很恐懼一個人是指你跟你自己相處不是一件太融洽的事情，所以我估計做任何事情都不太會讓你感覺到快樂、享受，所以會發現你身上有一個很大的矛盾就是你很希望有人陪著你去做一些事情，但你身邊卻又沒有這樣的人，但又會很害怕去認識人。

不過我也不曉得你這樣矛盾的狀態持續多久了？如果你一直不是一個很舒適的狀態的話，我會先建議你練習找一個興趣。

若是你喜歡運動，就先好好的練習一項運動，在這項運動當中深入的學習並且透過運動去多接觸其他的人，我覺得這會是相對來說比較安全的方法，因為有些人可能就是在喜歡交流某一項技能的過程當中去慢慢拓展交友圈，因為你感覺像是一個很慢的人但是又害怕寂寞，所以這裡頭會是有一些些矛盾的。而這些矛盾也要思考是不是在過去的感情經驗中有受傷過？以至於你不敢把你的心交出去、不敢去對其他人付出。

我們說怎麼樣建立關係？坦白說，建立關係的方式就是我對這個人好不好奇？我想不想對這個人好，以此去拉進我跟這個人相處的機會？

如果是在感情當中受過傷的人，會很擔心我對這個人好他以後會不會傷害我，到最後的付出就會什麼都沒有。在與人的交流過程當中有很多的顧忌、不願意、退後，那當別人在與你相處的過程中就會感受到你的不自在、或是感覺到你是在後退的，那大家就會以為你可能不需要交朋友、不需要社交。

其實很多人到一個年紀之後是不需要社交的，有了家庭、工作、有了一定的成就時就不需要那麼多的社交，或是在社交的時候會很謹慎，想知道這個人有沒有除了交朋友以外的目的。

興趣以及我們想要培養的嗜好，其實是需要一點時間的。

但我們在練習一項運動後可能會因為精進某一個動作後開始覺得枯燥乏味，所以可能就會有很多不自覺在限制自己的東西。

當然你也可以試試看，透過學習某一項東西、課程，來拓展自己的交友圈。練習去好好的做一件事情，陪自己去練習做那一件事情的孤單、無聊以及挫敗，不論你要培養任何的興趣、嗜好這都是要經歷的，如果你度過了最寂寥、最撞牆的那個時期，你就會感受到因為可以掌握某一些興趣與嗜好，我發現我的眼界、世界、圈子被打開了，所以當你在認識其他人或是同好分享這些興趣，大家就會津津有味並且有更多共鳴。

本文出自愛心理「四十歲很害怕一個人，想要有另一半卻不想太快進入關係怎麼辦？」，未經同意禁止轉載。