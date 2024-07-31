越到晚上越焦慮、還帶點害怕…導致睡不著 是因為一天的生產力沒有達標嗎？

這個問題裡有幾個關鍵字，第一個「越到晚上越焦慮」，很多人到了晚上感到焦慮，通常都是跟失落、寂寞有關，也有可能與過往的創傷經驗有關。

我遇過幾個童年時期有過創傷體驗的人，他們對於晚上一個人的恐慌程度是非常高的，白天因為處理工作或其他人事物而使思緒被佔據，但越到晚上、越到自己的時間的時候，我們的腦袋便會出現一個機制是，近期還沒有處理完的未盡事宜都會跑出來，可能是報稅季還沒處理的焦慮感，又或是兩個月剛被斷崖式的痛苦感等等。

但是你會發現，很多事件以及事件詳細的情節你記不起來，那代表剩下的是你創傷的情緒，而這個創傷的情緒會一直折磨你，會讓你覺得沒有辦法忍受自己一個人。

很多有重年創傷的人會很容易讓自己進到毒性的關係中，好比對方持續性的劈腿，或對方時常對你大小聲、沒有在乎你的情緒等等，可是你寧可晚上跟這樣的人睡在一起，也不要自己一個人在晚上孤單寂寞覺得冷。

所以如果你越到晚上越焦慮、越害怕，你就要思考你的人生有哪些所謂的未盡事宜，它不一定跟你今天事情有沒有做得好有直接的關聯性，因為如果你是今天事情沒做好，影響頂多不會超過三天，但若你是一個長期性的狀態，你就要去思考那是你生命裡某一些重大的課題。

就像Amy來找我時說她過去一直都睡得很好，但她發現最近只要到了晚上睡覺時間，她就幾乎每一天都需要用平板看韓綜，看到睡著斷片，她沒有辦法忍受空氣中充滿安靜的感覺，她要覺得身邊一直是有人的，透過不斷討論才知道，原來是跟與她交往已久的另一半分手有很大的關係。

通常這會與過往悲傷失落的情緒有關，且悲傷失落的情緒嚴重的話甚至會出現恐慌情緒，所以如果你這樣的狀態已經屬於長期性，建議還是要透過專業協助來處理你的悲傷失落，以及未盡事宜喔！

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