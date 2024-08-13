拳手落敗比X、十元遭譙蹭熱度…當被酸民激怒時 名教授：觀想對方浸泡在酸醬缸裡

跟奧運有關的新聞、社群媒體，經常會跟著情緒起伏，有開心、有興奮，也有憤怒。我覺察到當我情緒起伏，想要攻擊時，我經常使用一個方法來面對我突如其來的憤怒。這個方法是：圖像化。

碰到有人酸王齊麟的女朋友十元蹭熱度，我氣憤極了，想要動筆發動攻擊。圖像化幫助我息怒火，克制了衝動。這個圖像是觀想說這個話的人浸泡在酸醬缸裡。有可能已經浸泡20年、30年、40年。這麼一想，心裡就會不生氣了，難怪他說出來的話那麼酸，能夠理解。

後來看到林郁婷贏了，土耳其選手竟比「X」！結果一些人出來開始攻擊吳鳳說：滾回去土耳其！不是啊，這關吳鳳什麼事啊？瞬時一個圖像浮現在我腦袋。一個身體很大的嬰兒，他的前額葉小小的，生氣的揮舞著手，不分對象的亂叫亂哭亂打。觀想到這個形象之後，我又息怒火了。

他的身體雖然變大了，年齡增長了，可是前額葉還沒有相應的發展，難怪他會這樣生氣的不分青紅皂白，不分對象的寫信給人家亂罵。這樣的視覺化幫助我很多。經常這樣練習，除了讓我比較不會在第一時間被激怒、不會做出不理性的回應，也比較能夠生出慈悲心。

說實在的，對於他人惡意的行為，用罵的、用批評的如果能夠消滅他們的行為，那就容易了。問題是我們都知道，用罵的、用批評的不但不會阻止這樣的行為，反而會讓這樣的行為惡化。

既然我今天從事的是教育，如果不能冷靜下來、沒有辦法發出慈悲心，那就沒有辦法、也不願意以善巧的方法來引導對方成長。

因此在面對他人不恰當的行為，最重要的還是得要用方法冷靜下來，讓自己心懷慈悲心。冷靜了，懷抱著慈悲心，我們才能夠用有智慧的方法來引導對方也做出適當的行為。而這個方法就是以不嘲笑的態度，用視覺化的圖像來幫助自己冷靜下來。 王齊麟（右）開心見到女友陳詩媛接機，2人甜蜜牽手。聯合報系記者黃仲明／攝影

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