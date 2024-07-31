快訊

路透最新民調曝光！賀錦麗10天內雙殺川普 支持度、好感度維持領先

獨／高科大2教授爆學倫爭議 幫學生找槍手代筆論文涉貪汙罪法辦

被孤立的訊號？國際法庭認定以色列「非法占領」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

如何聽懂對方沒有說出口的話？對話時請謹記這兩個心法

愛心理／ 胡展誥（諮商心理師）
示意圖，非文中當事人。圖／Ingimage
示意圖，非文中當事人。圖／Ingimage

「我只是簡單講了幾句話，你如何能聽見這麼多事情？」

答案一：因為我有大耳朵（✖）

答案二：因為我有養小鬼（✖）

答案三：用不同於以往的態度傾聽（⭕）

人際互動中，最重要的能力之一就是聽懂隱藏在對方語言中的訊息，例如：情緒、期待、價值、挫折、堅持……等等。聽懂這些訊息，有助於貼近對方、加速關係建立。

好消息是，想要讀懂對方話語中沒有說出口的內容，你不需要大費周章養小鬼、也不需要學通靈。與各位分享，我在對話時謹記的二個心法：

心法一：暫時把是非對錯擺一邊

不要急著稱讚，不要急著否定，更不要急著想要給建議。

這麼做，不是要你放棄既有的價值觀。而是因為，我們賴以為生的價值觀往往也是了解對方、貼近對方的阻礙。所以如果你想理解對方，就得先把自己的價值觀放到一旁，試著進入對方的世界、以他的觀點來看事情。

心法二：不問為什麼

當你問「為什麼」時，往往帶有一些責備、不諒解，覺得對方不應該這樣。這時候的你會被自己的負面情緒影響，內心充滿批評，缺少理解的空間。

現實生活中，就是有人會用你意想不到的方式說話、行動。而且你問他為什麼？他也回答不出所以然。

因此，這種問話方式無助於理解對方。你可以這樣問：是什麼讓你這樣行動？從這個角度切入，你將會帶著想要了解對方的好奇心、以不帶批評或讚美的中性立場貼近對方。而且，理解不代表認同，理解幫助你學會接納事實

回到關係當中，理解了對方的行為，你會減少不必要的負面情緒、減少想要花力氣與他辯駁的行為，因為對方「就是如此」。

正因為你知道他改變不了，所以，你會願意把注意力放回自己身上，調整自己、或改變自己在這段關係的位置，讓自己好過一些。

本文出自愛心理「如何聽懂對方沒有說出口的話？對話時請謹記這兩個心法」，未經同意禁止轉載。

相關新聞

四十歲很害怕一個人 想要有另一半卻不想太快進入關係怎麼辦？

很恐懼一個人是指你跟你自己相處不是一件太融洽的事情，所以我估計做任何事情都不太會讓你感覺到快樂、享受，所以會發現你身上有一個很大的矛盾就是你很希望有人陪著你去做一些事情，但你身邊卻又沒有這樣的人，但又會很害怕去認識人。

越到晚上越焦慮、還帶點害怕…導致睡不著 是因為一天的生產力沒有達標嗎？

這個問題裡有幾個關鍵字，第一個「越到晚上越焦慮」，很多人到了晚上感到焦慮，通常都是跟失落、寂寞有關，也有可能與過往的創傷經驗有關。

如何聽懂對方沒有說出口的話？對話時請謹記這兩個心法

人際互動中，最重要的能力之一就是聽懂隱藏在對方語言中的訊息，例如：情緒、期待、價值、挫折、堅持……等等。聽懂這些訊息，有助於貼近對方、加速關係建立。

Energy男團「16連蹲」舞步掀模仿潮！骨科權威：恐引發內側摩擦現象造成膝關節損傷

台灣男子團體Energy在他們的新曲〈星期五晚上〉中的舞蹈動作「16連蹲」展示了強大的核心力量，吸引了眾多偶像明星紛紛模仿挑戰。

從「孫安佐事件」看親子關係的糾結：父母在等孩子道謝 孩子在等父母道歉

在親子關係裡我看見很多很惆悵的事實，那個惆悵是天下很多父母都在等孩子對他們道謝，但很多孩子都在等父母對他們道歉。我一直在想，到底孫安佐（現已改名「孫健豪」）的這些行為要持續到什麼樣的情況，他才願意停下來？一部分可能是他獲得了父母對他的道歉。

《腦筋急轉彎2》阿焦、樂樂角色分析！與其掩蓋不完美 不如長成一個完整的人

當《腦筋急轉彎2》被譽為皮克斯史上最佳續集，我們想說說我們的喜歡，喜歡皮克斯這樣談接納：與其抹去負面記憶，不如讓你成為自己。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。