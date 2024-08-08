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女大當家時代來臨！擺脫父權體制 家務勞動也該被換算成工資

寂寞出版社／ 文．李瑟娥
圖為示意圖，非文中當事人。圖／Ingimage
圖為示意圖，非文中當事人。圖／Ingimage

不准免費享受福熙的服務

看到一早就開始認真徒手訓練的女兒，福熙突然想起了自己的公公。公公也是這樣開始一天的早晨。

公公是福熙以前侍奉的家長，雖然離開那個家很久了，但福熙的青春年華都在這位家長掌管的家中流逝了。他是位勤奮又做事仔細的家長，仔細的程度令人感到疲憊。福熙在家長的指揮下做飯、洗碗、洗衣、打掃，一天就這樣結束了。祭祀也是每季都舉行，在媳婦們準備的祭祀桌上，男女還不能同桌吃飯。結婚後福熙就這樣度過了十年的光陰。

二○○○年福熙才從公婆家獨立出來。她環顧周遭的情況發現，隨著大家庭的解體，四人規模的核心家庭變得越來越常見，電視劇中出現三代同堂大家庭的頻率也逐漸減少。公公一直想讓全家聚在一起生活，以致分家的可能看起來很渺茫，但福熙很渴望自由並成功說服了阿雄。雖然獨立出來生活就無法從公公那裡得到經濟方面的幫助，不過一定會過得更幸福。

在福熙夫婦和他們的子女收拾好所有行李準備離開的前一天，這個家的大家長公公自己乾掉了六瓶啤酒。一想到不能天天見到像小兔子一樣可愛的孫兒孫女，他的心都要碎了。他把孫女叫過來，囑咐她道：「小丫頭，不要忘記我啊……」

九歲的瑟娥一愣一愣地望著爺爺，圓圓的額頭、單眼皮的眼睛、薄薄的嘴唇……瑟娥老早就知道自己和爺爺的相似之處。

而在當天夜裡，福熙在夢中乘著鍋蓋飛了起來，潛意識中她料到自己的命運會從明天開始變得更好。

分家後，福熙擺脫了十一人份的家務勞動，現在她只需負責四人份的家務活，而廚房的主人就是她。一拿到主導權，她才意識到自己很喜歡廚房的工作，相較於幫十一人準備一日三餐，餵飽老公和兩名年幼子女的工作簡直易如反掌。孩子去上課時，福熙輕鬆俐落地洗好碗，然後趁這些個空檔考到了駕照。她開始開車，還去社區學了有氧健身操，交到了朋友，甚至跑去酒吧裡喝酒。這些都是在公公家連想都不敢想的事，她很驚訝自己竟然是如此活力充沛的人。

擺脫以公公為中心的父權體制後，這家人各自的特性就更加凸顯了。阿雄雖是家中的男性長輩，但他完全不像典型的父權形象人物，事實上，這個家的一切都是由夫妻倆共同商量決定，而且他們都去工作，成了雙薪家庭。同為大學沒畢業的家長，他們做了很多危險的工作，同時也認識到自身的強大。為了生計阿雄連海都能跳下去，而福熙則是連垃圾山都可以爬上去。

見證著母父艱辛的勞動史，瑟娥一日日逐漸長大成人。對她來說所謂的大人就是承擔勞動的人，只不過有些大人是做得多卻賺得少，比如福熙和阿雄。於是渴望興家立業的想法在瑟娥的心中蠢蠢欲動。

二十二歲的瑟娥以作家身分出道時，爺爺打了通電話給她，他很開心經商的家族裡出了一位作家。

「妳當上女作家了啊。」

在爺爺的觀念裡作家基本都是男的。不過，瑟娥只是平淡地回答：「現在才剛起步呢。」

瑟娥的夢想是老鴰窩裡出鳳凰。

此後，八年過去了，這個家庭的制度重新分配成以瑟娥為中心的家女長制。如今福熙和阿雄在瑟娥手下工作，他們不僅分擔了出版社的工作，連家務也是夫妻兩人的份內之事。阿雄主要負責打掃洗衣，福熙負責廚房工作，而福熙的工資還是阿雄的兩倍。

「因為媽媽的勞力比爸爸的勞力更不可取代。」

當家的女兒這麼說。對此，阿雄沒有任何不滿。

無論是三十年前還是現在，福熙付出的勞動都不曾改變。她天天做飯、洗碗，她會買菜、管理冰箱、整理食材，和公公同住時是如此，現在也是如此。那麼是哪裡改變了呢？

在所謂家父長制的父權體制下，媳婦的家務勞動並不能換算成金錢。瑟娥是第一位把福熙的家務勞動換算成工資的家長。只有親自做過家務活的家長才會這樣算錢，因為只有親身體驗後才能了解，光做家事就能耗掉整天時間，她知道這些時間省下來能做多少事，因此不得不正式僱用福熙。福熙是料理方面的天才，瑟娥是花錢來享受福熙的才能，而福熙則是靠她的拿手活來賺錢。

圖為《女大當家》書封，寂寞出版社提供
圖為《女大當家》書封，寂寞出版社提供

每當福熙快忘掉公公時，就會打電話去問候一下公公。一晃眼公公也老了很多，但儘管如此，他每天早上還是會去運動。福熙身邊只有兩個人會這樣，她覺得女兒擁有自己和老公都沒有的氣質。女兒有主人的意識，活得不像個客人，她承擔起家裡的大小事，還會嚴格管控自己的身體，這點也是公公的優點。瑟娥只有優點的部分像到公公，福熙覺得這真的很神奇，她心想：「人類應該會隨著世代演進而不斷變得更優秀吧。」

「iPhone也越來越厲害了啊。」

家女長說完，福熙也點了點頭。

他們只想複製美好的事物，而且他們也有力量不去複製那些不想複製的事物。

（本文出自《女大當家》，圓神出版社出版，未經同意禁止轉載。）

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