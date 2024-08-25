出社會必學「人際減法術」！選擇與朋友漸行漸遠的10大原因

在你的生命中，也有那些放進封鎖名單不會再見面的朋友嗎？《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，帶你來看網路上受到熱烈討論、選擇與朋友漸行漸遠的10大原因。

除了家裡定時要進物品行斷捨離，通訊錄裡肯定也有自己許久未聯絡的朋友，不論是因為身分環境改變，還是因為吵架存有心結，那些因為惦記著「我們之前很好的友誼」，隨著年紀增加，更應該進行人際減法術，「朋友不求多，知心就足矣」，我們不必跟每個人都合得來，適時告別才能把心思放在那些真正重要的人身上。

No.10 喝酒鬧事屢勸不聽

適度小酌可以增進彼此情誼，不過若是經常帶給身邊朋友麻煩可就不好了！不論是酒後失言、失去理智，還是不顧自己的酒量喝到爛醉，最後不勝酒力醉倒在地，還需要旁人照料，發生一兩次可能還無傷大雅，但若是頻繁發生，就算再怎麼好的朋友，可能也會減少約你出來的頻率，甚至對你敬而遠之。

先前有網友也好奇在PTT上詢問「大家可以接受自己另一半常常跟朋友出去喝酒喝到很晚才回家嗎？」原PO透露以結婚為前提交往的男友每週都會出門跟朋友喝酒，甚至有時候會喝到凌晨醉醺醺回家，讓不少鄉民搖頭表示，「有嗜好不是錯，問題是他會誤事」、「我也很愛喝，但他自制力太差」、「喝酒不是問題，問題是已經被酒控制了」、「我前夫也是這樣，婚後應該是不會改變的，妳不能接受就趁早分手吧」、「我也有一個這種同事，完全不會想交往」。

No.9 借錢多次催討不還

示意圖／ChatGPT

俗話說「有借有還，再借不難」，當好友有難向你求助，若是交情還不錯，大多可以慷慨解囊拿出自己的存款幫助對方度過難關，但若是對方食髓知味，總是向你予取予求，卻沒有盡快將欠款還給你，想必這個朋友在你心裡已經大打折扣，下次對方還想約見面時只想跟他說「慢走不送」。

今年7月有女網友在Dcard心情版上以「朋友欠錢不還還有救嗎」為題發文，原PO透露朋友以繳電話費、沒錢吃飯及車禍賠錢名義陸續來借錢，原本已經壓好還錢日期，沒想到後面直接搞失蹤找不到人，事後才說要等到月底才能還款，對話紀錄曝光後也讓其他卡友傻眼表示，「第一次借沒有還，你就不該借第二次」、「只能說借親朋好友錢，要有拿不回來的準備」、「這種朋友不要了，借錢的態度就這個樣」。

No.8 朋友給過多負能量

示意圖／ChatGPT

結交志同道合的朋友，可以與對方分享自己的喜怒哀樂，甚至可以將內心的煩惱、秘密毫無保留的告訴好友，當一方給予正面能量回饋，另一方也能夠獲得同等能量；但若是每次與朋友見面，總是聽見對方抱怨工作壓力有多麼大、家庭關係不夠和睦，單方面被「情緒白嫖」，久而久之你變成友人的情緒垃圾桶，累積的負面能量無處宣洩，甚至還被朋友情緒勒索，友情最終也會走向疏遠。

作家黃大米近日也在臉書分享，「有些人，你跟他斷交之後，你的運氣會好起來。因為他再也情緒勒索不到你，他再也無法把自己的問題丟給你處理，他終於暸解，你們之間不是你們，而是你跟我，『你的事情跟我沒有關係』」，強調人沒有互相乾脆不要往來，網友也認同表示，「趨吉避凶的概念」、「真的，那些不適合的人，還是趁早放生吧！邪靈退散之後呢，人生一片安寧啊！」、「再也不用承受對方的情緒，運勢自然順」。

No.7 窺探隱私散播秘密

示意圖／ChatGPT

就算再怎麼麻吉的朋友，還是要劃設不可讓對方逾越的界線！雖然擁有無話不說的好友令人欽羨，但好友一直旁敲側擊想要打聽你的私生活，甚至將再三告誡不能說出去的秘密，轉頭就放送給其他三五朋友，把你的隱私攤在陽光底下，就算對方道歉表示自己是無心之過，想必還是會讓人很不是滋味。

