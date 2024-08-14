「活著」就是拒絕別人對你的無聊要求 減少你對自己的無聊要求

無論如何，不要認真想取悅全世界。沒有全世界，只有一個一個對你而言重要或不重要的人。

如果我們有機會聽聽人在死前的心聲，幾乎沒有人在死前掛念「東西」。

「我那棟房子的漏水修好了沒呀？」「我存了半年薪水才買到、卻一次都還沒用過的那個包包怎麼辦？」「放了一個禮拜的內褲，忘記洗了……」不會掛念這些東西。

掛念的，都是人。愛的人，鬧翻了的人，不那麼愛卻相處了一輩子的人，很想念卻對不起的人。

既然一輩子都花費心力跟人打交道，當然要嚴格的篩選值得在意的人。向這些真心在意的人，證明自己就好。不然就算在想像中以為已經向全世界證明了自己，但唯獨沒有得到那一個人點頭，就還是沒辦法安心的說出那句「這一切都值得」。

但，也請記得「一念之間」的原則，如果你在意的人，無論如何不會認可你。那麼，請容許我建議：你要做的，不是死命等待那人的認可，而是轉移你在意的對象。

比方，你出的產品是針對青少年的，那麼青少年的認可，一定是這產品能賣的關鍵，而你在意的長輩未必能欣賞這個產品的妙處。這時候，最好就運用情商的「一念之間」，轉而由青少年的認可，來得到成就感。

無論如何，不要認真想取悅全世界。沒有全世界，只有一個一個對你而言重要或不重要的人。請精挑細選，對人對事，都精挑細選，才不會疲於奔命，卻又覺得不值得。

只要你願意，對矛盾輕鬆看待，對世界也就不會再那麼嚴厲。

如果我們是誠實的，我們就會一直是矛盾的。

我們對每個人每件事都可以是愛恨交織的；我們對自己可以是又心疼又殘忍的、又坦誠又欺騙的；我們對生活可以是又貪戀又厭倦的……只要你願意，對矛盾輕鬆看待，對世界也就不會再那麼嚴厲。

活著，不是來這世界當法官。很多人指責世界混亂、指責生活現實、指責人心反覆。這些指責也許很精到，但對生活有什麼幫助呢？什麼都入不了我們的法眼，我們當然就覺得什麼都不值得。

但在脫口而出「這不值得」之前，先放下法官手中的天平，別再審核，而是去感受。只要你願意放下那些硬塞進我們腦中的虛妄標準，你對生命的感受，應該又可以擴展很多、深刻很多，也豐富很多。

所有幸福的根源，只是搞定自己。

情商方面的建議提醒我們「對自己好」「愛自己」「做自己」，每個人都欣然點頭同意，但點頭之後，有邁出任何具體的一步嗎？要做到這些事，首先要摸索出「自己」的存在啊。跟自己討論事情，跟自己分享感受，自己才會在。

圖為《你願意，人生就會值得：蔡康永的情商課3》書封，如何出版社提供

前陣子流行的話：「窮到只剩下錢。」或者我們常聽到的話：「忙到顧不了自己。」這些狀況，確實都會在某些時刻發生，當這些狀況發生時、請留神，自己可能會越縮越小、越跑越遠的。

所有幸福的根源，只是搞定自己。對懶人來說，這應該算是天大的好消息吧。這麼方便、這麼省事，這個人就一直在身邊，隨傳隨到，重視她的意見，培養跟他的感情。搞定一個自己，勝過搞定一萬個別人。

（本文出自《你願意，人生就會值得：蔡康永的情商課3》，如何出版社出版，未經同意禁止轉載。）