。

我當然是⿎勵他說實話，就直接告訴這個女生自己還愛著前任，想和她復合。不料我剛說完，他就流露出一副「早知道你會這麼說」的表情，原來他已經問了⼗幾個⼥性朋友的意見，令他意想不到的是，幾乎所有人的答案都一模一樣：說實話！

在我看來，溝通不僅是對現在負責，更是對未來負責。真誠有可能會傷害現在，但撒謊傷害的是未來。勉強的藉口或者突然的失聯會讓人覺得莫名其妙，這種感受比知道真相更讓人難以接受，會讓她發覺自己的時間錯付了。我為什麼會和這樣的人糾纏在一起？我為什麼會遭遇這麼糟糕的一段感情？而這些就像是一個永遠沒有辦法痊癒的傷口，一直提醒著她痛苦持續存在。

最終朋友選擇如實說明自己的想法，並表達了愧疚和歉意，那個女生也如我們所預計的一樣，⾮常痛苦。必須承認的是，即使有了真誠的加持，這個朋友對於感情的態度，我依舊不提倡、不認可、不贊同。因為這些一定會給對方帶來傷害，但我們也知道，當下來⾃這段感情的痛苦是具象的，因為真誠沒有給她誤解和胡思亂想的空間。她會對這個人心死，也會在遇到下一個人的時候復活。

圖為《把自己當回事：放大你的優勢、聽懂別人的訴求，做個擅長溝通的人》書封，圓神出版社提供

有一個故事很⽼套，話說真實和謊言一起去河邊游泳，謊言比真實先上岸，穿著真實的⾐服先⾛了，但是真實不願意穿謊言的⾐服。從此，人們寧可相信穿著真實⾐服的謊言，也不願面對⾚裸的真實。我相信坦⽩的力量，並且堅定地主張真誠，其實就是為了讓我們能夠理解⾚裸的真實，因為不管謊言穿的⾐服多麼真實，它還是謊言。我們每個人在溝通中都一定會有這樣的困境：說謊會輕鬆一下，會把痛緩解一些，會讓場面更好看一些，但是這個謊言會留下一條長長的尾巴，這條尾巴會波及之後的種種。

反過來，雖然把真相說出來會尷尬，會有陣痛，但這些都是當下的，尷尬過了，痛過了，真誠不會有後遺症，還會把副作⽤降到最低。

（本文出自《把自己當回事：放大你的優勢、聽懂別人的訴求，做個擅長溝通的人》，圓神出版社出版，未經同意禁止轉載。）