昔日曾有網友於PTT分享自己遇到一個不是很熟的朋友，但對方都會把其他人的私密話題告訴自己，後來原PO發現對方會想盡辦法問出別人的秘密，就算被秘密當事人發現、獲得原諒，仍沒有想要改掉探聽並說出秘密的壞習慣，令原PO忍不住好奇詢問，「應該要說他很單純嗎？還是要說他也很會尋求別人的認同？把別人的秘密當作交朋友的禮物？」對此雖然有人認為，「懂得跟他相處就好吧，別跟他說秘密」，但也有人認為，「你去管他是怎樣的人？這種人要離遠一點就對了，絕不可交心」。

No.6 價值觀不同難磨合

示意圖／ChatGPT

每個人出身背景、生長環境、教育程度不同，面對一件事情也會產生不同看法，甚至有自己的價值觀，一開始與人相處時可能不會發現，但是只要時間久了就會察覺出來三觀是否與對方相同，如果兩人在政治立場、價值觀相左，除了容易意見不合，也沒有辦法成為人生道路上相互陪伴的老朋友。

一名網友曾於PTT發文，透露自己高中好朋友在7年後價值觀與自己大相徑庭，甚至因此開始疏遠朋友、挑起戰火，「我難過的是曾經的好朋友怎會變得這樣？難道疏遠是唯一辦法嗎？價值觀不同真的沒辦法變成好朋友嗎？」其他人也紛紛留言回應，「不要去嘗試改變一個人，因為讓她改變的也不是一個人這麼簡單」、「每個人的人生境遇不同，實在不需要硬改變別人」。苗栗縣議員陳光軒近期也在臉書粉專有感而發，「和某些人的漸行漸遠，不在於友誼不夠濃厚，而是認識越久越難一起共事...價值觀迥異、觀念迥異、原則也迥異，我不碰的東西就是不碰，所以當曾經的好友開始『拿紅單來給你關說、朋友小孩得不到獎也要你關說、嘴巴罵人腐敗自己卻也在做跟他口中那些爛人一樣的事...』，這種友誼就不可能再回去了，除非我也變成那樣，變得連自己都不認得當初的自己的人。」

No.5 朋友背叛戴人綠帽

示意圖／ChatGPT

你也有過被朋友背叛的經驗嗎？《網路溫度計DailyView》曾於2021年撰寫「人生中被好友背叛的十個受傷時刻」，包含「滿口謊言都是在騙我」、「搶走我的另一半」等都榜上有名，欺騙朋友的真心無非是對朋友最鋒利的刀刃，過往再怎麼珍貴的友誼都無法重歸於好。

今年7月百萬YouTuber蔡阿嘎透露老員工蘿拉涉嫌製作AB合約，不法獲利高達八位數；蔡阿嘎曾為蘿拉舉辦大型生日會，兩人的好交情如今因為背叛走上末路，不僅讓各界為之震驚，蔡阿嘎與嘎嫂二伯在清理蘿拉座位時，意外看到二伯寫給蘿拉的卡片，讓不少觀眾不捨留言，「當發現二伯寫給前員工的卡片，二伯說的沒關係真的讓人感到心塞」、「阿嘎拿起紙條的時候，看二伯撇開目光說沒關係，看了好心痛」、「置物櫃老闆選的貓圖案、二伯寫的信、專門挑的椅子，邊看邊收這些東西，讓人看了很感慨」。

No.4 犯罪危害善良風俗

示意圖／ChatGPT

法律是道德的最低標準，如果發現自己的好朋友偷竊搶劫、酒駕開車、觸犯暴力、加入幫派，甚至涉嫌吸毒嗑藥、性侵性騷擾、殺人等犯行，若是沒有禍及他人，可能還會考慮給對方一次機會；但若是害人害己，造成無法挽回局面，大多都會選擇與對方斷絕聯繫。

去（2023）年11月網紅Joeman（九妹）、蕾菈夫婦被爆出持有大麻毒品，包含YouTuber阿滴、魚乾、Cheap都發聲替Joeman加油，遭到大批網友譴責，「朋友們私下安慰鼓勵我覺得無所謂，那是你們的事，但你們都是公眾人物，公開發聲力挺，只會讓人覺得你是在告訴大家，犯錯只要道個歉就沒事了」，阿滴也強調原先的聲明讓大家曲解本意，「我只是想鼓勵朋友好好的面對錯誤。不合法的事情就不應該做」，魚乾則是表示，「我絕對沒有贊同違法行為，我應該表達得更加清楚堅定，之後我會更加謹言慎行，非常抱歉，對不起」，Cheap也澄清自己從來沒有挺Joeman吸毒，不過自己仍做不到朋友犯錯就翻臉絕交，「還是要跟大家道歉，我不該說九妹持有大麻是小事，但我是真心關心我的朋友，不是挺大麻」。

