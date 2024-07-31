半伴依戀／擁抱伴侶關係中的不安 《腦筋急轉彎2》教我們愛回真實的自己

作者：劉郁均（一肩伴侶心理諮商所 伴侶心理師）

我好擔心自己不夠好、不夠優秀…這樣的我，還值得被愛嗎？

這個內在不安的聲音，在生活中經常以焦慮的方式追趕著我們，讓我們無法安心自在的在關係中展現自己。

在皮克斯動畫《腦筋急轉彎2》中，進入青春期風暴的萊莉，迎來了許多新的情緒角色，這些情緒都跟「關係」有關，分別為阿焦、阿慕、阿廢與阿羞；隨著這些情緒的到來，他們以不同的外貌與形象在萊莉的內在主控台上各司其職，影響著萊莉在關係中的每一個反應與行為，也在無形中撼動著萊莉的內在信念與自我認同。

在諮商中，心理師經常會和來談者/伴侶從感受與情緒開始對話，因為無論是什麼情緒，舒服或不舒服的，喜歡與否，我們相信，他們的存在都是為了幫助我們深入內在，看見真實的需要，讓這些需要帶著我們更認識自己、更理解關係。

我們平時是如何感覺及回應自己的情緒，也直接影響著我們在關係中的模樣，很多時候面對越是親近的對象，因著對關係的在乎與重視，更容易反映出我們的情緒與需求，因此，當我們有機會檢視在關係中的情緒感受，試著表達與溝通，我們與才有機會回到關係中去找到屬於彼此的相處之道。

從迷失在追求完美中的阿焦，看見在關係中的不安

還記得頂著一頭爆炸沖天炮的阿焦，初登場時充滿幹勁與活力，有別於樂樂對事物都保持著「積極樂觀」的見解；阿焦則是用一種更為「謹慎小心」的方式，幫忙萊莉預防與因應生活一切的變動。

在伴侶關係中的你，阿焦經常出現嗎？

為什麼他已讀我訊息？沒接我電話？他是不是不愛我了？

他今天對我好像特別的冷漠，是不是我做了什麼讓他不開心？我是不是要被拋棄了？

我必須要很小心，表現得很完美，才不會被分手

以上是幾個阿焦在親密關係中可能會冒出來的自我對話，因為擔心害怕在關係中不被愛、不被認可，所以阿焦會用一種極為敏感的方式，幫著我們避免最害怕的事情發生——被所愛人傷害與拋棄。如果這些是你內心經常冒出來的聲音，在親密關係中的你或許會難以感覺到安全，難以自在的呈現自己真實的樣子。這樣的阿焦讓我們呼吸緊湊、心跳加速、坐立難安，讓我們在關係中難以相信自己是值得被愛的、相信伴侶不會離開自己。

如同在片中阿焦為了幫助萊莉避免落入被朋友拋下的孤單，以及獲得能加入明星球隊的完美機會，忙得焦頭爛額，於是陷入越努力越害怕，越是想控制全局卻越是失控的惡性循環，甚至放棄了好多原先萊莉所擁有的，壓抑許多真實的需求與感受，也逐漸崩塌萊莉原先「我是好人(I’m a good person.)」的內在信念。

在伴侶關係中或許也是，當阿焦的聲音越大聲，我們在關係中越不安，也影響著我們與伴侶的互動。我們會經常擔心自己不夠好，害怕自己被拋棄，於是越焦慮越想抓緊伴侶，確保對方不會拋棄自己，但這個緊抓的過程中，往往也會讓對方有一股無形又龐大的壓力，讓伴侶無法在關係中喘息，甚至讓伴侶有想逃離的感受，對親密關係反而帶來很大的危機與挑戰。說到這裡，相信若是有類似經驗的你，應該很有感觸吧？那我們到底該怎麼辦呢？該消滅掉我們內在的焦慮嗎？

