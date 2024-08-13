不用拚命找人生的意義！把日子過好 意義就會一步步「形成」

日子是拿來過的，不是拿來換錢的

「對自己好」絕對不止一種活法，但絕對可以遵循一個原則，那就是「停止那些對你自己不好的事」。

我最好的朋友約瑟夫熱愛藝術，也熱愛賺錢，這兩大嗜好加在一起，使他在逛各國的大美術館時，既興奮又沮喪。

興奮是因為各大美術館收盡藝術至寶，美不勝收；沮喪則是因為美術館內當然沒有任何一件藝術品有標價，全都是非賣品。約瑟夫想要買進賣出的投資本能完全被封禁，如何能不沮喪?!

「約瑟夫，你知道，大都會博物館這些藝術品，就算有標價，全世界有資格考慮要不要買的，恐怕也不會超過十個人，你又不在這十人之中，何必杞人憂天，操那輪不到你操的心呢？」

約瑟夫點頭稱是，當下悟出了至理名言～「就是因為不能被擁有，大家才可能好好享受。」

各大美術館的藝術收藏，就是因為能讓人斷了擁有的念頭，大家才認命的乖乖走一步看一步，能看多少算多少。

生命中最好的東西，全都如此～沒法買下、沒法擁有、沒法冰在冰箱，沒法先放著下星期再煮來吃。

所有最好的東西：花開的美、日落的美、微風輕拂的舒爽、雲朵列成的神奇圖案；孩子的第一個笑容、爸媽的最後一個笑容、初吻、初戀；海洋、太陽、地球；還有所有我的情商書從頭到尾最想講的這些：時光、日子、人生。

不能擁有，所以才值得我們好好享受

我們被賜予了生命，這生命是拿來體會的，不是拿來搞懂的。

所有因為搞不懂「生命到底有什麼意義」，而賭氣到亂糟蹋的人，容我請問一句：我們到餐廳是去吃美食還是去檢驗廚房分析鍋具的？我們到世界是來享受生命的？還是來搞懂生命的？

所有拿這條命不斷的換錢、換到最後一刻、乃至換到已經入棺了還搞到家屬們繼續為了爭奪這些錢而互相憎恨拒絕來往的人，你是來生活的？還是來換錢的？

如果這麼瞧不起時光，只想胡亂打發它，到頭來又何必緊抱著它的大腿哭、哭求永生不死呢？

不能擁有，所以才值得我們好好享受；不是倒過來：反正不能擁有，那就胡亂糟蹋吧。擁有根本是幻覺，因為每秒都在變，因為最後是變成沒有。

在對自己好的一開始，我們要練習、把過往累積的一些誤解拋開～

能控制很強，但失控也沒什麼；榮耀很棒，但丟臉也沒什麼；精明很令人欽佩、但笨拙也沒什麼……所有的這些「沒什麼」，並不是因為我們要自暴自棄了，而是因為我們承認人的狀態、接收人的感受、體會活著的滋味。

把日子過好，人生的意義就會一步一步的「形成」。並沒有那麼一份「人生意義」，是像傳說中的聖杯那樣，等著我們去「找到」。拚命的找意義，錯過了人生的人，是找不到那個意義的。

圖為《你願意，人生就會值得：蔡康永的情商課3》書封，如何出版社提供

一點一滴、一步一步的把日子過好，意義就會形成。我還在練習，寫這些情商書，也是我練習的功課。我對我的練習充滿興趣，我收到了很多以前錯過的訊息。

「對自己好」並不是指特定的某一種活法，但「對自己好」可以遵循一個簡單的原則，那就是「停止那些對你自己不好的事」。

人生不會自動的「值得」或「不值得」。如果想要人生值得，必須是你自己，去令你的人生值得。

（本文出自《你願意，人生就會值得：蔡康永的情商課3》，如何出版社出版，未經同意禁止轉載。）