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兄在外工作鮮少照顧父親卻想平分遺產 弟氣炸：不是錢的問題

聯合新聞網／ 文．李崇義（薩提爾模式溝通引導講師）
圖為示意圖，與文中當事人無關。示意圖／Ingimage
圖為示意圖，與文中當事人無關。示意圖／Ingimage

之前我在節目裡聽過一個案例：某個家庭的父親過世之後，長子跟次子在處理父親的喪事期間起了一些紛爭。大哥告訴弟弟，雖然他是大哥，但他也不會因為這樣就獨佔父親的遺產，所以他跟弟弟說，父親的遺產就一人一半以示公平。沒想到弟弟聽到這個決定時他爆炸了。

他說，這怎麼叫公平？弟弟埋怨哥哥很少回家探望父親，平時都是他在照顧爸爸，哥哥每次都過年過節才回來，而且把自己當成是客人一樣，現在到了父親不幸過世了，怎麼還敢大言不慚說要公平、財產一人一半？

哥哥聽完也很不高興，他自己在外地工作當然沒有辦法時時刻刻照顧爸爸，弟弟怎麼會這麼愛計較？他平時也會買東西回家，又不是完全不管父親生死，弟弟這麼說太不厚道。他身為長子本應該獲得比較多遺產，他都願意一人一半了，不然要怎麼做才算公平？弟弟生氣的回應：不是錢的問題。

不知道大家有沒有發現，即便不是像分遺產這樣的事情，很多在外人看起來用錢就可以搞定的事情，我們也會覺得「不是錢的問題」。

我也聽過某個學員埋怨，她費盡心力照顧媽媽，平時弟弟妹妹不聞不問也就罷了，連媽媽都為其他的弟弟妹妹說話。媽媽某次做手術需要費用，學員告訴我，她實在很想置之不理，看看其他的弟妹會怎樣，結果媽媽知道後還罵她是不是心疼要出錢？

媽媽說：你賺的比較多還這麼愛計較，幹嘛跟弟弟妹妹一般見識，你是姊姊應該要多承擔一點啊。學員很痛苦地告訴我，根本不是計較錢的問題。

我問學員，你痛苦的點是什麼，如果不是錢，你在意的是什麼？學員說，她在意的是弟弟妹妹們為何不像她一樣為家裡付出，為何她的付出別人都視為理所當然，更重要的是，媽媽怎麼會看不懂她真正要的是什麼？

「你真正要的是什麼？」我問。

從第三者的角度來看我們大概都能夠很清楚的分辨，當事人最需要的是受到尊重、認可或是被同理，可是當我們是身處其中的當事人，有多少人可以看得見「錢」只是冰山上的一角，潛藏在水平面以下的是人的憤怒、委屈與無奈，還包含了我們對這個世界的認定以及對人的期待呢。

當我們能好好的疏理自己冰山之後，才有辦法靠近他人的內在冰山。

學員嘆了一口氣說：「我希望媽媽至少能夠跟我說聲，我辛苦了。」

那是一種來自於媽媽的認同，迴盪在我們渴望層次裡的自我價值感提升。

「你曾經跟媽媽表達過嗎？」我問。

「沒有，作為媽媽的，怎麼會連這個都不知道？」學員抱怨。

看起來，我們需要在對話上很清楚的分辨兩件事：第一就是，我是不是能夠如實地、不帶批判的表達自己的需求；第二則是，我們是不是能夠把別人的功課還給別人，並做好自己的功課。

能不能好好的回應自己並且為自己發聲，這是做好自己的功課。至於媽媽會如何反應、她有什麼不一樣的想法，那是她的功課。接納自己在每個刺激的當下興起的各種衝擊，同時也能夠允許他人真實的回應他們自己的功課。

這樣的事件其實在每天都會發生。當你自認為在天秤的這一頭已經盡力付出，而那一頭的利害關係人卻不領情，或甚至覺得你做的事情是理所當然，你或許也會有這個念頭「不是錢的問題」。當念頭興起時，你知道真正的問題是什麼嗎？在冰山理論的渴望層次裡你會找到答案。

（本文出自臉書粉專「長耳兔心靈維度」，未經同意禁止轉載）

手術 財產 遺產

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