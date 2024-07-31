快訊

132萬投資人快看！00878配息0.55元再創新高 最後買進日為8月16日

3分之2個台灣濕答答！15縣市大雨特報 恐一路下到晚上

去南韓玩注意！當地遺失iPhone恐「永遠消失」 網實測：蘋果這功能真的關了

半伴依戀／擁抱伴侶關係中的不安 《腦筋急轉彎2》教我們愛回真實的自己

聯合新聞網／ 一肩伴侶
「腦筋急轉彎2」確定已成全球影史最賣座動畫片。圖／迪士尼提供
「腦筋急轉彎2」確定已成全球影史最賣座動畫片。圖／迪士尼提供

作者：劉郁均（一肩伴侶心理諮商所 伴侶心理師

我好擔心自己不夠好、不夠優秀…這樣的我，還值得被愛嗎？

這個內在不安的聲音，在生活中經常以焦慮的方式追趕著我們，讓我們無法安心自在的在關係中展現自己。

在皮克斯動畫《腦筋急轉彎2》中，進入青春期風暴的萊莉，迎來了許多新的情緒角色，這些情緒都跟「關係」有關，分別為阿焦、阿慕、阿廢與阿羞；隨著這些情緒的到來，他們以不同的外貌與形象在萊莉的內在主控台上各司其職，影響著萊莉在關係中的每一個反應與行為，也在無形中撼動著萊莉的內在信念與自我認同。

在諮商中，心理師經常會和來談者/伴侶從感受與情緒開始對話，因為無論是什麼情緒，舒服或不舒服的，喜歡與否，我們相信，他們的存在都是為了幫助我們深入內在，看見真實的需要，讓這些需要帶著我們更認識自己、更理解關係。

我們平時是如何感覺及回應自己的情緒，也直接影響著我們在關係中的模樣，很多時候面對越是親近的對象，因著對關係的在乎與重視，更容易反映出我們的情緒與需求，因此，當我們有機會檢視在關係中的情緒感受，試著表達與溝通，我們與才有機會回到關係中去找到屬於彼此的相處之道。

從迷失在追求完美中的阿焦，看見在關係中的不安

還記得頂著一頭爆炸沖天炮的阿焦，初登場時充滿幹勁與活力，有別於樂樂對事物都保持著「積極樂觀」的見解；阿焦則是用一種更為「謹慎小心」的方式，幫忙萊莉預防與因應生活一切的變動。

在伴侶關係中的你，阿焦經常出現嗎？

為什麼他已讀我訊息？沒接我電話？他是不是不愛我了？

他今天對我好像特別的冷漠，是不是我做了什麼讓他不開心？我是不是要被拋棄了？

我必須要很小心，表現得很完美，才不會被分手

以上是幾個阿焦在親密關係中可能會冒出來的自我對話，因為擔心害怕在關係中不被愛、不被認可，所以阿焦會用一種極為敏感的方式，幫著我們避免最害怕的事情發生——被所愛人傷害與拋棄。如果這些是你內心經常冒出來的聲音，在親密關係中的你或許會難以感覺到安全，難以自在的呈現自己真實的樣子。這樣的阿焦讓我們呼吸緊湊、心跳加速、坐立難安，讓我們在關係中難以相信自己是值得被愛的、相信伴侶不會離開自己。

如同在片中阿焦為了幫助萊莉避免落入被朋友拋下的孤單，以及獲得能加入明星球隊的完美機會，忙得焦頭爛額，於是陷入越努力越害怕，越是想控制全局卻越是失控的惡性循環，甚至放棄了好多原先萊莉所擁有的，壓抑許多真實的需求與感受，也逐漸崩塌萊莉原先「我是好人(I’m a good person.)」的內在信念。

在伴侶關係中或許也是，當阿焦的聲音越大聲，我們在關係中越不安，也影響著我們與伴侶的互動。我們會經常擔心自己不夠好，害怕自己被拋棄，於是越焦慮越想抓緊伴侶，確保對方不會拋棄自己，但這個緊抓的過程中，往往也會讓對方有一股無形又龐大的壓力，讓伴侶無法在關係中喘息，甚至讓伴侶有想逃離的感受，對親密關係反而帶來很大的危機與挑戰。說到這裡，相信若是有類似經驗的你，應該很有感觸吧？那我們到底該怎麼辦呢？該消滅掉我們內在的焦慮嗎？

不是的，讓我們一起回到片中劇情，當初那個充滿自信的說著「我能幫助萊莉解決一切問題」的阿焦，其實也有充滿功能的時刻，當阿焦能妥善的好好的發揮長處時，確實幫忙萊莉因應了許多生活的變動與壓力。

所以或許焦慮並非只帶來不安，適當的焦慮其實也是我們內在的保護警鈴，在我們承受壓力與變動時，提醒著我們要好好留意、保持機警，以利我們能快速反應、適應和回應這些變動與挑戰，阿焦能快速的給了我們力量，讓我們能對關係的健康與品質保持覺察，但同時，當這個力量拿捏不當或用力過猛時，我們也會不小心被內在的不安淹沒，迷失在「我還不夠好」的迷霧當中。