不是的，讓我們一起回到片中劇情，當初那個充滿自信的說著「我能幫助萊莉解決一切問題」的阿焦，其實也有充滿功能的時刻，當阿焦能妥善的好好的發揮長處時，確實幫忙萊莉因應了許多生活的變動與壓力。

所以或許焦慮並非只帶來不安，適當的焦慮其實也是我們內在的保護警鈴，在我們承受壓力與變動時，提醒著我們要好好留意、保持機警，以利我們能快速反應、適應和回應這些變動與挑戰，阿焦能快速的給了我們力量，讓我們能對關係的健康與品質保持覺察，但同時，當這個力量拿捏不當或用力過猛時，我們也會不小心被內在的不安淹沒，迷失在「我還不夠好」的迷霧當中。

重要的是，我們是否有機會好好的認識內在的阿焦，好好地運用他的資源。

從關係中「我不夠好」的害怕中，愛回自己不完美卻真實的可愛

是什麼讓我們在關係中會如此的不安呢？或許是過往原生家庭不太安全的依附經驗，或許是那些在人際/親密關係中挫敗、不如意的失落經驗，又或是被比較、被批評的羞愧回憶，那個「我不夠好就會被拋棄」、「我不夠完美就不值得被愛」的聲音逐漸成為我們內在的信念，影響著我們在關係中的安全感。

誰會不希望自己是優秀且完美的呢？所謂「情人眼裡出西施」，誰會希望自己在伴侶的眼中無法保持西施般的魅力呢？但回到日常中，我們都一樣是個平凡的普通人，我們都會有真實、不完美的樣子，若是我們在關係中無法允許這樣的自己有機會展現，那面對親密的伴侶，或許我們很難真正認識與靠近彼此的真實，也很難在關係中放鬆自在的互動。

我們一起思考看看，若在關係中必須追求極度的優秀完美，不容許任何一點缺點的存在，所要付出的代價會有多大呢？或許就像深陷暴風圈的阿焦一樣，在生活中總是辛苦忙亂的因應各種擔心與害怕，長久下來確實會令人難以負荷呢！

親愛的你，或許我們確實無法時時刻刻的保持優秀，又或許完美也根本就不真正的存在，很多時候因著我們對關係有著很高的期待與美好的想像，所以可能會難以忍受自己的不夠好，討厭自己的不完美，這很合理也很正常，因為那就是我們最真實的感受與模樣，就如同片中那個瞬間崩潰大喊「你知道要隨時保持正向思考，有多困難嗎？」的樂樂，又或是展現脆弱無助說著「我只是想盡全力保護萊莉」的阿焦一樣，這些真實或許不盡然如我們所願，但當我們可以試著換個角度去重新認識這份真實，我們便會更有機會去擁抱它不完美的可愛，也得以讓這些情緒真正自由，展現不一樣的樣貌，允許真實的與自己及伴侶靠近，在關係中練習欣賞與接納彼此的可愛與不可愛。

親愛的你，談到這裡不知道你心裡是什麼感覺正在浮現著？是想到自己在親密關係中總是不安的經驗，還是對於那個總擔心害怕不被愛的自己感到心疼呢？

這些不安所引發的感受，是焦慮的、害怕的、難過的或其他任何屬於你的每一種情緒，無論他過去是什麼形狀，什麼模樣的存在，從這一刻起，只要你願意，它都可以是自由、可愛的。如同憂憂曾運用他的慢與沉，同理了Bing Bong的失落，陪伴他釋放與哀悼；又如同阿廢曾運用它的放空與不思考，提醒著阿焦「你太在意一切了！」，在萊莉腦中的每一個情緒，都各自有它們存在的意義與重要性，我們會有討厭自己某個情緒的時刻，但這些情緒也必定會有可以發揮力量，幫忙我們的時候。或許當某個情緒霸佔主控台的時候表現的總是不盡完美，但請相信他們想保護你的心意是真實存在的，在關係中亦然，每一個在伴侶關係中引發的感受，或許都是內在試圖想保護自己或維護關係的存在，當你願意試著靠近他們、理解他們，相信你會有機會看見他們的意義。

