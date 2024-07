半伴依戀／擁抱伴侶關係中的不安 《腦筋急轉彎2》教我們愛回真實的自己

作者:劉郁均(一肩伴侶心理諮商所 伴侶心理師)

這個內在不安的聲音,在生活中經常以焦慮的方式追趕著我們,讓我們無法安心自在的在關係中展現自己。

在皮克斯動畫《腦筋急轉彎2》中,進入青春期風暴的萊莉,迎來了許多新的情緒角色,這些情緒都跟「關係」有關,分別為阿焦、阿慕、阿廢與阿羞;隨著這些情緒的到來,他們以不同的外貌與形象在萊莉的內在主控台上各司其職,影響著萊莉在關係中的每一個反應與行為,也在無形中撼動著萊莉的內在信念與自我認同。

在諮商中,心理師經常會和來談者/伴侶從感受與情緒開始對話,因為無論是什麼情緒,舒服或不舒服的,喜歡與否,我們相信,他們的存在都是為了幫助我們深入內在,看見真實的需要,讓這些需要帶著我們更認識自己、更理解關係。

我們平時是如何感覺及回應自己的情緒,也直接影響著我們在關係中的模樣,很多時候面對越是親近的對象,因著對關係的在乎與重視,更容易反映出我們的情緒與需求,因此,當我們有機會檢視在關係中的情緒感受,試著表達與溝通,我們與才有機會回到關係中去找到屬於彼此的相處之道。

還記得頂著一頭爆炸沖天炮的阿焦,初登場時充滿幹勁與活力,有別於樂樂對事物都保持著「積極樂觀」的見解;阿焦則是用一種更為「謹慎小心」的方式,幫忙萊莉預防與因應生活一切的變動。

在伴侶關係中的你,阿焦經常出現嗎?

以上是幾個阿焦在親密關係中可能會冒出來的自我對話,因為擔心害怕在關係中不被愛、不被認可,所以阿焦會用一種極為敏感的方式,幫著我們避免最害怕的事情發生——被所愛人傷害與拋棄。如果這些是你內心經常冒出來的聲音,在親密關係中的你或許會難以感覺到安全,難以自在的呈現自己真實的樣子。這樣的阿焦讓我們呼吸緊湊、心跳加速、坐立難安,讓我們在關係中難以相信自己是值得被愛的、相信伴侶不會離開自己。

如同在片中阿焦為了幫助萊莉避免落入被朋友拋下的孤單,以及獲得能加入明星球隊的完美機會,忙得焦頭爛額,於是陷入越努力越害怕,越是想控制全局卻越是失控的惡性循環,甚至放棄了好多原先萊莉所擁有的,壓抑許多真實的需求與感受,也逐漸崩塌萊莉原先「我是好人(I’m a good person.)」的內在信念。

在伴侶關係中或許也是,當阿焦的聲音越大聲,我們在關係中越不安,也影響著我們與伴侶的互動。我們會經常擔心自己不夠好,害怕自己被拋棄,於是越焦慮越想抓緊伴侶,確保對方不會拋棄自己,但這個緊抓的過程中,往往也會讓對方有一股無形又龐大的壓力,讓伴侶無法在關係中喘息,甚至讓伴侶有想逃離的感受,對親密關係反而帶來很大的危機與挑戰。說到這裡,相信若是有類似經驗的你,應該很有感觸吧?那我們到底該怎麼辦呢?該消滅掉我們內在的焦慮嗎?

不是的,讓我們一起回到片中劇情,當初那個充滿自信的說著「我能幫助萊莉解決一切問題」的阿焦,其實也有充滿功能的時刻,當阿焦能妥善的好好的發揮長處時,確實幫忙萊莉因應了許多生活的變動與壓力。

所以或許焦慮並非只帶來不安,適當的焦慮其實也是我們內在的保護警鈴,在我們承受壓力與變動時,提醒著我們要好好留意、保持機警,以利我們能快速反應、適應和回應這些變動與挑戰,阿焦能快速的給了我們力量,讓我們能對關係的健康與品質保持覺察,但同時,當這個力量拿捏不當或用力過猛時,我們也會不小心被內在的不安淹沒,迷失在「我還不夠好」的迷霧當中。

重要的是,我們是否有機會好好的認識內在的阿焦,好好地運用他的資源。

是什麼讓我們在關係中會如此的不安呢?或許是過往原生家庭不太安全的依附經驗,或許是那些在人際/親密關係中挫敗、不如意的失落經驗,又或是被比較、被批評的羞愧回憶,那個「我不夠好就會被拋棄」、「我不夠完美就不值得被愛」的聲音逐漸成為我們內在的信念,影響著我們在關係中的安全感。

誰會不希望自己是優秀且完美的呢?所謂「情人眼裡出西施」,誰會希望自己在伴侶的眼中無法保持西施般的魅力呢?但回到日常中,我們都一樣是個平凡的普通人,我們都會有真實、不完美的樣子,若是我們在關係中無法允許這樣的自己有機會展現,那面對親密的伴侶,或許我們很難真正認識與靠近彼此的真實,也很難在關係中放鬆自在的互動。

我們一起思考看看,若在關係中必須追求極度的優秀完美,不容許任何一點缺點的存在,所要付出的代價會有多大呢?或許就像深陷暴風圈的阿焦一樣,在生活中總是辛苦忙亂的因應各種擔心與害怕,長久下來確實會令人難以負荷呢!