重要的是，我們是否有機會好好的認識內在的阿焦，好好地運用他的資源。

從關係中「我不夠好」的害怕中，愛回自己不完美卻真實的可愛

是什麼讓我們在關係中會如此的不安呢？或許是過往原生家庭不太安全的依附經驗，或許是那些在人際/親密關係中挫敗、不如意的失落經驗，又或是被比較、被批評的羞愧回憶，那個「我不夠好就會被拋棄」、「我不夠完美就不值得被愛」的聲音逐漸成為我們內在的信念，影響著我們在關係中的安全感。

誰會不希望自己是優秀且完美的呢？所謂「情人眼裡出西施」，誰會希望自己在伴侶的眼中無法保持西施般的魅力呢？但回到日常中，我們都一樣是個平凡的普通人，我們都會有真實、不完美的樣子，若是我們在關係中無法允許這樣的自己有機會展現，那面對親密的伴侶，或許我們很難真正認識與靠近彼此的真實，也很難在關係中放鬆自在的互動。

我們一起思考看看，若在關係中必須追求極度的優秀完美，不容許任何一點缺點的存在，所要付出的代價會有多大呢？或許就像深陷暴風圈的阿焦一樣，在生活中總是辛苦忙亂的因應各種擔心與害怕，長久下來確實會令人難以負荷呢！

親愛的你，或許我們確實無法時時刻刻的保持優秀，又或許完美也根本就不真正的存在，很多時候因著我們對關係有著很高的期待與美好的想像，所以可能會難以忍受自己的不夠好，討厭自己的不完美，這很合理也很正常，因為那就是我們最真實的感受與模樣，就如同片中那個瞬間崩潰大喊「你知道要隨時保持正向思考，有多困難嗎？」的樂樂，又或是展現脆弱無助說著「我只是想盡全力保護萊莉」的阿焦一樣，這些真實或許不盡然如我們所願，但當我們可以試著換個角度去重新認識這份真實，我們便會更有機會去擁抱它不完美的可愛，也得以讓這些情緒真正自由，展現不一樣的樣貌，允許真實的與自己及伴侶靠近，在關係中練習欣賞與接納彼此的可愛與不可愛。

親愛的你，談到這裡不知道你心裡是什麼感覺正在浮現著？是想到自己在親密關係中總是不安的經驗，還是對於那個總擔心害怕不被愛的自己感到心疼呢？

這些不安所引發的感受，是焦慮的、害怕的、難過的或其他任何屬於你的每一種情緒，無論他過去是什麼形狀，什麼模樣的存在，從這一刻起，只要你願意，它都可以是自由、可愛的。如同憂憂曾運用他的慢與沉，同理了Bing Bong的失落，陪伴他釋放與哀悼；又如同阿廢曾運用它的放空與不思考，提醒著阿焦「你太在意一切了！」，在萊莉腦中的每一個情緒，都各自有它們存在的意義與重要性，我們會有討厭自己某個情緒的時刻，但這些情緒也必定會有可以發揮力量，幫忙我們的時候。或許當某個情緒霸佔主控台的時候表現的總是不盡完美，但請相信他們想保護你的心意是真實存在的，在關係中亦然，每一個在伴侶關係中引發的感受，或許都是內在試圖想保護自己或維護關係的存在，當你願意試著靠近他們、理解他們，相信你會有機會看見他們的意義。

練習在關係中安撫不安，接納真實的自己

在親密關係中，當這個不安又找上門，我們可以怎麼辦呢？以下分享一些在焦慮不安時，我們可以練習與自己內在情緒連結的線索，讓我們試著一邊安撫自己內在的不舒適，也一邊重新認識在自己腦中主控台裡的情緒小夥伴，當我們越是能和自己內在的情緒連結與認識，我們也就越有能力可以好好的善用它們獨特的力量。

在關係相處中，當你覺得被不安情緒淹沒時，你/伴侶可以試著這樣練習：

1、覺察與辨識：

閉上眼睛，深呼吸，讓自己慢下來，好好的覺察及感受來自身體的情緒訊號是什麼，伴侶做了什麼？或是我們的關係發生了什麼事？引發我們的感覺是什麼？試著辨識出這個情緒小夥伴。

2、深入感覺與呼吸調節：

試著放下先前對這個情緒可能有的既定印象，再次好好的、細緻的觀察這個感受、重新認識他，如果過程中感覺困難或辛苦，就幫助自己再次深呼吸，調整一下自己和這個感受的距離，找到自己比較可以安在的位置並停留

3、展開認識與好奇：

當你開始覺得可以安在的觀察他時，試著更多想像與好奇是什麼原因或背景，讓他以這樣的樣貌來到你的主控台C位（想必他一定有很重要的訊息想要告訴你吧！）。

*若是情況允許，也可以和伴侶約定好一個時間，一起來探索與好奇這個情緒背後是什麼，腦力激盪、互相分享與交流。但請記得這個步驟是一起好奇，不要太快和伴侶落入是非對錯的陷阱當中，不小心開始互相評判對方感受的對錯喔！