練習在關係中安撫不安，接納真實的自己

在親密關係中，當這個不安又找上門，我們可以怎麼辦呢？以下分享一些在焦慮不安時，我們可以練習與自己內在情緒連結的線索，讓我們試著一邊安撫自己內在的不舒適，也一邊重新認識在自己腦中主控台裡的情緒小夥伴，當我們越是能和自己內在的情緒連結與認識，我們也就越有能力可以好好的善用它們獨特的力量。

在關係相處中，當你覺得被不安情緒淹沒時，你/伴侶可以試著這樣練習：

1、覺察與辨識：

閉上眼睛，深呼吸，讓自己慢下來，好好的覺察及感受來自身體的情緒訊號是什麼，伴侶做了什麼？或是我們的關係發生了什麼事？引發我們的感覺是什麼？試著辨識出這個情緒小夥伴。

2、深入感覺與呼吸調節：

試著放下先前對這個情緒可能有的既定印象，再次好好的、細緻的觀察這個感受、重新認識他，如果過程中感覺困難或辛苦，就幫助自己再次深呼吸，調整一下自己和這個感受的距離，找到自己比較可以安在的位置並停留。

3、展開認識與好奇：

當你開始覺得可以安在的觀察他時，試著更多想像與好奇是什麼原因或背景，讓他以這樣的樣貌來到你的主控台C位（想必他一定有很重要的訊息想要告訴你吧！）。

*若是情況允許，也可以和伴侶約定好一個時間，一起來探索與好奇這個情緒背後是什麼，腦力激盪、互相分享與交流。但請記得這個步驟是一起好奇，不要太快和伴侶落入是非對錯的陷阱當中，不小心開始互相評判對方感受的對錯喔！

4、安撫與回應需要：

（1）無論這個情緒讓你接受到什麼訊息和感受，都試著溫柔的抱抱他，和他說：「謝謝你這麼努力的讓我看到你，我知道你一直都很盡心盡力的照顧我、保護我，我願意相信你，傾聽你，也願意練習好好和你在一起」。

（2）用你習慣或舒服自在的方式，記錄下你在練習中所獲得到的觀察與感受，去喝杯茶、聽聽音樂、散散步，轉換一下後再慢慢的整理這些獲得。記得也要溫柔的抱抱自己，好好的關照自己的需要，謝謝自己的願意與勇敢。

（3）回到關係中你可以：當你覺得好一些，你可以和伴侶說一說你的感受與想法，試著好好地說出自己的需要，和伴侶尋求一些安慰與支持，讓伴侶抱抱你、拍拍你，讓伴侶間有機會看見彼此的需要，練習照顧與回應彼此需要。

希望這些線索可以給在關係中經歷焦慮不安的你一些簡單的方向，或許你可以從練習中找到安頓這些情緒的機會，又或許我們仍會因為這個來來去去的不安感到辛苦與挫敗，回到關係中，這些練習與磨合也會需要彼此的意願與包容。若自己練習中感覺到困難，或是和伴侶難以共同面對這些情緒，也可以透過預約諮商，由伴侶心理師協助與引導，陪伴你/伴侶共同練習，靠近彼此真實的情緒與需求，探索彼此舒適與自在的互動模式。

謝謝《腦筋急轉彎2》，提醒著我們去擁抱與欣賞自己的每個面向，或許這段路途不會像片中那麼容易與順利，但相信只要我們開始願意持續的覺察和拓展我們對內在情緒的認識，我們總會有一些的新收穫與可能性！

最後，放上片尾我很喜歡的一句話，祝福大家能愛回充滿各種真實情緒的自己。

「We love our girl, every messy beautiful part of her」— joy. 「我們愛你，包括所有凌亂不堪、美麗的部分」－樂樂

（本文經《一肩伴侶心理諮商所》授權，未經同意禁止轉載。）