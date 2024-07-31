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找不到人生目標…不知道是買車買房 還是不斷自我實現感到開心成長？

愛心理／ 吳姵瑩（諮商心理師）
示意圖，非文中當事人。圖／Ingimage
示意圖，非文中當事人。圖／Ingimage

我想問你這些是互斥的嗎？我們不是都說小孩才做選擇，大人我都要嗎？所以原因是什麼，你就要回來問自己的是「為什麼我已經預設買車買房跟自我實現是互斥的？」

如果你現在覺得人生不需要買車買房，那你就可以思考三十年後的你長什麼樣子，你一樣是喜歡自己的樣子嗎？所以最重要的是你喜歡你的生活狀態、你喜歡你自己。

可怕的是，有時我們明明覺得已經在做自己喜歡的事情，但我們還是感覺不快樂。

好比你努力了很久，終於進入了前十大的公司，你應該要覺得很快樂卻沒有，最重要的原因就在於，你始終沒有很喜歡你自己，你需要的是你那一個我做了什麼事情，然後有那件事情的光環的那個自己，可是當你終於做到了你喜歡的事情時，卻發現沒有你想像中的光環，這些光環都是你想的，那你可不可以回過頭來，現在、此時此刻我站在哪裡，我就喜歡我自己，你要做這樣的練習。

人生在追求的不是達到什麼狀態，我才值得被喜歡，而是我現在此時此刻開始，我就喜歡我腳下站的這塊土地，我們不需要去覺得國外的月亮比較圓，而是我現在所站的這塊土地，我就喜歡這裡的月亮，這是需要去練習的。

為什麼你會不喜歡你腳下的這塊土地？為什麼你會不喜歡你現在站的這個位置？原因可能夾雜著很多負面情緒跟負面標籤，很有可能有人跟你說：「我覺得你現在的工作沒出息；你以前不是第幾志願，怎麼現在在做這個工作？」只要別人一給你這些評價，你就開始討厭你自己的時候，你就要問：「我是不是太活在別人的眼裡？我是不是太在乎別人所講的話？」那你真的不會快樂。

所以你人生真正最重要的依歸和價值到底是什麼？這真的是一個大哉問，很難有人明確地告訴你答案，而是需要你自己用心體會。

所以首先第一個問題，請問你這麼多的人生目的為什麼會呈現互斥狀態？那代表你本身就有這些設定。

第二件事情，我能不能從此時此刻開始，就開始喜歡腳下這片土地、我站的位置以及我正在做的事情呢？練習回答這兩個問題，也許你就可以找到心中的答案。

本文出自愛心理「不知道人生目的是買車買房，還是不斷自我實現感到開心成長？」，未經同意禁止轉載。

買房 買車

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我想問你這些是互斥的嗎？我們不是都說小孩才做選擇，大人我都要嗎？所以原因是什麼，你就要回來問自己的是「為什麼我已經預設買車買房跟自我實現是互斥的？」

四十歲很害怕一個人 想要有另一半卻不想太快進入關係怎麼辦？

很恐懼一個人是指你跟你自己相處不是一件太融洽的事情，所以我估計做任何事情都不太會讓你感覺到快樂、享受，所以會發現你身上有一個很大的矛盾就是你很希望有人陪著你去做一些事情，但你身邊卻又沒有這樣的人，但又會很害怕去認識人。

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這個問題裡有幾個關鍵字，第一個「越到晚上越焦慮」，很多人到了晚上感到焦慮，通常都是跟失落、寂寞有關，也有可能與過往的創傷經驗有關。

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