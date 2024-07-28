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從「孫安佐事件」看親子關係的糾結：父母在等孩子道謝 孩子在等父母道歉

愛心理／ 吳姵瑩（諮商心理師）
圖為孫安佐（現已改名「孫健豪」）與爸媽孫鵬、狄鶯。聯合報系資料照片
圖為孫安佐（現已改名「孫健豪」）與爸媽孫鵬、狄鶯。聯合報系資料照片

親子關係裡我看見很多很惆悵的事實，那個惆悵是天下很多父母都在等孩子對他們道謝，但很多孩子都在等父母對他們道歉。

我一直在想，到底孫安佐（現已改名「孫健豪」）的這些行為要持續到什麼樣的情況，他才願意停下來？一部分可能是他獲得了父母對他的道歉。

在心理學裡，我們曾經說過，孩子對父母最大的孝順是傳承父母對他的愛，可是如果孫安佐現在傳承的是讓社會感到焦慮跟恐慌的傷害的情況下，也許我們就要重新回來想的是，父母給孩子的愛裡，究竟對孩子而言是不是一種傷害的形式？

坦白說，我蠻能夠體會孫安佐的心情，我小時候其實也是個小太妹，雖然現在看起來很正常，但我在中學的時候也會跟人打群架、抽菸、跟小太保去飆車，甚至一度想要跟小太保去開房間，作弊、逃學也都是家常便飯，但我到現在都還記得當時候的心路歷程。

那時候我的家人對我的管教非常的嚴格，我是女生加上我的成績很好，所以大家對我的期待是很高的，當時的國中老師他經常性的跟我爸媽告狀，我爸媽也會不斷地對我開家庭會議，有好幾次甚至要我下跪懺悔，我跪了但我當時心裡其實是非常的痛苦跟憤恨。

後來會改變也是一個過程，因為我看到了媽媽非常難過的樣子，加上老師從一開始抓很緊，一直想要鞭策我，到後面開始願意肯定我，從國一、國二的叛逆高峰期，到國三之後發現到家人對我的在乎跟難過，才慢慢調整回來。

我也相信孫安佐也已經感受到家人的在乎，應該也有感受到父母開始想要對他放手，像他這樣非常需要自由及自己領域的性格的孩子，我認為其實很不適合持續地去左右他或要求他的，而是很適合跟他像朋友一樣的討論。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

本文出自愛心理「【心理時事】親子關係的糾結：父母在等孩子道謝，孩子在等父母道歉」，未經同意禁止轉載。

孫健豪 孫安佐 親子關係

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