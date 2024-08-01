快訊

Live／周天成掌握攻勢 纏鬥奈良岡功大首局11:9領先

以「情婦」身分打進政治圈！賀錦麗曾戀上大30歲有婦之夫 還獲贈BMW

南二段登山客3人遇凱米颱風罹難 登山界嘆「硬趕路」丟命

聽新聞
test
0:00 / 0:00

如果老闆突然要你走人…拒絕中年失業 他寫下地表最強「非自願離職書」

圓神出版社／ 文．林俐君（綠君麻麻）
圖為示意圖，非文中當事人。圖／Ingimage
圖為示意圖，非文中當事人。圖／Ingimage

當你的老闆突然要你走人，你會摸摸鼻子接受，還是想辦法挽回？古代沒有完善的勞基法，當然也不會有資遣費或各種保障，尤其在動盪不安的戰國時代，找工作更是不容易吶！

這時候我們可以看看李斯的〈諫逐客書〉，這篇文章讓他從一個即將中年失業的外籍勞工，成功逆轉勝二度就業！

老鼠哲學

李斯是楚國上蔡人，年輕時曾在家鄉當個小公務員。有一次，他看到辦公處附近廁所的老鼠在吃髒東西，只要有人或狗走近就受驚逃跑，整天擔心受怕，瘦弱不堪。後來李斯走進糧倉，看到糧倉中的老鼠每隻都肥肥胖胖，原來牠們不需要到處找東西吃，糧倉處處有大米，也不用擔心會有人或狗驚擾，過得非常安逸舒適。

於是李斯嘆息道：「人之賢不肖譬如鼠矣，在所自處耳！」

翻譯：一個人有沒有出息，就如同老鼠一樣，是由自己所處的環境決定的！選擇比努力重要，要是選對跑道，跟對人，就能像在糧倉的老鼠一樣，創造最大的收益與成果。

於是李斯就向有名的老師學習了帝王治理天下的學問，以現代來看，就是政治學、管理學、心理學、組織行為學、社會學集大成的學問，非常適合當時動盪不安的戰國時代。

待學業完成之後，李斯分析天下局勢，覺得自己的國家楚國沒有什麼發展空間，其他五國國勢都已衰弱，而秦國因為商鞅變法成功，國力正盛，於是就想西行到秦國去。

臨行之前，李斯向老師荀子辭別：「斯聞得時無怠，今萬乘方爭時，遊者主事。今秦王欲吞天下，稱帝而治，此佈衣馳騖之時而遊說者之秋也。處卑賤之位而計不為者，此禽鹿視肉，人面而能強行者耳。故詬莫大於卑賤，而悲莫甚於窮困。久處卑賤之位，困苦之地，非世而惡利，自托於無為，此非士之情也。故斯將西說秦王矣。」

翻譯：我聽說一個人若遇到好的機會，千萬不可錯過。現在各個人才都在爭取時機和實權，要有狼性，才能出人頭地。

這段話非常能顯現出當時的李斯急於想展現自己，追求成功名利：

翻譯：現在秦王想吞併各國，稱帝治理天下，這正是像我們這種沒有背景的人施展抱負的好時機。如果你一直在領22 K，又不想著努力加薪，這種人就跟禽獸一樣，只想撿現成的肉吃，根本就是魯蛇啊！

最大的恥辱莫過於卑賤，最大的悲哀莫過於貧窮。長期處於卑賤的地位和貧困的環境之中，卻還要當酸民怪社會怪政府，厭惡功名利祿，標謗自己與世無爭，這不是我的理想。所以我要跨出舒適圈，到西方去遊說秦王了。

他認為與其憤世嫉俗，自命清高，倒不如追名逐利，好過在原地當酸民。李斯的目標一直都很明確，他不甘於自己只是平民的身分，於是努力學習，研究環境，做對的選擇。

於是李斯到了秦國，先在呂不韋底下做事，慢慢一步一步往上爬，準備大展身手，好好發揮。

諫逐客書

但不出意外的話馬上就要出意外了，一位從韓國來的水利工程師鄭國，假借要修築水渠，實際是來到秦國做間諜，不久後身分暴露，馬上就被發覺。秦宗室和大臣們對此事頗為不滿，就對秦王政說：「這些從其他國家來到秦國的人，大部分都是趁機來做間諜，請求大王把這些外來的客卿驅逐。」