4、安撫與回應需要：

（1）無論這個情緒讓你接受到什麼訊息和感受，都試著溫柔的抱抱他，和他說：「謝謝你這麼努力的讓我看到你，我知道你一直都很盡心盡力的照顧我、保護我，我願意相信你，傾聽你，也願意練習好好和你在一起」。

（2）用你習慣或舒服自在的方式，記錄下你在練習中所獲得到的觀察與感受，去喝杯茶、聽聽音樂、散散步，轉換一下後再慢慢的整理這些獲得。記得也要溫柔的抱抱自己，好好的關照自己的需要，謝謝自己的願意與勇敢。

（3）回到關係中你可以：當你覺得好一些，你可以和伴侶說一說你的感受與想法，試著好好地說出自己的需要，和伴侶尋求一些安慰與支持，讓伴侶抱抱你、拍拍你，讓伴侶間有機會看見彼此的需要，練習照顧與回應彼此需要

希望這些線索可以給在關係中經歷焦慮不安的你一些簡單的方向，或許你可以從練習中找到安頓這些情緒的機會，又或許我們仍會因為這個來來去去的不安感到辛苦與挫敗，回到關係中，這些練習與磨合也會需要彼此的意願與包容。若自己練習中感覺到困難，或是和伴侶難以共同面對這些情緒，也可以透過預約諮商，由伴侶心理師協助與引導，陪伴你/伴侶共同練習，靠近彼此真實的情緒與需求，探索彼此舒適與自在的互動模式。

謝謝《腦筋急轉彎2》，提醒著我們去擁抱與欣賞自己的每個面向，或許這段路途不會像片中那麼容易與順利，但相信只要我們開始願意持續的覺察和拓展我們對內在情緒的認識，我們總會有一些的新收穫與可能性！

最後，放上片尾我很喜歡的一句話，祝福大家能愛回充滿各種真實情緒的自己。

「We love our girl, every messy beautiful part of her」— joy.

「我們愛你，包括所有凌亂不堪、美麗的部分」－樂樂

（本文經《一肩伴侶心理諮商所》授權，未經同意禁止轉載。）

腦筋急轉彎2

延伸閱讀

半伴依戀／夫妻共同育兒是愛還是礙？從伴侶間的6大合作模式談親子教養

半伴依戀／觀賞電影「可憐的東西」 閱讀女性身體的性愉悅…自慰可以是一場法國大餐

半伴依戀／我是高敏感情人或我的伴侶有高敏感特質 我們該怎麼相處？

半伴依戀／精神操縱？PUA？「愛情轟炸」是天上掉下來的禮物 還是裹著糖衣的炸彈？

相關新聞

半伴依戀／擁抱伴侶關係中的不安 《腦筋急轉彎2》教我們愛回真實的自己

在皮克斯動畫《腦筋急轉彎2》中，進入青春期風暴的萊莉，迎來了許多新的情緒角色，這些情緒都跟「關係」有關，分別為阿焦、阿慕、阿廢與阿羞；隨著這些情緒的到來，他們以不同的外貌與形象在萊莉的內在主控台上各司其職，影響著萊莉在關係中的每一個反應與行為，也在無形中撼動著萊莉的內在信念與自我認同。

找不到人生目標…不知道是買車買房 還是不斷自我實現感到開心成長？

我想問你這些是互斥的嗎？我們不是都說小孩才做選擇，大人我都要嗎？所以原因是什麼，你就要回來問自己的是「為什麼我已經預設買車買房跟自我實現是互斥的？」

四十歲很害怕一個人 想要有另一半卻不想太快進入關係怎麼辦？

很恐懼一個人是指你跟你自己相處不是一件太融洽的事情，所以我估計做任何事情都不太會讓你感覺到快樂、享受，所以會發現你身上有一個很大的矛盾就是你很希望有人陪著你去做一些事情，但你身邊卻又沒有這樣的人，但又會很害怕去認識人。

越到晚上越焦慮、還帶點害怕…導致睡不著 是因為一天的生產力沒有達標嗎？

這個問題裡有幾個關鍵字，第一個「越到晚上越焦慮」，很多人到了晚上感到焦慮，通常都是跟失落、寂寞有關，也有可能與過往的創傷經驗有關。

如何聽懂對方沒有說出口的話？對話時請謹記這兩個心法

人際互動中，最重要的能力之一就是聽懂隱藏在對方語言中的訊息，例如：情緒、期待、價值、挫折、堅持……等等。聽懂這些訊息，有助於貼近對方、加速關係建立。

Energy男團「16連蹲」舞步掀模仿潮！骨科權威：恐引發內側摩擦現象造成膝關節損傷

台灣男子團體Energy在他們的新曲〈星期五晚上〉中的舞蹈動作「16連蹲」展示了強大的核心力量，吸引了眾多偶像明星紛紛模仿挑戰。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。