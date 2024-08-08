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蔡康永：與其把努力當作人生的追求 不如思考怎樣可以不要這麼累？

如何出版社／ 文．蔡康永
圖為示意圖，非文中當事人。圖／Ingimage
圖為示意圖，非文中當事人。圖／Ingimage

努力最好不要排在所有行動的最前面

✦努力，不一定有價值

我很慶幸參加過一個非常有意思的辯論節目，名稱叫《奇葩說》。

這個節目每集有一個供大家辯論的題目，有時題目很奇特。

有一集的題目是：「被人稱讚很努力，應該高興嗎？」

你覺得呢？你如果被稱讚很努力，你高興嗎？

高不高興，決定於從你身上被特別拎出來表揚的這個特質，到底有沒有價值？

努力，有價值嗎？

古埃及人的平均壽命，大概四十歲。法老王命令當時的奴隸們，拚了老命去砍石頭、運石頭、堆石頭，堆出了一個又一個的金字塔。那些努力一生的奴隸，臨死前望著一座座金字塔，會覺得自己的努力有價值嗎？

也許會，也許不會，決定於這位奴隸是否在乎自己參與蓋好的這個建築物，並不是自己能住的，而是給死掉的法老王存放屍體的。

這位奴隸很可能感到無比榮耀，也很可能想到就一肚子火。

也就是說：努力，不一定有價值，要看情況。

如果古埃及奴隸們努力到第三十年時，天空忽然咻咻咻的運來一批機器人，這批機器人咻咻咻用三小時就把金字塔蓋好了。

這時候，即使本來深感榮耀的奴隸們，也會剎那間目瞪口呆，不知道要如何看待之前花費的辛苦三十年。

耗費的三十年是永不會再回來的。機器人用三小時蓋的金字塔，絲毫不遜於奴隸們三十年才蓋成的成品，甚至三小時版的金字塔，切面更俐落、線條對得更整齊。

努力，有價值嗎？或許有，但這價值也很可能只是建立在很脆弱的基礎上：在缺乏更有效率的方案下，這三十年的努力才是必要的。

如果出現了更有效率的方案，這三十年的努力就瞬間失去本來的價值。

現在人工智能拿到指令之後，可以很快生產出各種複雜又生動的影片了。以前要花很多時間很多人力很多錢才拍得出的千軍萬馬或恐龍決鬥，忽然就沒那麼稀罕了。

面對人工智能的效率，人類很難再以努力為傲。

✦就算是欣賞文學，也在乎效率

枯瘦小說家花了二十年寫他相信的小說，這是他的選擇。即使小說出版的同一天，天空咻咻咻的落下一具寫作機器人，用兩小時就寫出了一本更令人眉飛色舞的小說，這也不會奪走枯瘦小說家在寫作的那二十年之中，體會到自己活著的感受，那些感受已經妥妥的放入人生的口袋了。

埃及奴隸比較慘。金字塔不是他們要蓋的，也不是他們能住的，上面也不能大大的簽上製作者的名字。蓋金字塔的三十年可能餐風露宿，所得僅夠糊口，不時還會壓斷腿。這三十年說不上什麼活著的感受，人生就這麼過去了。

如果奴隸們臨死前，得到了法老王的稱讚，說「你們真努力」，奴隸們會高興嗎？

努力，可能有價值，但肯定不是做一件事過程中，最有價值的部分。

我們從小被稱讚了之後，聽了會高興的事，幾乎都跟努力沒關係～

「美眉好漂亮啊」「底迪好聰明啊」……

漂亮跟聰明是爸媽生的，不是努力得來的。

當成寵物的狗，得到的稱讚都是「好可愛喔」「真聰明啊」「怎麼這麼乖」；拉車的牛可能一輩子沒聽過任何稱讚，硬要逼主人稱讚一句，主人可能想了三秒，憋出一句「你真是努力啊」。

腦筋轉得快的人，一定優先追求效率，而不是追求努力。

「小說是文學，文學怎麼能追求效率？」枯瘦小說家質問的手指，指到我的鼻尖上。

文學是不是追求效率？那要看人類打算從文學得到什麼？

得到啟發？得到安慰？得到欣賞美的喜悅？

不管是哪一個，都還是有效率可講的。李白的詩就不斷地提供啟發、安慰，以及美；相對的，李賀的詩就提供不一樣的東西，李賀的詩提供很多鬼氣森森的氣氛。

就算追求的是精神面的收穫，也是講效率的。

創作者花了多年心血，寫出的小說，拍出的電影，對於觀賞者來說，可能是一個很沒效率的欣賞過程：讀了十萬字，或看了兩小時，結果既沒動腦，也沒動情，在乎效率的讀者觀眾，已掉頭而去。

✦懶不是沒力氣，懶就是動力

把努力放到一邊吧，我們來看看效率要怎麼追求？

你要夠懶。

懶，一直不是一個好字。

即使奇特如《奇葩說》節目，也很難定出一個辯題是：「稱讚你很懶，你會高興嗎？」

但先不用管高不高興。

可以探索的是，想懶的心。

努力到了一個程度，會累，累到一個程度，一定就想「有什麼辦法，可以不要這麼累嗎？」

是的，整個文明，都是因為「可以不要這麼累嗎」而發展出來的。

一直跑很累，可以不要這麼累嗎？於是抓了馬來騎，搞出了輪子趕快又搞出車子，文明就這麼一步一步來了。

我們都以為懶就是沒力氣，但其實懶可以是巨大的動能，驅動了人類不斷的發明設備，提供服務。

人生很累，怎樣可以不要這麼累？就是盡可能的製造能夠逍遙的機會。

每天早出晚歸的去上班，累，而且眼看要這麼一路累幾十年。如何得以逍遙？答案幾乎只有一個：製造不上班的機會。

每天煩惱人際關係，累，而且花了力氣也未必能改善。如何得以逍遙？答案也幾乎只有一個：輕鬆的搞定人際關係。

圖為《你願意，人生就會值得：蔡康永的情商課3》書封，如何出版社提供
圖為《你願意，人生就會值得：蔡康永的情商課3》書封，如何出版社提供

不上班?!輕鬆搞定人際關係？聽起來根本是吹牛！

是的，如果只是發懶，當然什麼都搞不定，那就都是吹牛。

但如果在發懶的同時，想像著各種逍遙之樂，追求能長時間的逍遙自在，而不是把懶表現為被迫起床前的賴床，表現為不想起身去關燈而練成的單手擲拖鞋撥動電燈開關的神功，如果能夠不要把「懶」誤解為這些瑣碎的、治標不治本的行為，改變看待「懶」的角度，懶的力量就會出現。

（本文出自《你願意，人生就會值得：蔡康永的情商課3》，如何出版社出版，未經同意禁止轉載。）

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