李斯身為外籍勞工，當然也要被遣返。但李斯畢竟是李斯，他選擇反擊，寫了這篇千古流傳的文章〈諫逐客書〉，秦王看完，不僅立刻把李斯從高速公路追回來，而且取消逐客令，廣發英雄帖，並重用六國人才。

這篇文章到底哪裡厲害呢？嗯，它第一句話就很厲害！

臣聞吏議逐客，竊以為過矣。

翻譯：報告大王，臣聽說秦國有官員建議您驅逐外籍勞工，我私下認為這是錯的。

逐客令是秦王下的，但李斯不直接寫老闆有錯，錯的都是旁邊的人亂講話，老闆永遠都是對的。

然後李斯開始講古：「昔穆公求士，西取由余於戎，東得百里奚於宛，迎蹇叔於宋，來邳豹、公孫支於晉。此五子者，不產於秦，而穆公用之，並國二十，遂霸西戎。孝公用商鞅之法，移風易俗，民以殷盛，國以富強，百姓樂用，諸侯親服，獲楚、魏之師，舉地千里，至今治強。惠王用張儀之計，拔三川之地，西並巴、蜀，北收上郡，南取漢中，包九夷，制鄢、郢，東據成皋之險，割膏腴之壤，遂散六國之從，使之西面事秦，功施到今。昭王得范雎，廢穰侯，逐華陽，強公室，杜私門，蠶食諸侯，使秦成帝業。此四君者，皆以客之功。」

翻譯：秦國之所以強大，都是因為以前重用外國人的關係，像商鞅、張儀、范雎這些人雖然都不是秦國人，但都有非常大的貢獻啊！

李斯做了一個小結論：「由此觀之，客何負於秦哉！向使四君卻客而不內，疏士而不用，是使國無富利之實，而秦無強大之名也。」

翻譯：以上這些國君都因為任用外國人才而有顯著的功績，由此觀察，這些外國人哪有什麼對不起秦國的地方呢？假如這四位國君拒絕、不接納國際人才而不重用的話，秦國就不會富足，也不會有強大的威名了。

再來李斯說秦王自己都不用made in秦國的東西，喜歡用外國貨。「今陛下致崑山之玉，有隨和之寶，垂明月之珠，服太阿之劍，乘纖離之馬，建翠鳳之旗，樹靈鼉之鼓；此數寶者，秦不生一焉，而陛下說之，何也……（略）快意當前，適觀而已矣。」

翻譯：如今陛下您收藏了緬甸的翠玉、南非的鑽石，穿的是Giorgio Armani的西裝，用來簽名的是德國萬寶龍的名筆，坐的是德國的賓士車……這些貴重的東西沒有一樣是本國出產的，可是，陛下卻很喜歡它們，為什麼呢？如果一定要國產貨才能用，那麼愛馬仕的包包、Cartier的耳環、Gucci的外套、Chanel的晚禮服，全部不該進獻到您的面前，那些體態動人、來自俄羅斯的祕書也不會站在您的身邊了……而且BLACKPINK和Ed Sheeran都是異國的音樂，不就是因為快樂當前，適合欣賞罷了。

這邊李斯用了大量華麗辭藻，文字富有節奏，念起來很順口很像rap，所以又說〈諫逐客書〉被稱為「駢文之初祖，漢賦之先聲」。（這題會考，請畫線。）

最後李斯再來一句名言：「泰山不讓土壤，故能成其大；河海不擇細流，故能就其深；王者不卻眾庶，故能明其德。」

翻譯：泰山不捨棄任何小土壤，才能成就它的高大；河海不捨棄任何小水流，才能成就它的深廣；想要稱王天下的人，不拒絕眾民，才能顯揚他的盛德。

李斯在文章結尾，把高度和格局一下子拉大，並站在秦王的角度，以秦王最在意的統一大業進行考量和論說，讓對方知道：「若要統一，就不能逐客，要有國際人才才有競爭力！」（商周口吻）