No.3 背地講壞話、造謠

示意圖／ChatGPT

兩個朋友之間因為彼此信任，才能保持長久的友誼，不過如果其中一方在背後狂講對方壞話，單方面描述對方缺點，讓其他人跟著刻意孤立、排擠，甚至進行人身攻擊、捏造謊言，久而久之被另一方得知後，可能也會對朋友感到極度失望和憤怒，一旦信任瓦解、友情破裂，兩人不再聯繫彼此，就沒有辦法再回到過去的親密關係。

圖文插畫家啾啾妹也在臉書粉專「啾啾妹樹洞」系列分享網友投稿，「我朋友很喜歡在她男友跟我們朋友之間造謠一段話，她可以扭曲之後再講出來，導致我跟她男友有蠻大的誤會，會說她造謠是因為一次我們出來跟她男友聊天時我們才得知，而她男友也在聊天過程中搞懂我們並不是像他女友所講的那樣」，最終投稿網友與好友也選擇絕交，引發不少讀者共鳴，「不同頻率不勉強，更何況會造謠挑撥離間，這種人就不是真心，會說謊的人一輩子說謊」、「我也剛好遇到類似的事，豁達一點就好，也許每個人在自己生命中也只是個過客」、「其實每個人都有自己的生活，就算是再好的朋友也不應該把對方納入自己的人生規劃，適度的斷捨離會讓自己的生活更好」。

No.2 狂踩底線整天吵架

示意圖／ChatGPT

每個人都有自己不能被別人觸碰的底線，若是對方不小心逾越界線，交情再好的死黨都會翻臉不認人。另外，如果因為一件事情爭吵不休，每次重提往事都會鬧得不愉快，久而久之成為彼此內心不說破的癥結點，無話不談的朋友最終也可能感情變淡、各自走上不同道路。

去年11月有網友匿名在Dcard發文，透露自己有一個關係還不錯的朋友，最近聊天聊沒幾句就會被踩底線，就算嘗試改變相處方式，仍完全沒有改善，原本想要跟對方斷絕聯繫，但考量對方是認識蠻久的朋友，加上自己平常較少社交，所以不敢直接放手，因此徵詢其他卡友意見。網友對此也表示，「如果是沒那麼好的朋友我可以無所謂，就慢慢淡掉不聯絡就好，但如果是很好的朋友我真的會直接翻臉告訴對方踩到我的點，很嚴重的會直接絕交」、「一直強迫自己去配合人家是會很累的，我強迫自己一年了，終於放開，其實也沒說什麼就是慢慢的不聯絡，對方就不會一直來找你」、「我一開始會溝通，如果他不改，我會直接斷聯他，完全不接受他的任何訊息，我想真正的朋友，不是給對方壓力，而是相處起來舒服，並適時為對方著想的才是真正的朋友」。

No.1 身份環境出現轉變

示意圖／ChatGPT

最受到網友熱烈討論、需要絕交的情況，就是朋友的身份環境出現轉變，不論是國中升高中、高中升大學、出國留學、公司離職等環境因素，還是升格為新手爸媽、升遷主管等身份因素，原本的交友圈可能跟新的身份、環境交友圈截然不同，加上平時顧及家庭、工作，忙碌之餘無暇與老友敘舊，隨著時間推移，可能也會導致友情轉淡，回不去以前單純美好的關係。

此外，雖然見到好友脫魯，大多數人都會抱著祝福的心，不過有些人可能會認為與好友相處時光變少，導致友情發生裂痕，「以前學生時期如果有那種見色忘友的朋友，通常都會蠻生氣，多少再帶一點鄙視XD」，不過也有人指出，身份環境轉變本來就會迎來不同交友圈，「幾乎都是這樣，習慣了就好，不見色忘友的人會單身」、「真朋友就不會冷嘲熱諷～反而很祝福朋友有好的另一半」、「稍微分配一下聚會次數跟時間，應該可以兼顧」。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年08月21日至2024年08月19日，共1年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

《網路溫度計DailyView》

看更多網路溫度計文章

半夜吹口哨、洗曬衣服通通都不行！10大鬼月禁忌行為一次看

圖書館、書店不是冠軍！10大網友熱議「免費吹冷氣場所」一次看

「00後整頓職場」逼瘋老闆？盤點Z世代十大工作態度

放假play開車不累！長途駕駛必備10大「有神」助攻神器

夏日降脂大作戰 規律運動再加上「這款烏龍茶」超有效！上班族甩油方式Top 5