覺得自己沒錢沒資源「離成功很遠」？身價上億YouTuber秉持「1觀念」達到財富自由

從藉口中，可以發現變異的提示

發現「變異」是打開富人之門的第一個提示。在意識到變異的存在之前，我的生活與超常規的思考相去甚遠，因為我會在嘗試之前，先想到不能嘗試的理由。一言以蔽之，就是藉口太多，認為成功的人「是因為有這樣的理由，所以才會變成那樣」，並為自己畫下界限，認為無法超越。

「要想事業成功，必須出生在有錢人家。」

（我並未出生在有錢人家）

「那個人學歷好，所以才會成功。」

（我的學歷不怎麼好）

「因為他是專家才會成功。」

（我不是那個領域的專家）

「他的人脈很廣啊。」

（我沒什麼值得炫耀的人脈）

在世界這個舞臺上，我曾因為自己只是「配角」的想法而痛苦過。每當面對有錢人、畢業於名校的人、人面廣的人、擁有卓越技術的專家時，心裡總是很沮喪。而且，為了否定他們的成果，認為他們犯規。覺得世界是為了那些特別的人而存在，看起來並沒有為我準備的位置，沒有我的立足之地。甚至產生了一種絕望感，認為我永遠不可能成為主角。在第一次創業，也就是租賃攝影棚時期，我有很長一段時間被這種想法束縛。

有一天，攝影棚的員工對我說了這樣的話：「我們的攝影棚太小了，很難吸引那些有名的雜誌來拍攝。」

我聽了自尊心受損，但又不想顯露出來，雖然在員工面前附和「對，你說得沒錯」，但回家後卻整夜埋頭尋找有沒有「在狹小攝影棚拍攝的雜誌」。我不記得為什麼如此狂熱，是因為自卑還是其他原因。後來竟然找到了那樣的雜誌，我寄了攝影棚的宣傳內容和樣本照片給對方，不久後發生意料之外的事，知名時尚雜誌《Bazaar》竟然前來我的攝影棚拍攝。

人生的變化是從改變思維開始的，自從那件事之後，我發現習慣性的藉口中，通常會隱藏成功的提示。從那時起，我開始在所有的藉口中尋找答案。為了突破藉口，開始尋找像我一樣一無所有，卻取得卓越成就的人。

仔細觀察那些並非出生富貴卻成功致富的人、非名校畢業卻很出色的人、不是專家卻取得成果的人，他們的事例就是你今後要尋找的「變異」，也就是說，變異是「與我有類似背景的人，其所創造的壓倒性成果」。找到變異，信心就會大增。

「他做到了？那麼不就是說我也可以做到嗎？」我的界限，造就了我的特質。

本能冒出來的藉口，會帶給你很大的提示。如果再怎麼想都沒有界限或藉口的人，反而在尋找變異這個階段會有困難。因為無法確定尋找變異需要的範圍，所以會變成要做很多事。剛開始太多的選擇，也會成為讓你什麼也做不了的原因。

你也會像以前的我一樣找藉口嗎？那麼你現在要做的事情很明確，就是從這個藉口中尋找變異，即使有局限性，只要尋找成功的事例就可以了。

超常規第一階段定律

發現變異之處。

說明

尋找與我處境相似的人，其所創造的意外壓倒性成果。

找到變異後，要做的工作很簡單。變異與其他個體有什麼不同？開始「尋找不同的藍圖」，只要找出使該變異個體，比其他個體取得更卓越成果的因素即可。通常，我會用三個平凡的案例與一個可以變異的特殊事例進行比較。以這種方式比較，變異的特殊之處就會變得清晰。

每個領域製造變異的因素都不一樣。我在網路商店、租賃攝影棚、房地產投資、YouTube等各領域遇到了變異，為了從中學習，我盡了最大的努力，將總是從心裡湧出的藉口，改為「開始思考的出發點」，為快速成長奠定了基礎。

① 租賃攝影棚

（藉口）「我們的攝影棚空間小，不適合大型宣傳的拍攝。」

→尋找在狹窄的空間裡拍攝的知名雜誌，發掘他們的特色。

② 網路商店

（藉口）「我沒有創意，所以無法製作出暢銷商品。」

→找找那些也沒什麼特別創意，卻賣得很好的商品，從中發掘特色。

③ YouTube

（藉口）「訂閱者沒有增加，不想再拍影片了。」

→找找有哪些訂閱數也不多，但是點擊率卻很高的影片，從中發掘特色。

④ 房地產投資

（藉口）「現在兩三百萬元買不到什麼房子，搶不過別人啦。」

→ 找找有沒有人以少少的資金起步，卻取得豐厚成果，發掘他們的特點。

在了解如同上述導致變異的因素之後，就會發現問題變得很簡單，只要建立能夠反覆製造變異的系統即可。如果不能重複，就不算成功。不僅是我，其他人也可以重複變異，這樣真正的系統才算完成。也就是說，如果我告訴你如何在某個領域產生變異，那麼你也應該可以取得類似的成果。例如我在網路上透過名為《創業電子雞》的YouTube系列，證明了自己取得的成果，其他人也可以做到。在租賃攝影棚，透過員工教育傳授方法，就算我不在，也能繼續吸引顧客。這就是複製變異，不斷取得成果的方法。

圖為《超常規SUPER NORMAL：沒有金錢、人脈、才能，也能創造驚人成就》書封。方智出版社提供

為什麼複製變異的過程如此重要？因為「常態」在進入新領域時，大部分都處於「資訊不對稱」的狀態。也就是說，處於起步階段的「常態」，和領先的競爭者擁有的資訊量有很大的差異，幾乎一○○％對我們這些平凡人不利。這種訊息不對稱的市場稱為「檸檬市場」*，在檸檬市場的最高戰略是「先採取與競爭者相同的戰略」。

就以最有代表性的「二手車市場」為例，如果我是想購買二手車的消費者，與二手車經銷商相比，我擁有的資訊遠遠不足，因此必然會處於不利的位置。如此一來，要買到好的二手車的方法只有一個，就是買二手車經銷商自己也想買的車。只要有辦法取得這個情報，沒有比這更好的辦法了。

幸運的是，在任何領域、任何情況下，只要稍加注意，就能充分發現變異的存在。

※本文為方智出版社出版的《超常規SUPER NORMAL：沒有金錢、人脈、才能，也能創造驚人成就》，未經同意請勿轉載。