後面的故事大家都知道了，秦王取消逐客令，並重用六國人才。李斯在六十歲那一年，助秦滅了六國，統一天下，秦王改稱秦始皇。所以說，這是一篇多麼好的非自願離職聲明啊，沒有不景氣，只有自己不爭氣！

看〈諫逐客書〉真的非常過癮，邏輯清楚，條理分明，對仗工整，文字華麗，運用了大量事實來論證逐客之害和納客之利。文字讀起來鏗鏘有力，以一種一言千鈞、力挽狂瀾的力量，呈現了高度的說理藝術，把秦王的臉打得啪啪作響卻又不冒犯。更能看出李斯的確是一位有才能，有手腕的政治家。

李斯這個人在歷史上非常有爭議，他是絕對的功利主義者，為了追求自己的目標，實現自身的人生價值，透過不斷的努力及算計，從一介布衣最終做到千古一相的位置，但是他並未善終，最後反被趙高陷害，腰斬於秦朝首都咸陽—那個他曾經認為是「最好的環境」的地方。

圖為《讀懂古人的痛，就能跳過現代的坑：史上最潮的國學經典》書封，圓神出版社提供
圖為《讀懂古人的痛，就能跳過現代的坑：史上最潮的國學經典》書封，圓神出版社提供

而他在臨刑前卻不是想著榮華富貴的生活，而是與兒子牽著大黃犬出門打獵的日常。

即使從布衣做到了最高位置的宰相又如何呢？我常想也許李斯一開始就錯了，他誤以為真正的快樂來自於名利，也因此總是抓著權力不放，才讓趙高有機可乘，抓住了弱點。權欲迷人眼，富貴終有期，一生信奉老鼠哲學的李斯，也終為他創造的大秦一同陪葬。

（本文出自《讀懂古人的痛，就能跳過現代的坑：史上最潮的國學經典》，圓神出版社出版，未經同意禁止轉載。）

中年失業 勞基法 資遣費 非自願離職書

相關新聞

如果老闆突然要你走人…拒絕中年失業 他寫下地表最強「非自願離職書」

當你的老闆突然要你走人，你會摸摸鼻子接受，還是想辦法挽回？古代沒有完善的勞基法，當然也不會有資遣費或各種保障，尤其在動盪不安的戰國時代，找工作更是不容易吶！

半伴依戀／擁抱伴侶關係中的不安 《腦筋急轉彎2》教我們愛回真實的自己

在皮克斯動畫《腦筋急轉彎2》中，進入青春期風暴的萊莉，迎來了許多新的情緒角色，這些情緒都跟「關係」有關，分別為阿焦、阿慕、阿廢與阿羞；隨著這些情緒的到來，他們以不同的外貌與形象在萊莉的內在主控台上各司其職，影響著萊莉在關係中的每一個反應與行為，也在無形中撼動著萊莉的內在信念與自我認同。

找不到人生目標…不知道是買車買房 還是不斷自我實現感到開心成長？

我想問你這些是互斥的嗎？我們不是都說小孩才做選擇，大人我都要嗎？所以原因是什麼，你就要回來問自己的是「為什麼我已經預設買車買房跟自我實現是互斥的？」

四十歲很害怕一個人 想要有另一半卻不想太快進入關係怎麼辦？

很恐懼一個人是指你跟你自己相處不是一件太融洽的事情，所以我估計做任何事情都不太會讓你感覺到快樂、享受，所以會發現你身上有一個很大的矛盾就是你很希望有人陪著你去做一些事情，但你身邊卻又沒有這樣的人，但又會很害怕去認識人。

越到晚上越焦慮、還帶點害怕…導致睡不著 是因為一天的生產力沒有達標嗎？

這個問題裡有幾個關鍵字，第一個「越到晚上越焦慮」，很多人到了晚上感到焦慮，通常都是跟失落、寂寞有關，也有可能與過往的創傷經驗有關。

如何聽懂對方沒有說出口的話？對話時請謹記這兩個心法

人際互動中，最重要的能力之一就是聽懂隱藏在對方語言中的訊息，例如：情緒、期待、價值、挫折、堅持……等等。聽懂這些訊息，有助於貼近對方、加速關係建立。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。