親愛的你,或許我們確實無法時時刻刻的保持優秀,又或許完美也根本就不真正的存在,很多時候因著我們對關係有著很高的期待與美好的想像,所以可能會難以忍受自己的不夠好,討厭自己的不完美,這很合理也很正常,因為那就是我們最真實的感受與模樣,就如同片中那個瞬間崩潰大喊「你知道要隨時保持正向思考,有多困難嗎?」的樂樂,又或是展現脆弱無助說著「我只是想盡全力保護萊莉」的阿焦一樣,這些真實或許不盡然如我們所願,但當我們可以試著換個角度去重新認識這份真實,我們便會更有機會去擁抱它不完美的可愛,也得以讓這些情緒真正自由,展現不一樣的樣貌,允許真實的與自己及伴侶靠近,在關係中練習欣賞與接納彼此的可愛與不可愛。

親愛的你,談到這裡不知道你心裡是什麼感覺正在浮現著?是想到自己在親密關係中總是不安的經驗,還是對於那個總擔心害怕不被愛的自己感到心疼呢?

這些不安所引發的感受,是焦慮的、害怕的、難過的或其他任何屬於你的每一種情緒,無論他過去是什麼形狀,什麼模樣的存在,從這一刻起,只要你願意,它都可以是自由、可愛的。如同憂憂曾運用他的慢與沉,同理了Bing Bong的失落,陪伴他釋放與哀悼;又如同阿廢曾運用它的放空與不思考,提醒著阿焦「你太在意一切了!」,在萊莉腦中的每一個情緒,都各自有它們存在的意義與重要性,我們會有討厭自己某個情緒的時刻,但這些情緒也必定會有可以發揮力量,幫忙我們的時候。或許當某個情緒霸佔主控台的時候表現的總是不盡完美,但請相信他們想保護你的心意是真實存在的,在關係中亦然,每一個在伴侶關係中引發的感受,或許都是內在試圖想保護自己或維護關係的存在,當你願意試著靠近他們、理解他們,相信你會有機會看見他們的意義。

在親密關係中,當這個不安又找上門,我們可以怎麼辦呢?以下分享一些在焦慮不安時,我們可以練習與自己內在情緒連結的線索,讓我們試著一邊安撫自己內在的不舒適,也一邊重新認識在自己腦中主控台裡的情緒小夥伴,當我們越是能和自己內在的情緒連結與認識,我們也就越有能力可以好好的善用它們獨特的力量。

在關係相處中,當你覺得被不安情緒淹沒時,你/伴侶可以試著這樣練習:

閉上眼睛,深呼吸,讓自己慢下來,好好的覺察及感受來自身體的情緒訊號是什麼,伴侶做了什麼?或是我們的關係發生了什麼事?引發我們的感覺是什麼?試著辨識出這個情緒小夥伴。

試著放下先前對這個情緒可能有的既定印象,再次好好的、細緻的觀察這個感受、重新認識他,如果過程中感覺困難或辛苦,就幫助自己再次深呼吸,調整一下自己和這個感受的距離,找到自己比較可以安在的位置並停留。

當你開始覺得可以安在的觀察他時,試著更多想像與好奇是什麼原因或背景,讓他以這樣的樣貌來到你的主控台C位(想必他一定有很重要的訊息想要告訴你吧!)。

*若是情況允許,也可以和伴侶約定好一個時間,一起來探索與好奇這個情緒背後是什麼,腦力激盪、互相分享與交流。但請記得這個步驟是一起好奇,不要太快和伴侶落入是非對錯的陷阱當中,不小心開始互相評判對方感受的對錯喔!

(1)無論這個情緒讓你接受到什麼訊息和感受,都試著溫柔的抱抱他,和他說:「謝謝你這麼努力的讓我看到你,我知道你一直都很盡心盡力的照顧我、保護我,我願意相信你,傾聽你,也願意練習好好和你在一起」。

(2)用你習慣或舒服自在的方式,記錄下你在練習中所獲得到的觀察與感受,去喝杯茶、聽聽音樂、散散步,轉換一下後再慢慢的整理這些獲得。記得也要溫柔的抱抱自己,好好的關照自己的需要,謝謝自己的願意與勇敢。

(3)回到關係中你可以:當你覺得好一些,你可以和伴侶說一說你的感受與想法,試著好好地說出自己的需要,和伴侶尋求一些安慰與支持,讓伴侶抱抱你、拍拍你,讓伴侶間有機會看見彼此的需要,練習照顧與回應彼此需要。

希望這些線索可以給在關係中經歷焦慮不安的你一些簡單的方向,或許你可以從練習中找到安頓這些情緒的機會,又或許我們仍會因為這個來來去去的不安感到辛苦與挫敗,回到關係中,這些練習與磨合也會需要彼此的意願與包容。若自己練習中感覺到困難,或是和伴侶難以共同面對這些情緒,也可以透過預約諮商,由伴侶心理師協助與引導,陪伴你/伴侶共同練習,靠近彼此真實的情緒與需求,探索彼此舒適與自在的互動模式。

謝謝《腦筋急轉彎2》,提醒著我們去擁抱與欣賞自己的每個面向,或許這段路途不會像片中那麼容易與順利,但相信只要我們開始願意持續的覺察和拓展我們對內在情緒的認識,我們總會有一些的新收穫與可能性!

最後,放上片尾我很喜歡的一句話,祝福大家能愛回充滿各種真實情緒的自己。

「We love our girl, every messy beautiful part of her」— joy.

「我們愛你,包括所有凌亂不堪、美麗的部分」-樂樂