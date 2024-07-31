「我只是簡單講了幾句話，你如何能聽見這麼多事情？」 答案一：因為我有大耳朵（✖） 答案二：因為我有養小鬼（✖） 答案三：用不同於以往的態度傾聽（⭕）

人際互動中，最重要的能力之一就是聽懂隱藏在對方語言中的訊息，例如：情緒、期待、價值、挫折、堅持……等等。聽懂這些訊息，有助於貼近對方、加速關係建立。

好消息是，想要讀懂對方話語中沒有說出口的內容，你不需要大費周章養小鬼、也不需要學通靈。與各位分享，我在對話時謹記的二個心法：

心法一：暫時把是非對錯擺一邊

不要急著稱讚，不要急著否定，更不要急著想要給建議。

這麼做，不是要你放棄既有的價值觀。而是因為，我們賴以為生的價值觀往往也是了解對方、貼近對方的阻礙。所以如果你想理解對方，就得先把自己的價值觀放到一旁，試著進入對方的世界、以他的觀點來看事情。

心法二：不問為什麼

當你問「為什麼」時，往往帶有一些責備、不諒解，覺得對方不應該這樣。這時候的你會被自己的負面情緒影響，內心充滿批評，缺少理解的空間。

現實生活中，就是有人會用你意想不到的方式說話、行動。而且你問他為什麼？他也回答不出所以然。

因此，這種問話方式無助於理解對方。你可以這樣問：是什麼讓你這樣行動？從這個角度切入，你將會帶著想要了解對方的好奇心、以不帶批評或讚美的中性立場貼近對方。而且，理解不代表認同，理解幫助你學會接納事實。

回到關係當中，理解了對方的行為，你會減少不必要的負面情緒、減少想要花力氣與他辯駁的行為，因為對方「就是如此」。

正因為你知道他改變不了，所以，你會願意把注意力放回自己身上，調整自己、或改變自己在這段關係的位置，讓自己好過一些。

本文出自愛心理「如何聽懂對方沒有說出口的話？對話時請謹記這兩個心法」，未經同意禁止轉載。