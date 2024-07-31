找不到人生目標…不知道是買車買房 還是不斷自我實現感到開心成長？

我想問你這些是互斥的嗎？我們不是都說小孩才做選擇，大人我都要嗎？所以原因是什麼，你就要回來問自己的是「為什麼我已經預設買車買房跟自我實現是互斥的？」

如果你現在覺得人生不需要買車買房，那你就可以思考三十年後的你長什麼樣子，你一樣是喜歡自己的樣子嗎？所以最重要的是你喜歡你的生活狀態、你喜歡你自己。

可怕的是，有時我們明明覺得已經在做自己喜歡的事情，但我們還是感覺不快樂。

好比你努力了很久，終於進入了前十大的公司，你應該要覺得很快樂卻沒有，最重要的原因就在於，你始終沒有很喜歡你自己，你需要的是你那一個我做了什麼事情，然後有那件事情的光環的那個自己，可是當你終於做到了你喜歡的事情時，卻發現沒有你想像中的光環，這些光環都是你想的，那你可不可以回過頭來，現在、此時此刻我站在哪裡，我就喜歡我自己，你要做這樣的練習。

人生在追求的不是達到什麼狀態，我才值得被喜歡，而是我現在此時此刻開始，我就喜歡我腳下站的這塊土地，我們不需要去覺得國外的月亮比較圓，而是我現在所站的這塊土地，我就喜歡這裡的月亮，這是需要去練習的。

為什麼你會不喜歡你腳下的這塊土地？為什麼你會不喜歡你現在站的這個位置？原因可能夾雜著很多負面情緒跟負面標籤，很有可能有人跟你說：「我覺得你現在的工作沒出息；你以前不是第幾志願，怎麼現在在做這個工作？」只要別人一給你這些評價，你就開始討厭你自己的時候，你就要問：「我是不是太活在別人的眼裡？我是不是太在乎別人所講的話？」那你真的不會快樂。

所以你人生真正最重要的依歸和價值到底是什麼？這真的是一個大哉問，很難有人明確地告訴你答案，而是需要你自己用心體會。

所以首先第一個問題，請問你這麼多的人生目的為什麼會呈現互斥狀態？那代表你本身就有這些設定。

第二件事情，我能不能從此時此刻開始，就開始喜歡腳下這片土地、我站的位置以及我正在做的事情呢？練習回答這兩個問題，也許你就可以找到心中的答案。

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