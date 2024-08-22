「吸引力法則」真的有用嗎？如何顯化？首先要區分運氣和實力 找出當下該做的事

只要懇切地期盼就會實現目標的「吸引力法則」，曾一度非常流行，但是真的可以透過吸引什麼偶然的結果來克服機率嗎？善用吸引力法則的高手和我比賽擲硬幣，在兩人都非常渴望贏的情況下各擲五次，或許他勝出的機率真的會比較高。但是如果增加投擲的次數，這種現象就會逐漸消失。如果把擲硬幣的次數增加到一萬次，最終獲勝的機率會平均在五○％。

現在讓我們用實例來真正了解分割的過程。學會分割運氣和實力之後，即使不運用吸引力法則，也能找到使事業成功的線索。首先從尋找變異開始，再把想模仿的程序從頭到尾整理一遍，按照時間序一一條列下來（如果很難列出，代表你還沒有準備好，那就再回到第一階段，先學會如何找出變異並模仿）。例如想開「二十四小時營業的無人咖啡館」，需要經過找尋合適地點、簽約、裝修、申請營業許可、宣傳、店鋪開張後再進行促銷宣傳等程序，盡量詳細地寫下來。以我的專業領域—經營YouTube頻道的程序來說明：

選擇主題 → 決定標題 → 設計縮圖 → 寫劇本 → 拍攝 → 剪輯 → 上傳 → 頻道成長

接下來的工作非常重要，把過程一個個區分為運氣和實力兩個不同的領域。

和七歲的孩子比腕力，你可以故意輸嗎？我想即使要輸掉一百次也沒問題，因為比腕力是與運氣好壞無關的絕對實力領域，而你的實力非常好。那麼擲骰子呢？這就無法知道了。擲骰子是徹底排除實力要素的「運氣」領域，因此即使對手是七歲的孩子，沒辦法故意輸，但也不會每次都贏。

如果很難區分「運氣」和「實力」，就可以用「能否故意失敗」為基準來判斷，如果你可以故意輸給初學者，就是屬於實力領域，如果不能，就是運氣領域。比腕力可以故意輸掉，因為絕對是靠實力，但擲骰子就無法故意放水了，所以算是由運氣決定。

區分運氣和實力的方法

可以故意失敗 → 實力

不能故意失敗 → 運氣

分享我在經營YouTube時，將運氣和實力區分如下：

寫出不合理的劇本或把影片拍攝、剪輯得非常草率，這其實是我完全可以刻意為之的事，因此這是實力領域。相反地，如果想讓某個主題成為社會焦點或潮流話題，這主題就同時取決於運氣和實力。分割之後，就要想想怎樣才能讓 YouTube 事業取得成功。要怎麼做才能增加 YouTube 影片點擊率和訂閱數？首先要提高實力，把劇本寫得精彩，提高拍攝和剪輯的品質。想要成功，在需要實力的領域提高實力即可。要記住，在運氣領域努力累積實力是沒有什麼效果的（屬於運氣領域的方法，則在〈第四階段 將頻率提升至極致〉中說明）。

每個工作開始之前都必須經過分割的過程，這是為了避免在不對的地方花費時間精力累積實力，或者在需要實力的地方執著於機率。如果將有限的資源投入莫名其妙的地方，就無法發揮真正的效用，特別是把大量的錢和時間花在「訓練」如何取得好運氣這種事，根本就是浪費。

圖為《超常規SUPER NORMAL：沒有金錢、人脈、才能，也能創造驚人成就》書封。方智出版社提供

訓練和嘗試其實很相似，都需要重複多次，因此很容易混淆。總而言之，需要訓練的地方是「實力領域」，需要多次嘗試的地方是「運氣領域」。為了系統化的訓練和大量的重複，就需要程序。如果沒有程序，每次都按照自己當下的想法做不同的嘗試，絕對不可能取得爆發性的成功。現在讓我們來看看在運氣和實力兩種不同世界需要的策略。

※本文為方智出版社出版的《超常規SUPER NORMAL：沒有金錢、人脈、才能，也能創造驚人成就》，未經同意請勿轉載。